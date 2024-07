Anna Lewandowska w bluzie z naszywkami! Trenerka w miniony weekend pojawiła się na imprezie z okazji pierwszych urodzin swojego chrześniaka Tadka w nietypowej stylizacji. Gwiazda fitnessu miała na sobie szarą spódniczkę z falbanką, różowe, sportowe buty z napisem "Barbie" oraz... bluzę z naszywkami w Atomówki! Ten "dziecięcy" look idealnie pasował do kinderbalu, a Ania po raz kolejny udowodniła, że ma ogromny dystans nie tylko do mody, ale również do samej siebie! Jakie marki jest bluza z Atomówkami Anny Lewandowskiej? I ile kosztuje?

Bluza z naszywkami Anny Lewandowskiej. Jaka to marka?

Szara bluza Anny Lewandowskiej z kreskówki o Atomówkach to projekt polskiej marki Bizuu. Sprawdziliśmy cenę. Ten model kosztuje 520 zł. Zatem jeśli macie podobne poczucie humoru do Ani Lewandowskiej też lubicie zabawę modą i cena Was nie przeraża, możecie się skusić. ;)

Anna Lewandowska w miniony weekend świętowała urodziny swojego chrześniaka.

Facebook/Anna Lewandowska

Ania na imprezie pokazała się urocze bluzie w Atomówki. To projekt marki Bizuu.

Materiały prasowe

Ten model kosztuje 520 zł.