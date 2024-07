Dziś ważny dzień dla wszystkich uczniów w szkole - inauguracja nowego roku szkolnego! Wielka uroczystość odbyła się w Jastarni, gdzie w jednej ze szkół, pojawiła się para prezydencka - Andrzej i Agata Dudowie.

Andrzej Duda wygłosił przemówienie do wszystkich uczniów:

Człowiek uczy się całe życie, niezależnie od tego, jaki zawód wykonuje. Tak to jest, że wcale nie będzie tego dnia, kiedy zakończycie szkołę i już więcej nie będzie się musieli uczyć w ogóle. Dlatego warto się przyzwyczajać, bo to potem trwa całe życie - zwrócił się do uczniów