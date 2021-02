Agnieszka Woźniak-Starak, prowadząca "Dzień Dobry TVN", doskonale wie jak ochronić się przed zimnem. Dziennikarka została przyłapana przez fotoreporterów, kiedy wychodziła ze studia na rogu Hożej i Marszałkowskiej. Jej stylizacja od razu zwróciła uwagę wszystkich, m.in. ze względu na oryginalny futrzany kapelusz, ale nie tylko...

Agnieszka Woźniak-Starak postawiła na ogromny czarny puchowy płaszcz, który przypomina cieplutką kołdrę. W sam raz na mrozy! Dobrała do niego wcześniej wspomniany rudy futrzany kapelusz oraz inne dodatki: torebkę "poduszkę" (Maison Margiella, ok. 6,5 tys. zł) i czarne wysokie muszkieterki.

Agnieszka Woźniak-Starak jest zmarzluchem, dlatego kiedy temperatury spadają niebezpiecznie poniżej zera, wtedy stawia na ciepły puchowy płaszcz.

MAISON MARGIELLA to ekskluzywna torba skórzana na ramię w kolorze czarnym z charakterystyczną naszywką w kontrastowej bieli. Producenci w opisie podkreślają, że torba została zaprojektowana tak, by swoim krojem nawiązywać do zimowego ciepłego pikowanego płaszcza.

Ten model kosztuje 6,5 tys. złotych.

Agnieszka do całości dobrała czarne muszkieterki na stabilnym słupku. Ten model butów pięknie podkreślił i jeszcze bardziej wydłużył jej nogi.

Jak oceniacie zimową stylizację Agnieszki Woźniak-Starak? My jesteśmy zakochani szczególnie w jej torebce i muszkieterkach!