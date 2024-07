Sarsa Markiewicz jest nie tylko najpopularniejszą piosenkarką ostatnich miesięcy (zobacz: Ten rok należy do Sarsy! Oto 5 najważniejszych dowodów!) ale też... wzorem do naśladowania i twórcą trenów w modzie. Jej charakterystyczne "rogi" znalazły dziesiątki naśladowczyń, które chwalą się swoją fryzurą na Instagramie i Facebooku.

Upięte w dwa koki włosy sama Sarsa nazwała żartobliwie sarsorogami. Jak je upinać pokazała na swoim oficjalnym profilu - zamieściła tam zdjęcie z przygotowań do wtorkowego show Kuby Wojewódzkiego.



#sarsorogi z @mareksierzputowski #sarsa #ZapomnijMi #hair #polishgirl #premiera #universeInYou #feelnofear #toCoMiLataToMiLata

A photo posted by Sarsa Markiewicz (@sarsa_markiewicz) on

Sep 4, 2015 at 1:24am PDT