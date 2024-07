Hanna Lis na środowej konferencji "Azja Express" wyglądała naprawdę pięknie! Dziennikarka pojawiła się tam ze swoim przyjacielem Łukaszem Jemiołem. Zaskoczeni? Nie bardzo... W końcu to właśnie projektant jest jej partnerem w programie "Azja Express". Tego dnia Hanna Lis włożyła na siebie cielistą sukienkę i dobrała do niej wyjątkowe buty - to marka Aquazzura

Koszt butów? Cena robi wrażenie, bo trzeba za nie zapłacić ok. 2500 złotych! Waszym zdaniem te buty warte są swojej ceny? Zdecydowanie odstaje ona od ostatniej deklaracji Hanny Lis, która wróciła odmieniona przez wyjazd do Azji! Zadeklarowała wówczas np., że kupiła espadryle za 60 zł.​

Hanna Lis na konferencji programu "Azja Express".

Dziennikarka zachwycała - opalenizna z Mykonos robi wrażenie!

W programie "Azja Express" u boku gwiazdy zobaczymy jej przyjaciela projektanta Łukasza Jemioła.