Okej, przyznajemy bez bicia – bez względu na to co myślicie o jej mężu to stylowo Melania Trump wymiata. Dzięki swoim ekstrawaganckim, doskonałym kreacjom (pamiętacie jej kreacje od Dolce&Gabbany na szczycie w Taorminie?) pierwsza dama USA zostawia konkurencję (chociażby w postaci Brigitte Macron) daleko w tyle.

Wprost nie możemy się doczekać wizyty amerykańskiej pary prezydenckiej w Polsce – i tego jak będą wyglądały pierwsze damy! Czy oglądając zdjęcia Agaty Dudy nie macie przypadkiem wrażenia, że gdzieś już widzieliście jej stylizacje? Podpowiemy – widzieliście je na Melanii. A może jest odwrotnie i to pani Trump inspiruje się stylem naszej pierwszej damy? Zestawiliśmy dla Was cztery stylizacje Melanii Trump i Agaty Dudy, które są niemal identyczne. Zobaczcie je w naszej galerii i oceńcie sami!

