Sweter to podstawa zimowej stylizacji. Jak znaleźć ten jedyny, którym otulisz się w jesienne i zimowe chłody? Spieszymy z pomocą! Przeszukaliśmy sklepy i mamy dla Was 8 najmodniejszych modeli, które powinnaś mieć w swojej szafie!

Ten sezon zdecydowanie należy do ciepłych długich kardiganów, doskonale wie o tym Kinga Rusin, która bardzo często widywana jest w długich beżowych swetrach.Ten kolor to ponadczasowy must-have sezonu i pasuje... absolutnie do wszystkiego. Często nosi go do eleganckich bluzek, spodni w kant lub zwiewnych romantycznych sukienek w stylu boho.

Co wybrać?

Dominują stonowane barwy: ecru, beże czy szarości, mogą być oversizowe lub wiązane w talii co dodatkowo podkreśli sylwetkę. Długość - najlepiej do bioder lub jeśli jesteś wysoka, aż do kostek.

Zajrzyj do naszej galerii i zobacz, gdzie dokładnie kupisz te najładniejsze modele!