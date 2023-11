2 z 3

Widać, że mocny niebieski kolor przypadł do gustu aktorce, w końcu to już kolejny raz z rzędu wybrała stylizację w tej tonacji. Poprzednio zaprezentowała się w krótkiej sukience z bufiastymi rękawami i paskiem, podkreślającym talię. Tym razem wybór padł na obszerne spodnie i seksowną bluzkę. Trzeba przyznać, że zestawy w stylu lat 90. wyjątkowo pasują aktorce! Być może znów zdecyduje się na podobny look.