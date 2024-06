Uwaga! Treść artykułu zawiera spoilery.

Reklama

W końcu nadszedł 2. sezon „Rodu smoka”. Od 17 czerwca widzowie mogą oglądać nowe odcinki prequelu „Gry o tron”. Akcja kontynuacji toczy się wokół krwawej i bezlitosnej wojny domowej, która została nazwana Tańcem Smoków. Chyba nikogo już nie trzeba zapewniać, że czeka nas mnóstwo emocji.

Odcinek 1., „Syn za syna”, nie zawiódł, a showrunner Ryan Condal zaadaptował „Krew i ser”, jedną z najbardziej brutalnych historii George'a R.R. Martina z jego ukochanej powieści „Ogień i krew”.

Choć nie jest on na tym samym poziomie, co niesławny odcinek „Purpurowe wesele” w „Grze o tron” (Condal przyznaje, że nic nie jest w stanie tego przebić), odcinek pierwszy pokazał łamiące serce wydarzenia zarówno wśród Zielonych, jak i Czarnych. Przede wszystkim dzieje się tak w przypadku królowej Helaeny Targaryen z Phia Saban po morderstwie jej syna Jaehaerysa i królowej Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy), która również straciła dziecko. Lucerys zginął z rąk Aemonda Targaryena (Ewan Mitchell).

Co wydarzyło się w 1. odcinku 2. sezonu „Rodu smoka”? Lepiej zapnijcie pasy.

Zobacz także

Wyjaśniamy, co wydarzyło się w 1. odcinku 2. sezonu „Rodu smoka”

Zima nadchodzi

Pierwszy odcinek rozpoczyna się wizytą w Winterfell, gdzie Cregan Stark (Tom Taylor), znany również jako Wilk Północy, opowiada księciu Jacaerysowi Velaryonowi (Harry Collett) o zwyczaju wprowadzonym przez Torrhena Starka – wzmacnianiu warty przez jednego z 10 mężczyzn z Rodu Starków.

Jacaerys przypomina Creganowi o jego przysiędze złożonej królowej Rhaenyrze, prawowitej spadkobierczyni króla Viserysa i upiera się, że potrzebuje ludzi do pomocy w nadchodzącej wojnie z Zielonymi.

Cregan mówi, że Starkowie nigdy nie zapominają swoich przysięg, ale zimą jego obowiązki wobec Muru przewyższają te wobec Królewskiej Przystani i twierdzi, że potrzebuje swoich ludzi. Dlaczego? Aby chronić Północ przed tym, co czai się za murem.

Choć Jacaerys ma na myśli dzikich, my i Cregan wiemy lepiej, że za Murem kryje się coś innego.

Fani „Gry o Tron” wiedzą o zagrożeniu, które będzie nawiedzać Westeros w nadchodzących stuleciach. Ale po co o tym wspominać teraz?

Showrunner Ryan Condal mówi RadioTimes.com: „Te sceny mają na celu przypomnienie ludziom, że nad serialem wisi potężniejsza siła, która jest poza nami, i że ludzie są tego świadomi i martwią się tym, ale nikt nie wie, kiedy i jak wypełni się proroctwo”.

„Oczywiście, mając świadomość, że widzieliśmy oryginalny serial, wiemy, że nie wpływa na te postacie, ale rozumiemy, że to także ich napędza i siedzi w ich głowach”.

Na razie Cregan i Jacaerys niepewnie spoglądają na Mur. Cregan oferuje kilku swoich starszych zawodników, którzy widzieli zbyt wiele bitew. Ale zanim zdążą rozmawiać dalej, ze Smoczej Skały przybywa kruk z „pilnymi wiadomościami” – niosącymi informację o śmierci brata Jacaerysa, Lucerysa z rąk Aemonda Targaryena (Mitchell).

Aktor grający Jacaerys, Collett, opowiada RadioTimes.com o tym odkryciu: „Na początku sezonu oczywiście tego nie wie, co moim zdaniem jeszcze bardziej rozdziera serce. Nie wiemy, co napisano w notatce do Cregana, ale wyobrażam sobie, że to po prostu opisuje to, co się wydarzyło”.

