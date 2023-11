Reklama

Stylizacje na wakacjach rządzą się własnymi prawami. Nie możemy być jedynymi, którzy chcą nie tylko wyglądać wspaniale, ale przede wszystkim nie tracić czasu na wieczne przebieranie się. Plaża? Kostium i sarong. Zwiedzanie miasta? Letnia sukienka na ramiączkach. Impreza? Zmysłowa mini. Cóż, nikt nie powiedział, że wystarczy bagaż podręczny.

Więcej: Anna Lewandowska: „Najpiękniejszym naszyjnikiem kobiety są rączki dziecka”

Ale Anna Lewandowska po raz kolejny przybywa na stylowy ratunek. Słynna fit mama właśnie wrzuciła na swój Instagram fotkę, na której zgięta w pół pozuje na plaży o zachodzie słońca. Sądząc po malującym się na twarzy Anny zachwycie, właśnie zauważyła na plażowym żwirze coś wyjątkowo uroczego. Ale to nie istotne – spójrzcie na jej błękitną sukienkę!

Więcej: Anna Lewandowska pożegnała tragicznie zmarłą bliską osobę

Ten niebieski komplet to w rzeczywistości połączenie spódniczki i bluzki. Wygląda super i możemy go sobie absolutnie wyobrazić zarówno na plaży jak i na imprezie. Anna znalazła ten wielozadaniowy strój w jednej ze swoich ulubionych sklepów, polskiej marce Zaquad. Dobra wiadomość – oba z jego elementów są wciąż dostępne, spódniczkę kupicie za 580 zł, z kolei top to wydatek rzędu 420 zł.

Nie ma za co!

Więcej: Rusin, Krupa, Wieniawa... Oto najseksowniejsze ciała show-biznesu!