Chcesz mieć rzęsy jak Kim Kardashian? Marzysz o efekcie sztucznych rzęs, ale... bez sztucznych rzęs? Taki efekt jest do osiągnięcia, a wystarczy do tego tylko odpowiednia maskara. Najlepiej taka, która wydłuży twoje naturalne rzęsy i dodatkowo je pogrubi.

Znaleźliśmy w polskich drogeriach i na stronach internetowych tusze, które sprawdzą się idealnie. Gotowa na zalotne spojrzenia? ;) Wybierz z nami idealny tusz do rzęs! Ceny? Już od około 9 złotych!

Oriflame, Tusz do rzęs The ONE 5-w-1 Wonder Lash XXL, 39,90 zł

Bell, Phenomenal Lashes Super Long Mascara, 13, 50 zł

Dr Irena Eris, Long Lashes Maskara Tusz do rzęs, tylko w perfumeriach Douglas, 49,90 zł

„Better Than Sex”, 115 zł, dostępne w perfumeriach Sephora

L’Oréal Paris Mega Volume Collagene 24h, w promocji 29,30 zł

EVELINE BIG VOLUME LASH MASCARA TUSZ POGRUBIAJĄCY, 12,99 zł

Rimmel, Volume Flash X10 Curved Brush Mascara (Tusz pogrubiający i podkręcający rzęsy), ok. 20 zł

Astor, Big & Beautiful, ZigZag Professional Volume Mascara, ok. 20 zł

Wibo, Extreme Lashes Volume Mascara (Pogrubiający tusz do rzęs), 9 zł

