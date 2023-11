1 z 5

Wow! Nie możemy oderwać oczu od przepięknej Agaty Dudy, która pojawiła się na spotkaniu w związku z V Światowym Zjazdem Polonii. Pierwsza dama zaczęła coraz częściej zakładać odważne i wyraźne kolory, co zdecydowanie jej służy. Agata Duda na to wyjątkowe spotkanie założyła białą suknię z kwiatami niemal do samej ziemi. Dobrała do niej krótką marynarkę w oliwkowym kolorze oraz pasek w tym samym odcieniu. Do całości dopasowała szpilki w odcieniu nude. A włosy? Zaczesała je do tyłu - ostatnio czesze się własnie w taki sposób.

Zobacz: Agata Duda zgubiła but w USA, wpadka Agaty Dudy

Cóż możemy powiedzieć? Klasa, klasa, klasa! Wydaje się nam, że Agata Duda - albo zmieniła stylistę, albo sama zaczęła decydować o tym co będzie na siebie zakładać.

Więcej: Prezydent Duda odwiedził Trumpów w Białym Domu! Agata Duda wypadła świetnie, ale czy lepiej od Melanii?

Zobaczcie więcej zdjęć pięknej stylizacji Agaty Dudy w naszej galerii. Też jesteście pod wrażeniem?