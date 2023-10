Flesz Fashion Night 2021 już za nami! Po roku przerwy spowodowanej pandemii powróciło święto mody, a wraz z nim największe gwiazdy, najlepsi projektanci oraz mistrzynie makijażu! Jednym z patronów imprezy była marka kosmetyczna AA Wings od Color, która odpowiedzialna była za make-up modelek. Jak przystało na event modowy, wizażystki AA Wings of Color stworzyły makijaż osadzony w trendach na jesień 2021.

Reklama

AKPA

Na zdjęciu: Magda Pieczonka, wizażystka i ambasadorka marki AA Wings of Color

Jak będziemy malować się w tym sezonie? Po pierwsze – naturalność przede wszystkim. Mocne konturowanie a la Kim Kardashian jest już passe. Jesienią nasza twarz powinna wyglądać tak, jakby były na niej tylko kosmetyki pielęgnacyjne - nawilżona i odżywiona. Zapominamy o rozświetlaczach w kamieniu, bardzo mocno matującym pudrze czy ciężkim podkładzie. Stawiamy za to na mocno rozświetlające bazy oraz lekkie podkłady. Najbardziej pożądany efekt to naturalne glow.

AKPA

Wizażystki AA Wings of Color zdradziły nam trik na superprosty i modny makijaż oczu. Wystarczy rozświetlacz i… błyszczyk do ust! Taki mix aplikujemy na powiekę i cieszymy się dziewczęcym, energicznym spojrzeniem. Jak malować usta w tym sezonie? Najlepiej tylko balsamem do ust lub delikatnym błyszczykiem. Jeśli to jednak dla was za mało, to możecie postawić na całuśne usta w kolorze malin. Powinny być lekkie i nawilżone. Płaski mat odchodzi do lamusa!

AKPA

Potrzebujcie więcej urodowych inspiracji? W takim razie, koniecznie zobaczcie nasz film!

Reklama

Materiał powstał z udziałem marki AA Wings of Color