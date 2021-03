Hit Instagrama w Pepco za 15 złotych! Spódniczka w stylu Anny Lewandowskiej podbiła internet

Szukasz nowych propozycji do twojej wiosennej szafy? Jedną z nich udało nam się znaleźć w popularnej sieciówce Pepco. Mowa o kraciastej spódnicy mini za jedynek 15 złotych. Wśród polskich gwiazd możemy znaleźć wiele miłośniczek tego wzoru - należy do nich między innymi Anna Lewandowska, która w kracie zakochana jest już od dobrych kilku lat.

Idealna spódniczka na wiosnę 2021 w stylu Anny Lewandowskiej

Oto stylizacja Anny Lewandowskiej z 2016 roku, która jest cały czas aktualna! Gdyby Anna ubrałaby się teraz dokładnie tak samo jak pięć lat temu, nadal wyglądałaby niezwykle modnie. Lewandowska postawiła na czarny trencz, który zestawiła z czarnym t-shirtem oraz kraciastą spódniczką mini od Just Paul (450 zł). Całość uzupełniła bordową torebką chanelką na pasku oraz ciężkimi botkami Louis Vuitton.

Klasyczna spódniczka mini w kratkę kosztuje w Pepco zaledwie 15 złotych. Dostępna jest w rozmiarach od S do XXL. Możecie ją znaleźć w sklepach od 25 marca do 7 kwietnia lub do wyczerpania zapasów. Będzie idealnie pasować do cięższych botków i czarnego trencza - dokładnie tak jak w przypadku stylizacji Anny Lewandowskiej.

Pepco

Spódniczki w kratkę są w ostatnim czasie bardzo popularne na Instagramie. Oto kilka z inspiracji, które udało się nam znaleźć w sieci: