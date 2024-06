W 2. sezonie „Rodu smoka” pojawi się kilka nowych twarzy. Fani prequelu „Gry o tron” mogą śledzić świeże odcinki serii od 17 czerwca.

Serial fantasy HBO powraca wraz z ekscytującym wątkiem wojny domowej, nazywanej Tańcem Smoków pomiędzy rywalizującymi pretendentami, królową Rhaenyrą Targaryen (Emma D'Arcy) i jej przyrodnim bratem, królem Aegonem II Targaryenem (Tom Glynn-Carney). Za przedstawicieli rodu opowiadają się dwie strony - Czarni i Zieloni.

Wśród sojuszników po stronie królowej Rhaenyry jest legendarny żeglarz i sam Władca Przypływów, Lord Corlys Velaryon znany również jako Wąż Morski, grany przez Steve'a Toussainta.

Jednakże Lord Corlys ma w tym sezonie nowego, potężnego sojusznika... Co o nim wiemy?

Kim jest Alyn z Hull z 2. sezonu „Rodu smoka”?

Alyn z Hull to marynarz z Driftmark, który uratował życie lorda Corlysa Velaryona na Stepstones, służąc we flocie Velaryona.

Mówiąc o roli serialowy Alyn, aktor Abubakar Salim powiedział Entertainment Weekly: „Przyzwyczailiśmy się, że w tej historii mamy do czynienia z wyższymi szczeblami społeczeństwa, a ludzie zawsze próbują wspiąć się na szczyt, aby być jego częścią, podczas gdy Alyna to nie obchodzi. On po prostu wykonuje swoją pracę”.

„On wie, w czym jest dobry i wie, czego chce. Nie troszczą się o tych ludzi, którzy siedzą na swoich małych tronach, ponieważ zostali zmiażdżeni w dniu jego narodzin”.

Relacja Alyn z Lordem Corlysem będzie kluczowa w serialu, podobnie jak relacja Alyn z jego bratem Addamem z Hull.

Kto gra Alyn z Hull z 2. sezonu „Rodu smoka”?

Abubakar Salim wciela się w Alyn z Hull w House of the Dragon.

31-letni brytyjski aktor został nagrodzony nagrodą BAFTA Breakthrough Brit i był nominowany do nagrody British Academy Games Award za podkład głosowy w grze Assassin's Creed Origins.

Oprócz tego zagrał w takich produkcjach jak „Wychowane przez wilki”, „Napoleon”, „Jamestown”, „Cormoran Strike”, „Czarne lustro” oraz „Cuttings”.

Gościnnie wystąpił w „Czystej robocie”, „Fortitude”, „Legendzie Vox Machiny”, „24: Jeszcze jeden dzień”.

Co dzieje się z Alynem z Hull w książce „Ogień i krew”?

Alyn z Hull i jego brat Addam służą jako marynarze i są bękartami Marildy z Hull. Ponieważ obaj chłopcy są draniami valyriańskiego pochodzenia, są zatem postrzegani jako „smocze nasiona”.

W książce, po zwerbowaniu do walki po stronie Czarnych w wojnie domowej, Alyn próbuje zostać jeźdźcem smoków, ale nie udaje mu się to i zostaje z blizną.

Niezależnie od tego Alyn staje się głównym graczem w Tańcu Smoków, ponieważ on i Addam zostają legitymizowani przez królową Rhaenyrę Targaryen na prośbę Lorda Corlysa Velaryona, a Alyn zostaje mianowany spadkobiercą Driftmarku i staje się Alyn Velaryon.

Fikcyjna popularna powieść historyczna dostarcza kilku potencjalnych wyjaśnień prośby lorda Corlysa, z których najbardziej prawdopodobne jest to, że Alyn i Addam są bękartami lorda Corlysa w wyniku niedyskrecji w trakcie jego małżeństwa z księżniczką Rhaenys Targaryen lub przed nim.

Czy to będzie wyjaśnienie znaczenia Alyna w serialu? Przekonamy się niedługo.

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek.