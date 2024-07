Uwaga! W treści artykułu znajdują się spoilery 2. sezonu „Rodu smoka”.

Odcinek piąty 2. sezonu „Rodu smoka” zaniepokoił fanów sceną z udziałem Daemona Targaryena (Matt Smith) oraz jego matki.

Podczas swojej strasznej wyprawy do Harrenhal Daemon miał różne wizje, głównie kobiet, które skrzywdził w swoim życiu, w tym młodej Rhaenyry (w tej roli powracająca Milly Alcock ) i jego pierwszej żony, Laeny (Nanna Blondell).

Nie jest jasne, czy te wizje wynikają z pogarszającego się stanu psychicznego wojownika, czy z „klątwy” Harrenhal (lub połączenia obu), ale Daemon z pewnością traci kontrolę nad rzeczywistością – a co czyni go jeszcze bardziej niebezpiecznym. Ma oczy skierowane przede wszystkim na tron, mimo że jego żona Rhaenyra (obecnie grana przez Emmę D'Arcy) jest prawowitym następcą zmarłego króla Viserysa (Paddy Considine).

W odcinku piątym jego wizje stały się tym bardziej niepokojące, gdy wyobraził sobie seks ze srebrnowłosą kobietą, która następnie okazała się jego własną matką, Alyssą Targaryen.

Oto wszystko, co musisz wiedzieć o tej niepokojącej scenie.

Kto gra matkę Daemona w 2. sezonie „Rodu smoka”?

Matkę Daemona, Alyssę Targaryen, gra aktorka Emeline Lambert.

Aktorka ma na koncie gościnne występy w znanych serialach jak „Inwazja” oraz „Django”. Jej kariera telewizyjna dopiero się rozkręca. Jak dotąd Lambert nie zagrała jeszcze w żadnym filmie. Niewykluczone jednak, że niedługo się to zmieni.

Czy zobaczymy ją jeszcze w 2. sezonie „Rodu smoka”? Tego jeszcze nie wiemy.

Kiedy zmarła matka Daemona?

W dalszej części odcinka wspomniano, że Daemon nigdy nie znał swojej matki.

W powieści „Ogień i krew” Daemon miał trzy lata, gdy Alyssa zmarła, rodząc jego brata, Aegona II. Daemon również ledwo znał swojego brata, ponieważ ten zmarł kilka miesięcy później.

Zamiast tego Daemon dorastał w cieniu swojego brata Viserysa, do czego odwołuje się wizja Alyssy.

Mówi Daemonowi: „Zawsze byłeś silny. Najlepszy szermierz. Najzacieklejszy jeździec smoków. Twój brat miał miłość w sercu, ale brakowało mu twojej kondycji”.

Następnie mówi mu, że Daemon został „zmuszony do noszenia” korony i ostatecznie przedstawia się, opisując go jako swojego „ulubionego syna”.

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek.