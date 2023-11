1 z 5

Agnieszka Woźniak-Starak zastąpiła w ten weekend Kingę Rusin jako prowadząca "Dzień dobry TVN". Gwiazda w pierwszy letni weekend zaprezentowała się w stonowanej stylizacji. Postawiła za to kilka najmocniejszych trendów sezonu!

Mom dżinsy to teraz absolutny hit. Agnieszka wybrała bardzo chłopięcy krój. I właśnie tu można zacząć się zastanawiać, czy mając tak cudowne, piękne, długie nogi jak dziennikarka - czy warto było je zakryć i skrócić takimi szerokimi spodniami?

Boyfriendy w różnych krojach robią furorę już od lat. Jednak my na razie nie jesteśmy przekonani co do takiego kroju na Woźniak-Starak.

A Ty jak uważasz? Dobrze wyglądają czy nie? Zobacz w naszej galerii i oceń.

