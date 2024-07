Blake Lively zaskakuje swoimi ciążowymi stylizacjami. Przyszła mama nie rezygnuje z głębokich dekoltów, seksownych szpilek ani... wysokich cen! (zobacz: Blake Lively z oryginalną torebką za 10 TYSIĘCY! Podoba wam się ciążowa stylizacja gwiazdy?) Promującą nowy film Woody'ego Allena „Cafe Society’’ gwiazdę przyłapano na jednej z nowojorskich ulic. Aktorka miała na sobie wzorzystą, przewiązaną pod biustem suknię z dużym dekoltem od Valentino. Dobrała do niej dodatki z nowej kolekcji Christiana Loubutina: szpilki z kolcami (ok. 5120 zł) oraz ozdobioną ćwiekami bordową torebkę (ok. 6750 zł). Look Blake Lively uzupełniła biżuteria w stylu boho od Lorraine Schwartz: duże kolczyki w kształcie kół oraz drewniane bransolety. Jak wam się podoba stylizacja przyszłej mamy?

Ciężarna Blake Lively na jednej z nowojorskich ulic.

Przyszła mama nie rezygnuje z odważnych stylizacji!

Aktorka założyła wzorzystą kreację Valentino i „ostre’’ szpilki!

Stylowy dodatek: torebka z nowej kolekcji Christian Loubutin

Torebka Christian Loubutin, ok. 6750 zł

Szpilki Christian Loubutin, ok. 5120 zł