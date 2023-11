3 z 6

Bizuu to znana polska marka modowa stworzona przez dwie siostry - Zuzannę Wachowiak i Blankę Jordan. Nie wszyscy wiedzą, że zanim zaczęły projektować ubrania zajmowały się… prawem! Ich babcia miała własny butik - w Toruniu. To zainspirowało je do wywrócenia życia do góry nogami i otwarcia własnego. Zaczęły od sklepku w Starym Browarze w Poznaniu. Od lat są jednymi z najpopularniejszych i najbardziej rozpoznawanych polskich projektantek.