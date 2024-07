Państwo Hyży na imprezie Coca-Coli przykuwali wzrok! Agnieszka i Grzegorz Hyży zwracali uwagę nie tylko ze względu na gorące uczucie, jakie ich łączy, ale także na stylowy look!

Reklama

Agnieszka i Grzegorz Hyży najlepiej ubraną parą w show-biznesie?

Prezenterka Polsatu miała na sobie czarną, asymetryczną bluzkę, która seksownie odsłaniała ramię. Agnieszka dobrała do niej krótką, seksowną spódnicę z czarnej koronki. Stylizację uzupełniły, pięknie mieniące się w blasku fleszów złote szpilki oraz czarna kopertówka. Trzeba przyznać, że Agnieszka Hyży błyszczała! I to nie tylko ze względu na buty. Grzegorz również świetnie wyglądał przy swojej pięknej żonie. Muzyk dostosował się do żony i także postawił na look w kolorze czerni. Jednym kolorowym akcentem były malunki i napisy na jego skórzanej ramonesce.

Wyraźnie widać, że oboje dobrali stylizacje, tak by razem prezentować się świetnie na ściance. Co za zgodność! Jak wam się podoba ich styl? Myślicie, że zasługują na mian najlepiej ubranej pary w polskim show-bizie?

Zobacz też: „Za wcześnie wyszłam za mąż”. Maja Hyży w szczerym wyznaniu. Co jeszcze powiedziała?

Zobacz także

Agnieszka i Grzegorz Hyży na imprezie Coca-Coli

ONS

Jak oceniacie ich stylizacje?

ONS

Oboje postawili na look w kolorze czerni

Reklama