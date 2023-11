Czerwień to kolor, który jest obecnie bardzo na topie! Nie tylko za sprawą obowiązujących na salonach trendów. Po czerwień w swoich stylizacjach chętnie sięgają chociażby takie gwiazdy jak np. Julia Wieniawa, Michał Szpak czy Hanna Lis. Czerwony jest obecnie hitem ze względu na sezon przedświąteczny. Bo przecież to kolor jednoznacznie kojarzony właśnie z Bożym Narodzeniem. Anna Lewandowska również stawia na czerwień. Jej sweter ze srebrną nitką to grudniowy must have! Sprawdziliśmy, gdzie można go kupić.

Reklama

Zobacz też: Anna Lewandowska kocha klasykę! Na gwiazdkowej imprezie Bayernu wyglądała niemal identycznie, jak rok temu. Z małym szczegółem...

Czerwony sweter Anny Lewandowskiej. Gdzie kupić?

Anna Lewandowska doskonale miksuje luksusowe marki z ubraniami z sieciówek. Trenerka i dietetyczka nierzadko jest widywana w modelach z najnowszych kolekcji popularnych marek. Tak było i tym razem! Czerwony, błyszczący sweter, który zaprezentowała na Instagramie Ania pochodzi ze świątecznej kolekcji marki H&M. Sprawdziliśmy również jego cenę. Kosztuje 79 zł. Polecamy do gwiazdkowych stylizacji! W kombinacji z czerwoną pomadką sprawdzi się perfekcyjnie!

Polecamy: Lewandowscy zadali szyku na imprezie świątecznej. Ania w skromnej stylizacji? Gdy zdjęła płaszcz, zrobiło się gorąco! ZDJĘCIA

Anna Lewandowska pięknie wygląda w czerwieni! Też możesz mieć sweter ze błyszczącą nitką.

Instagram/Anna Lewandowska

To model popularnej marki H&M. Kosztuje 79 zł.

Materiały prasowe

Reklama

Idealny na święta!