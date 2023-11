1 z 5

Nowa fryzura Anny Lewandowskiej

Anna Lewandowska zmieniła fryzurę! Trenerka wybrała się do fryzjera - pokazała to na InstaStories. Na początku Ania pokazała, jak w świetnym humorze jedzie samochodem, śpiewając sobie. A następnie pokazała efekt wizyty u fryzjera. Trzeba przyznać, że w nowej fryzurze Anna Lewandowska wygląda rewelacyjnie. Jej odświeżony wizerunek zdecydowanie przypadł nam do gustu! Mamy wrażenie, że Robert Lewandowski również będzie zachwycony! Zobaczcie zdjęcia!

Duża zmiana?

