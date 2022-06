Anna Wendzikowska kocha styl boho, i to ze wzajemnością! Dlatego też stworzenie dla niej stylizacji idealnej w tym klimacie nie stanowi żadnego problemu. Gwiazda "Dzień Dobry TVN" w ostatnim czasie pojawiła się na evencie w Elektrowni Powiśle w przepięknej stylizacji. Co miała na sobie?

Sukienka boho w stylizacji Ani Wendzikowskiej

Anna Wendzikowska pojawiła się na evencie w sukience marki Just Paul (to model Pink Your Day Bella Dress, cena to 600 zł), którą zestawiła z subtelnymi sandałkami na obcasie w kolorze nude oraz biżuterią Mokobelle, którą sama zaprojektowała - te okrągłe kolczyki z chwostami w pastelowych kolorach to hit! Jej look przedstawiał się niezwykle efektownie i świeżo. Zainspirujcie się, bo stworzenie takiej stylizacji to wbrew pozorom, nie jest aż tak dużym wyzwaniem. Anna Wendzikowska ufa swojej intuicji i wie, że w pastelowych kolorach wygląda jak milion dolarów. Zwłaszcza kiedy dopasuje do swojej figury idealny fason - sukienka maxi z guziczkami i pasem podkreślającym talię to hit!

AKPA

Ania Wendzikowska wyglądała przepięknie! Zainspirujecie się jej lookiem?