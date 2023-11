1 z 5

Nie wiecie jak stylowo wyglądać jesienią? Z pomocą przychodzi Ania Lewandowska! Trenerka pochwaliła się na Instagramie kolejną stylizacją. Jest to zupełnie nowa propozycja - elegancka. Gwiazda połączyła kraciastą marynarkę z lakierowanymi, kowbojskimi botkami od Calvina Kleina. Największą uwagę przyciąga jednak czarna, skórzana nerka przewieszona przez ramię. Anią zapłaciła za nią... bardzo dużo! Większość Polaków nie zarabia tyle przez miesiąc! Ale cóż, majątek "Lewej" został wyceniony na 204 miliony, więc co to dla niej. ;) Sprawdźcie dokładnie, co i za ile kupiła!

