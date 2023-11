Kultowe już adidasy marki Fila - ulubionej marki influencerów i gwiazd - stały się w ostatnim czasie totalnym "must have" każdego modowego freaka! Wie o tym doskonale Marcelina Zawadzka, która również znalazła miejsce w szafie dla sneakersów Fila.

Do tej pory sneakersy Fila kosztowały w większości sklepów ok. 500 złotych. Od tego tygodnia dostępne są również w Lidlu. Dodajmy jednak, że nie kupicie ich stacjonarne - dostępne są jedynie w sklepie internetowym Lidla. Do wyboru są dwa modele: Mindblower Wmn (279 złotych) oraz D Formation Wmn (349 złotych).

Ugly sneakers - must have w każdej szafie!

Klasyczne sneakersy Fila należą do tzw. "ugly sneakers". Najbrzydsze, a zarazem najmodniejsze buty od kilku sezonów, cieszą się nieustającą popularnością. Skąd ich fenomen? Niektórzy mówią, że "są tak brzydkie, że aż piękne". Pewne jest to, dodając je do każdej - nawet nudnej stylizacji - stworzycie efekt "wow"!

Marcelina Zawadzka w sneakersach Fila. Gwiazda uwielbia łączyć je ze spódniczkami mini, jak i z dresowymi spodniami.

Sneakersy Fila dostępne są do kupienia w Lidlu również przez internet:

Sprawdź również sneakersy Fila w innej wersji kolorystycznej, które także możesz kupić przez internet:

