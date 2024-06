17 czerwca na HBO Max wrócił „Ród smoka” z 2. sezonem. Widzowie z wypiekami na twarzy obserwują, jak rozpoczyna się krwawa wojna domowa między ludźmi i smokami. Dodatkowym smaczkiem jest pojawienie się nowych bohaterów.

Reklama

Podczas gdy dramat fantasy HBO „Ród smoka” dotyczy głównie skomplikowanych losó rodu Targaryenów, w 2. sezonie do akcji wkracza rodzina dobrze znana fanom „Gry o tron”.

Ród Starków powraca, gdy książę Jacaerys Velaryon (Harry Collett) udaje się na północ, próbując zdobyć poparcie swojej matki, królowej Rhaenyry Targaryen (Emma D'Arcy).

Kogo Jace poznaje na dalekiej północy? Oto, co wiemy o lordzie Creganie Starku.

Kim jest lord Cregan Stark z 2. sezonu „Rodu smoka”?

Lord Cregan Stark jest Panem Winterfell i Strażnikiem Północy .

Zobacz także

Jako głowa rodu Starków i jeden z najpotężniejszych lordów w królestwie, Lord Cregan Stark jest bardzo pożądanym sojusznikiem w wojnie domowej, określanej jako Taniec Smoków.

Wraz z otwarciem 2. sezonu królowa Rhaenyra Targaryen wysłała swojego syna, księcia Jacaerysa Velaryona na leczenie do lorda Cregana, który jest w podobnym wieku do niego i którego, jak ma nadzieję, uda mu się przekonać, aby dołączył do jej strony, czyli do Czarnych.

Czy Lord Cregan sprzymierzy się z królową Rhaenyrą?

Fani bez wątpienia odczują podobieństwa między Lordem Creganem i jego potomkiem, Lordem Eddardem Starkiem z „Gry o tron”.

Kto gra Lorda Cregana Starka w 2. sezonie „Rodu smoka”?

Tom Taylor wciela się w Lorda Cregana Starka w „Rodzie smoka”.

22-letni brytyjski aktor jest najbardziej znany z ról w takich produkcjach jak „Doktor Foster”, „Mroczna wieża”, „Dzieciak, który został królem”, „Us”, „Close to Me”, „Serce w chmurach”. Gościnnie aktor pojawił się w „Maskach szpiega” oraz „Upadku królestwa”.

Co dzieje się z Lordem Creganem Starkiem w książce Ogień i krew?

Z powieści "Ogień i krew" dowiadujemy się, że Lord Cregan Stark objął rolę Strażnika Północy w młodym wieku po śmierci swojego ojca, Lorda Rickona Starka, a jego wujek Bennard Stark służył jako regent w czasach dzieciństwa Cregana.

Kiedy Bennard nie spieszył się z oddaniem władzy, gdy Cregan osiągnął pełnoletność, młody „Wilk Północy” kazał uwięzić wuja i jego synów.

Kiedy książę Jacaerys Velaryon negocjował z Creganem podczas Tańca Smoków, para szybko się zaprzyjaźniła, a nawet złożyła przysięgę braterstwa, ustalając, że pierworodna córka Jacaerysa poślubi syna Cregana, Rickona, gdy oboje będą pełnoletni.

Tak bardzo poszukiwany sojusz został nazwany Paktem lodu i ognia.

Inne plotki sugerowały, że połączył ich jeszcze bliżej sekretny ślub Jacaerysa z nieślubną przyrodnią siostrą Cregana, Sarą Snow, ale nie zostało to potwierdzone w książce.

Przez całą wojnę domową i pomimo wielu strat poniesionych przez Czarnych, Lord Cregan pozostaje lojalny sprawie Rhaenyry i jej spadkobierców.

Zobacz także: Co wiemy o 4. sezonie „Bridgertonów”? Data premiery, obsada i najnowsze wiadomości

© Immediate Media Company London Limited, 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opublikowano po raz pierwszy na RadioTimes.com i republikowano za zgodą Immediate Media Company London Limited. Powielanie w jakikolwiek sposób w jakimkolwiek języku, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione. Radio Times i logo Radio Times są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Immediate Media Company London Limited i są używane na podstawie licencji.

Reklama

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek.