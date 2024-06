Kim jest księżniczka Rhaenys Targaryen z 2. sezonu „Rodu smoka”? Zagrała ją Eve Best

W 2. sezonie „Rodu smoka” pojawia się księżniczka Rhaenys Targaryen. Jest to jedna z najbardziej pechowych bohaterek prequelu „Gry o tron”. Co wiemy o postaci granej przez Eve Best?