„Zawsze wyobrażałem sobie, że Jace dowie się od swojej matki, ale myślę, że Rhaenyra nawet nie chciałaby przekazać tej wiadomości Jace’owi. Myślę, że (przyp. red. - dowiedziałby się) w Winterfell i siedział na swoim smoku przez wiele dni i płakał z tego powodu, co jest naprawdę smutne”.

„Strzaskana” Smocza Skała

Po powrocie na Smoczą Skałę księżniczka Rhaenys Velaryon (Eve Best) właśnie wróciła do domu – tylko po to, by Daemon Targaryen (Matt Smith) nakazał jej ponownie zabrać wierzchowca i odlecieć, by zabić Vhagara oraz Aemonda i pomścić Lucerysa. Szlachetne zadanie, ale czy nie mogłaby odpocząć?

Aktorka grająca Rhaenys powiedziała RadioTimes.com: „Jest zdruzgotana, naprawdę głęboko zdruzgotana Lukem i tym wszystkim. Kopie bardzo głęboko, ponieważ jak wszyscy wielcy ludzie, kobiety, matki, opiekunki, gdy wszyscy inni się rozklejają, ona trzyma wszystkie emocje w ryzach… W zasadzie to ona wykonuje całą pracę”.

„Wraca, jest całkowicie wyczerpana, nie brała kąpieli, jeździ na tym smoku, nie płacze, po prostu sobie z tym radzi i daje sobie radę, wraca do tej grupy totalnych półgłówków, którzy wszyscy są w kawałkach."

Rhaenys pyta Daemona, czy taki jest rozkaz królowej, a on wyjawia, że Rhaenyra zaginęła kilka dni wcześniej. Rhaenys i Daemon toczą wojnę na słowa, w której obwinia ją o śmierć Lucerys, ponieważ nie zabiła Aemonda, „kiedy miała szansę”. Jednak ostatnie słowo należy do księżniczki, która deklaruje: „Obyś był królem”.

Opisując tę scenę, aktorka Best mówi RadioTimes.com, że ją to zaskoczyło: „Kiedy zrobiliśmy to w pierwszym odcinku podczas czytania sceny z Daemonem, wydawało się, że będzie to po prostu coś w rodzaju najsilniejszych atutów: „Kto ma największą moc? Rodzaj sceny gry o władzę”.

„Potem pokopałam trochę głębiej i zrobiłam to również z Mattem, co wyszło z tego, że Rhaenys czuła ogromne współczucie dla Daemona, a to było bardzo zaskakujące, ponieważ mam wrażenie, że zawsze trzymała go na dystans i głęboko nie ufał mu jako postaci”.

„Ale tak naprawdę odkryła w tej scenie wiele empatii dla niego, dużo zrozumienia i… w tej scenie nagle widzi go jako beznadziejnego, małego, zagubionego chłopca”.

Wreszcie dostrzegamy przez chwilę Rhaenyrę wpatrującą się w morze w Końcu Burzy. Jak Rhaenys powiedziała Daemonowi, otrzymała jedynie kruka informującego ją o śmierci Lucerys i potrzebuje dowodu, że jej syn nie żyje.

Najpierw jednak Corlys Velaryon (Steve Toussaint) musi zająć się swoim uszkodzonym statkiem. Przypominamy, że Corlys został ciężko ranny podczas walki na Stopniach w zeszłym sezonie, a w tym sezonie został wyciągnięty z morza przez nową postać, Alyn z Hull (Abubakar Salim), która może mieć większe znaczenie w dalszej części biegu historii. Corlys mówi, że ma wobec Alyn ogromny dług.

W rozmowie z RadioTimes.com aktor grający Corlysa, Toussaint, mówi: „Corlys wciąż dochodzi do siebie po kontuzji, której doznał, nadal chodzi o lasce, a jego statek jest w złym stanie. Dlatego się spieszy, aby mógł wrócić i poprowadzić swoich ludzi w nadchodzącej wojnie, a także musi stawić czoła pewnym ciemnym chmurom na horyzoncie z powodu przeszłych występków”.

Chaotyczna Królewska Przystań

W Królewskiej Przystani przygotowuje się broń, gdy zbliża się smok. Widzimy ser Arryka Cargylla, połowę grupy podzielonych bliźniaków, którzy stanowili część Gwardii Królewskiej w sezonie 1. Ustępują, gdy zdali sobie sprawę, że to Vhagar, smok Aemonda.

