W sobotę wieczorem odbył się kolejny półfinał programu "Mam talent"! Do finału awansowali Ariana Gabrielyan oraz Kasia i Marek. Największą jednak uwagę skupiała na sobie oczywiście Agnieszka Chylińska - jurorka show! Co ciekawe, jej stylizacja tym razem mocno podzieliła fanów oraz widzów programu. Nie wszystkim do gustu przypadła jej słodka, błękitna sukienka z falbankami. Zobaczcie zdjęcia i opinie internautów!

