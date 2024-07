Wpływową i niepokojącą postacią przedstawioną w 2. sezonie „Rodu smoka” jest Alys Rivers.

Serial fantasy HBO kontynuuje starcia w rodzie Targaryenów, podczas gdy wojna domowa znana jako Taniec smoków nabiera nowego wymiaru w najnowszym odcinku dramatu.

Sojusznicy królowej Rhaenyry I Targaryen (Emma D'Arcy) przygotowują się do starć z jej przyrodnim bratem, królem Aegonem II Targaryenem (Tom Glynn-Carney), podczas gdy jej mąż, książę Daemon Targaryen (Matt Smith) przejął teraz upiorny zamek Harrenhal od swoich wrogów.

Jedną z nowych twarzy, jakie zobaczymy w obsadzie 2. sezonu „Rodu smoka”, która będzie obecna w Harrenal jest Alys Rivers. Co wiemy o tej postaci i aktorce, która się w nią wcieliła?

Kim jest Alys Rivers z 2. sezonu „Rodu smoka”?

Alys Rivers jest uzdrowicielką pracującą w służbie rodu Strongów w starożytnym, zrujnowanym zamku Harrenhal .

Jej nazwisko, Rivers nadawane jest bękartom urodzonym w Riverlands. Postać jest niesamowicie kompetentna, świadoma i niepokojąca.

W 3. odcinku Alys służy w Harrenhal i działa jako uzdrowicielka, ale wydaje się również być obecna w szalonych wizjach, których doświadcza tam książę Daemon Targaryen.

Kto gra Alys Rivers z 2. sezonu „Rodu smoka”?

Szkocka aktorka Gayle Rankin wciela się w Alys Rivers w 2. sezonie „Rodu smoka”.

35-letnia artystka znana jest przede wszystkim z ról w takich produkcjach jak „GLOW”, „Król rozrywki”, „Men”, „Perry Mason”, „Bad Things”, „Więzy”, „Ile warte jest ludzkie życie”, „Moon Manor”, „Pod górkę”, „Nie ma drugiej takiej”, „Szukając szczęścia”, „Opowieści o rodzinie Meyerowitz (utwory wybrane)”, „Frank the Bastard”.

Aktorka ma na koncie także gościnny występ w serialu „Prawo i bezprawie”.

Co dzieje się z Alys Rivers w książce „Ogień i krew”?

Alys Rivers jest kobietą mieszkającą w Harrenhal na usługach rodu Strongów.

Rywalizujący historycy opisani w książce nie zgadzają się co do jej rodzinnego pochodzenia, ale powszechnie uważa się, że jest bękartem członka rodu Strongów. Niektórzy zastanawiali się, czy była bękartem zmarłego namiestnika królewskiego lorda Lyonela Stronga (Gavin Spokes), inni natomiast twierdzili, że służyła jako jego niania – zdradzając swój prawdziwy wiek.

Podczas gdy niektórzy wierzyli, że jest zwykłą uzdrowicielką, inni twierdzili, że jest leśną wiedźmą i parała się zjawiskami nadprzyrodzonymi, wykorzystując to do ukrycia swojego prawdziwego zaawansowanego wieku.

Uważa się, że jest świadkiem wizji w płomieniach – to wraz z plotkami o ukrywaniu swojego prawdziwego wieku za pomocą magii z pewnością dostarcza podobieństw z Czerwoną Kapłanką Rhollor z „Gry o tron”, Melisandre z Asshai (Carice van Houten).

Alys jest obecna w książce podczas różnych wydarzeń w Harrenhal i przetrwa liczne ataki na zamek, krzyżując ścieżki z księciem Daemonem Targaryenem.

Jednak kluczową relacją, jaka rozwija się w przypadku Alys, jest moment, w którym jej ścieżki krzyżują się z księciem Aemondem Targaryenem (Ewan Mitchell), a ona zostaje jego kochanką…

2. sezon „Rodu smoka” jest dostępny na platformie Max od 17 czerwca. Ostatni odcinek tej odsłony będzie miał premierę 5 sierpnia.