Wewnątrz królowa Helaena Targaryen zajmuje się swoimi sprawami z dziećmi i służbą, zanim przeszkadza jej brat-mąż (tak, nie zapomnijmy o wątku kazirodztwa w tym wszystkim), król Aegon Targaryen (Tom Glynn-Carney). Zabiera swojego młodego syna Jaehaerysa do małej rady, aby rozpocząć naukę, ponieważ według Aegona pewnego dnia ma zostać królem.

Aktor grający Aegona, Glynn-Carney, mówi RadioTimes.com: „Stara się przyjąć tron na spokojnie, najlepiej jak potrafi lub tylko dla pozorów, przynajmniej na razie. Myślę, że już zdecydował, że jest teraz na tym stanowisku i może to zaakceptować lub odrzucić, a na tym etapie zabawniejszą opcją jest dla niego zaakceptowanie tego”.

Mając mnóstwo zapowiedzi, Helaena mówi Aegonowi, że się boi – nie smoków, ale szczurów. Chociaż Aegon wydaje się zdziwiony, wkrótce okazuje się, że miała bardzo, bardzo słuszną obawę co do nich. Więcej o tym później!

Tymczasem królowa wdowa Alicent Hightower (Olivia Cooke) najwyraźniej przeżywa swój wiek, ponieważ nawiązała związek z ser Cristonem Cole'em (Fabien Frankel). Z pewnością to może pójść tylko dobrze. Alicent mówi Cristonowi, że nie mogą kontynuować swojego związku, a on każe jej z powrotem założyć swój biały płaszcz (oznaczający czystość Gwardii Królewskiej).

Na małej radzie Alicent, jej ojciec Otto Hightower (Rhys Ifans), który nadal jest Namiestnikiem Króla oraz doradcy Aegona planują zebrać jak najwięcej żołnierzy przed nieuniknioną wojną. Alicent wyjawia, że napisała do Rhaenyry listy z warunkami pokoju, ale jej listy pozostały bez odpowiedzi. Tymczasem młody Jaehaerys sieje chaos u ser Tylanda Lannistera.

Aemond przybywa na wezwanie Aegona, mimo że nie ma miejsca w Małej Radzie. Mówi, że Zieloni muszą umocnić swoją pozycję w Riverlands. Podczas gdy Alicent nawołuje do ostrożności, Aegon jest gotowy odrzucić tę przestrogę i wysłać Vhagara do Riverun, aby zagroził Lordowi Tully'emu. Alicent twierdzi, że Vhagar jest potrzebny w Królewskiej Przystani, aby powstrzymać Rhaenyrę przed atakiem po śmierci jej syna, a Otto się z tym zgadza.

Po Małej Radzie lord Larys Strong (Matthew Needham) atakuje Alicent i mówi jej, że jej personel został przesłuchany i że zdemaskował każdego, kto zawiódł jej zaufanie. Mówi, że ci „nie oddychają już naszym powietrzem”, prawdopodobnie odnosi się do podejrzanej damy dworu Alicent, Talyi, która była częścią siatki szpiegów Mysarii w Czerwonej Twierdzy. Mówi, że osobiście wybrał jej nowy personel.

Needham mówi RadioTimes.com: „Ja i Olivia (przyp. red. - Cooke) odkryliśmy, że w przypadku Larys i Alicent żadna z rzeczy, które sobie mówią, nie jest tym, co naprawdę mają na myśli. Wszystko zależy od tego, co faktycznie dzieje się pod wewnątrz nich”.

„Więc naprawdę fajnie się to gra. Po prostu dopracowywałem to ze scenarzystami i reżyserami i naprawdę starałem się zachować jak najwięcej szczegółów, ponieważ to naprawdę wszystko jest podtekstem. A Olivia jest po prostu świetna. To znaczy, jest taka dziwna dynamika mocy między tą dwójką, nigdy nie jesteś do końca pewien, kto ma kontrolę. Naprawdę fajnie jest grać razem te popieprzone sceny”.

Wciąż szukając namacalnego dowodu śmierci Lucerysa, Rhaenyra leci na plaże Końca Burzy. Widzi jego podarte ubrania i zalewa się łzami, w końcu godząc się z faktem, że jej syna nie ma.

Najwyraźniej Aegon, obecnie „Wspaniały”, zaczyna wypełniać swoje obowiązki królewskie dzięki prośbom. To katastrofalne, ponieważ Aegon składa obietnice, których nie może dotrzymać, a Otto Hightower próbuje utrzymać go w ryzach. Następnie Larys osacza go i udziela mu kilku rad, subtelnie sugerując, aby usunął Otto, jeśli chce być postrzegany jako mniej miękki niż jego ojciec.

Tymczasem Otto i Alicent toczą dyskusję. Mówi mu, że nie może podważać jej autorytetu na spotkaniach Małej Rady, w przeciwnym razie jej słowa trafią w próżnię. Dyskutują, czy w pełni zgadzają się w tym, co uważają za zwycięstwo, i decydują, że tak jest – ale Alicent namawia ojca, aby współpracował z nią, a nie przeciwko niej. Alicent jasno daje do zrozumienia, że wie, że grozi jej przemoc, ale nie chce, aby była bardziej okrutna, niż powinna.

Gdzie indziej Ser Erryk (drugi z rozdzielonych bliźniaków) znajduje ukrytą Mysarię (Sonoya Mizuno) i zabiera ją do Daemona. Przesłuchuje ją po tym, jak przekazała informacje Otto Hightowerowi, a ona upiera się, że zrobił to wyłącznie dla zysku i że nie jest lojalna wobec Hightowers.

Daemon rozkazuje wysłać ją do celi. Ser Erryk broni jej twierdzeń, ale Daemon konfrontuje się z nim w sprawie jego „zdradzieckiego” bliźniaka, ser Arryka. Ser Erryk przypomina Daemonowi, że porzucił Gwardię Królewską i swojego brata.

Gwałtownym zakończeniem rozmowy jest ryk smoka, sygnalizujący powrót królowej Rhaenyry. Zbliżając się do swojej Małej Rady, zostaje zbombardowana informacjami – Daemon jest gotowy zapewnić sobie kontrolę w Dorzeczu, a Corlys zabezpiecza blokadę, co oznacza, że cały handel z Królewską Przystanią zostanie odcięty. Ale pogrążona w żałobie Rhaenyra w zamian wydaje im tylko jedno polecenie: „Chcę Aemonda Targaryena”.

Później Jacaerys ponownie spotyka się z Rhaenyrą. Zaczyna jej opowiadać o mężczyznach oddanych jej armii, ale załamuje się i oboje obejmują się, dzieląc swój smutek.

W Królewskiej Przystani Alicent zapala świecę za tych, których straciła, w tym za swojego zmarłego męża, króla Vicerysa. Po chwili przerwy niepewnie zapala jednego dla Lucerys, udowadniając po raz kolejny, że nadal darzy Rhaenyrę i jej rodzinę miłością. Rhaenyra, Jacaerys i ich rodzina organizują pogrzeb Lucerysa.

Gdzie indziej Aemond i Criston spiskują. Twierdzi, że Aegon jest „zakładnikiem” Otto i Alicenta, którzy twierdzą, że wojna smoków jest nieunikniona. Wyjaśnia, że nie wierzy, że wojna jest jego winą i mówi, że Alicent „utrzymuje miłość” do swojego wroga, AKA Rhaenyra, co czyni ją głupcem.

W rozmowie z RadioTimes.com aktor Mitchell mówi, że Aemond nadal uważa, że jego brat jest „gorszy”.

Dodaje jednak: „Aemond jest drugim synem, jest rezerwowym i obowiązkiem rezerwowego jest walczyć w wojnie. Jest więc całkowicie skazany na rozkazy swojego brata. Jedną z odkupujących cech Aemonda jest to, że jest zaciekle lojalny. Będzie miał wsparcie swojej matki i swojego brata. Myślę, że Aemond wie, że wojna jest nieunikniona, i zadba o to, aby został bohaterem wojennym”.

Otto przybywa i beszta Aemonda, mówiąc mu, żeby panował nad swoimi impulsami tam, gdzie Aegon nie może.

