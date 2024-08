Uwaga! W treści artykułu znajdują się spoilery 2. sezonu „Rodu smoka”.

Reklama

HBO wydało oficjalne oświadczenie, w którym odnosi się do zamieszania w mediach społecznościowych wokół wycieku materiałów z finału 2. sezonu „Rodu smoka”.

Mimo że odcinki były emitowane co tydzień, fragmenty finału 2. sezonu „Rodu smoka” niespodziewanie znalazły się a TikToku oraz platformie X.

Chociaż konta z materiałami usunięto, łącznie w sieci pojawiło się 14 filmów, zwierających około 30 minut niepublikowanego wcześniej materiału. Redakcja „Variety” ustaliła, że pochodzi z finału 2. sezonu „Rodu smoka”.

HBO walczy z przeciekami finału "Rodu smoka"

W swoim oświadczeniu HBO potwierdziło, że monitoruje sytuację i usuwa wszelkie wyciekające treści.

Zobacz także

Za pośrednictwem „The Hollywood Reporter” przekazano: „Jesteśmy świadomi, że klipy z finału 2. sezonu „Rodu smoka” pojawiły się na platformach społecznościowych. Klipy zostały opublikowane po niezamierzonym wydaniu przez międzynarodowego dystrybutora”.

„HBO monitoruje i usuwa klipy z internetu, a fai mogą obejrzeć cały odcinek w tę niedzielę wieczorem na HBO i Max”, dodano.

Niestety to nie pierwszy raz, kiedy „Ród smoka” pada ofiarą przecieku, podobna sytuacja miała miejsce w przypadku finału pierwszego sezonu w 2022 roku.

Żeby zobaczyć, co stanie się z zaciętą bitwą między Zielonymi a Czarnymi, fani musieli jeszcze cierpliwie poczekać na oficjalny odcinek finałowy serii, który ma pojawił się 5 sierpnia.

Za nami już koniec 2. sezonu „Rodu smoka”. Początkowo prequel „Gry o tron” rozwijał się powoli. Z czasem pojawiło się sporo niespodziewanych śmierci głównych bohaterów, walk smoków i zaciętych sporów rodzinnych. To wszystko przygotowało widzów na emocjonujący finał serii.

Finałowy odcinek był kontynuacją przedostatniego, w którym Królowa Rhaenyra I Targaryen (Emma D’Arcy) kontynuowała rekrutację lojalnych jeźdźców smoków, aby pomścić swojego syna i zdobyć Żelazny tron.

W finale widzowie mogli zobaczyć, czy Aemond kontynuował walkę o tron. Młodszy brat Targaryena sporo namieszał w 2. sezonie „Rodu smoka”. Natomiast Królowa wdowa Alicent Hightower wycofała się przed nadchodzącą zagładą i szukała ukojenia z dala od dworu. Czy wróciła, gdy zagrożenie ze strony Rhaenyry stało się nie do zignorowania?

2. sezon „Rodu smoka” w całości znajduje się już na platformie Max.

Zobacz także: Będzie „Deadpool 4”?

© Immediate Media Company London Limited, 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opublikowano po raz pierwszy na RadioTimes.com i republikowano za zgodą Immediate Media Company London Limited. Powielanie w jakikolwiek sposób w jakimkolwiek języku, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione. Radio Times i logo Radio Times są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Immediate Media Company London Limited i są używane na podstawie licencji.

Reklama

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek.