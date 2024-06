Od 17 czerwca widzowie mogą śledzić 2. sezon „Rodu smoka”. W kolejnych odcinkach pojawiają się nowe postaci. Niektóre z nich odegrają bardzo ważne - jeśli nie kluczowe - role w krwawej wojnie domowej.

Reklama

Jednym z najważniejszych dla Czarnych (opowiadających się za Królową Rhaenyrą I Targaryen) jest sojusz z Lady Jeyne Arryn, która pojawia się w 2. sezonie „Rodu smoka”.

Chociaż nie zostało jeszcze ujawnione, jak dokładnie potoczy się jej historia w 2. sezonie popularnego serialu fantasy HBO, wiemy, że Lady Jeyne jest istotną postacią w „Ogniu i krwi”, czyli powieści George’a R. R. Martina.

Już od jakiegoś czasu wiedzieliśmy, że postać ta pojawi się w sezonie 2., a ponieważ Lady Jeyne będzie pojawiać się coraz częściej wraz z kolejnymi odcinkami, wszystkie oczy będą zwrócone na nią. Z pewnością namiesza w dramatycznej historii Zielonych i Czarnych.

Ale kim właściwie jest Lady Jeyne Arryn i kto gra ją w „Rodzie smoka”? Czytaj dalej, aby się dowiedzieć.

Zobacz także

Kim jest Lady Jeyne Arryn w 2. sezonie „Rodu smoka”?

Można śmiało powiedzieć, że Lady Jeyne odgrywa ważną rolę w zbliżającej się wielkimi krokami wojnie domowej, znanej jako Taniec Smoków. Oczywiście wszystko toczy się wokół Czarnych (na czele których stoi Rhaenyra Targaryen) i Zielonych (zwolennicy Alicent Hightower i jej syna Aegona ) właśnie teraz, gdy nadchodzi krwawy konflikt.

Strony bitwy są już wyraźnie wytyczone, a każda z nich ma zamiar pozyskać potężnych sojuszników. Jedną z nich jest jest Lady Jeyne, o której domu Arrynów wspomniano w finale pierwszego sezonu „Rodu smoka”. Kobieta bywa nazywana także Panią Orlego Gniazda i Dziewicą z Doliny.

Przy malowanym stole Rhaenyra mówi, że jej „panią matką była Arryn”. Oczywiście matką Rhaenyry była królowa Aemma Arryn, którą w serialu gra Sian Brooke i zmarła tragicznie podczas porodu na początku pierwszego sezonu serialu HBO.

Mimo że nie jest największą fanką Daemona (Matt Smith), Lady Jeyne zgadza się wspierać Czarnych, ponieważ matka Rhaenyry należała do rodu Arryn. W zamian za lojalność i sojusz, Lady Jeyne prosi Czarnych o podarowanie jej smoka, który będzie mógł strzec Doliny i chronić ją przed Zielonymi. Jest to obietnica, która później zostaje dotrzymana podczas Tańca Smoków.

Chociaż nie widzimy Lady Jeyne w sezonie 1, wspomina się o niej kilka razy, ale dopiero teraz ma odegrać kluczową rolę w nowym sezonie „Rodu smoka”.

Kilka lat starsza od Rhaenyry, Lady Jeyne została władczynią Doliny w bardzo młodym wieku, a gdy osiągnęła pełnoletność, przejęła całkowitą władzę. Zrozumiałe jest, że ona i Rhaenyra mają ze sobą sporo wspólnego, ponieważ są jednymi z niewielu rządzących kobiet w Westeros i muszą spierać się z męskimi członkami rodziny próbującymi uzurpować sobie swoją władzę.

Kto gra Lady Jeyne Arryn w 2. sezonie „Rodu smoka”?

Amanda Collin gra Lady Jeyne Arryn w drugim sezonie „Rodu smoka”.

38-letnia duńska aktorka jest znana przede wszystkim z ról w takich produkcjach jak „Bękart”, „Wychowane przez wilki”, „Straszna kobieta”, „Wybawienie”, „Ojcowie i matki”, „The Exception”, „Resin”, „Wybawienie”, „Darkland”.

Co dzieje się z Lady Jeyne Arryn w książce „Ogień i krew”?

W „Ogniu i Krwi” Lady Jeyne jest ważnym sojusznikiem Czarnych i wykorzystuje własne statki i armie do walki w sprawie Rhaenyry, co tylko jeszcze bardziej podkreśla jej zaciekłą lojalność, jeśli chodzi o obronę Rhaenyry.

W powieści Lady Jeyne jest jedną z niewielu postaci, które przeżyły Taniec Smoków i wyrusza na służbę synowi Rhaenyry, Aegonowi (młodszemu, nie mylić z królem Aegonem II Targaryenem granym przez Toma Glynna-Carneya ). Po wojnie zostaje koronowany na króla i w ten sposób Lady Jeyne ostatecznie zostaje jedną z siedmiu regentek króla Aegona III.

Niestety, Lady Jeyne umiera wkrótce potem w powieści po przeziębieniu zaledwie trzy lata po burzliwej wojnie domowej.

Zobacz także: Kim jest księżniczka Rhaenys Targaryen z 2. sezonu „Rodu smoka”? Zagrała ją Eve Best

© Immediate Media Company London Limited, 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opublikowano po raz pierwszy na RadioTimes.com i republikowano za zgodą Immediate Media Company London Limited. Powielanie w jakikolwiek sposób w jakimkolwiek języku, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione. Radio Times i logo Radio Times są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Immediate Media Company London Limited i są używane na podstawie licencji.

Reklama

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek.