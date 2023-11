Dominika Grosicka to teraz jedna z najgorętszych polskich WAGs. Nic dziwnego! Żona Kamila Grosickiego to piękna i zdolna kobieta, która stawia na samorozwój - jeszcze niedawno cały czas poświęcała mężowi i wspieraniu go w karierze - teraz to on mówi jej "To jest twój czas!" Grosicka trenuje, uczestniczy w zjazdach organizowanych przez Annę Lewandowska (stąd ta figura!), a teraz została twarzą polskiej marki Sugarfree - tym samym dołączyła do grona gwiazd, które zakochały się w tej marce - Kto najlepiej nosi sukienki Sugarfree? Zagłosuj na najładniejszą stylizację lub wskaż gwiazdę do której kreacja nie pasowała! PLEBISCYT.

Dominika Grosicka w sukience Sugarfree

Grosicka wzięła udział w wyjątkowej sesji, w której pozuje w sukience ZOYA - ten model kosztuje 219 złotych - i jest dostępny w białym i czerwonym kolorze. Sukienka będzie dostępna w sklepie internetowym i stacjonarnym już od przyszłego poniedziałku. Skusicie się?

Tymczasem zobaczcie zdjęcia Grosickiej - i oceńcie - w której sukience wygląda lepiej? W czerwonej czy białej? ;)

Dominika Grosicka w białej sukience Sugarfree. To model ZOYA, kosztuje 219 złotych

Ta sama sukienka - w czerwonym kolorze.