Krew i ser

Tymczasem Daemon ma inne sprawy do załatwienia. Przybywa do celi Mysarii i oferuje jej wolność w zamian za kontakt – szpiega posiadającego wiedzę o Czerwonej Twierdzy. Znajduje zabójcę Krew (Sam C. Wilson) i oboje zbliżają się do Sera (Mark Stobbart), łapacza szczurów znającego sekrety Czerwonej Twierdzy.

Daemon płaci im dwóm za zabicie Aemonda Targaryena. Na pytanie, co powinni zrobić, jeśli nie będą mogli go znaleźć, nie widzimy, co odpowiada Daemon – ale wkrótce się tego dowiadujemy.

Krew i Ser docierają do Czerwonej Twierdzy podziemnymi tunelami. Działając jak łapacze szczurów, z łatwością przekradają się obok Aegona i w końcu docierają do komnat królewskich. Nigdzie nie można znaleźć Aemonda, ale Cheese odkrywa Helaenę z jej dziećmi bliźniakami, Jaehaerysem i Jaehaeryą.

Nie mogąc ich rozróżnić, Blood nakazuje jej wskazać, który z nich jest chłopcem, i szybko staje się jasne, że Daemon powiedział „syn za syna”. Po błaganiu ich o życie swoich dzieci, Helaena podejmuje decyzję i wskazuje na jedno z nich. Krew i Ser nie wahają się i odcinają dziecku głowę, żeby mieć pewność, że otrzymają zapłatę.

Przerażona Helaena biegnie z drugim dzieckiem na rękach do sypialni matki (gdzie znajduje także Criston Cole). Gdy Alicent pyta, co się stało, dowiadujemy się, że Helaena mówiła prawdę, i że jedyny spadkobierca Aegona został zabity.

Jest to nieco inny obrót wydarzeń niż w książce. W powieści Aegon i Helaena mają drugiego syna, młodszego Maelora. Krew i ser zmuszają ją do podjęcia decyzji, którego syna zabić, a ona wybiera młodszego chłopca. Zamiast tego zabijają starszego, Jaehaerysa, drwiąc z Maelora, że jego matka chciała jego śmierci.

Mówiąc o tym, dlaczego wprowadzono zmiany, Condal powiedział RadioTimes.com, że jest to po prostu kwestia logistyki – ze względu na ilość czasu ujętą w sezonie 1. (20, a nie 30 lat), dzieci Aegona są młodsze, a Maelor jeszcze się nie urodził.

W międzyczasie, rozmawiając o tym, co oznaczało odegranie tej owianej złą sławą sceny, aktorka Helaena Saban dodała: „Starałam się nie myśleć o tym za dużo z aktorskiego punktu widzenia, a pracując z nimi, Samem i Markiem, którzy grają w Krew i Sera, jest tak dobrze. Obaj wnieśli tak różną energię, ale byli w pewnym sensie onieśmielający – nie jako prawdziwi ludzie… Są po prostu genialni i po prostu pozostają z nimi obecni i widzą, co się stanie”.

„Helaena w zasadzie kupiła porozumienie społeczne, że zrobi wszystko, co konieczne dla rodziny królewskiej i wróci do względnej samotności. I że będzie bezpieczna w małżeństwie z bratem lub że zostać pozostawiona samej sobie w zamian za spadkobierców”.

„Myślę, że w tym sezonie naprawdę zdaje sobie sprawę, że to nieprawda i że to nie jest uczciwy interes. I trochę dochodzi do siebie i zdaje sobie sprawę, że może nie jest skłonna poświęcić tego, co ma do poświęcenia dla tej rodziny”.

Jeśli chodzi o to, jak Zieloni odpowiedzą, czas pokaże…

Zobacz także: Wyjaśniamy zakończenie 3. sezonu „Bridgertonów”. Co czeka nas w 2. części?

© Immediate Media Company London Limited, 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opublikowano po raz pierwszy na RadioTimes.com i republikowano za zgodą Immediate Media Company London Limited. Powielanie w jakikolwiek sposób w jakimkolwiek języku, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione. Radio Times i logo Radio Times są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Immediate Media Company London Limited i są używane na podstawie licencji.

Reklama

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek.