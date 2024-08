Znany z „Gry o tron” Kit Harington przyznał, że nie ogląda spin-offu serialu, czyli „Rodu smoka” – i nie ma też takich planów.

W nowym wywiadzie dla Associated Press na czerwonym dywanie podczas premiery 3. sezonu „Branży”, w którym Harington gra nową postać Henry'ego Mucka, aktor wyjaśnił, że „po prostu nie może oglądać” niczego związanego ze światem Westeros.

„Myślę, że dla mnie to po prostu za długo tam byłem”, powiedział.

Co jeszcze zdradził?

Kit Harington nie ogląda „Rodu smoka”. Odniósł się do plotek o spin-offie o Jonie Snowie

„Życzę im wszystkiego najlepszego i słyszałem, że jest wspaniale i idzie bardzo dobrze. Ale nie sądzę, że kiedykolwiek obejrzę Ród Smoka, i nie sądzę, że obejrzę Grę o tron ponownie przez wiele lat”, przyznał Kit Harington podczas wywiadu.

Aktor nie powróci również do uniwersum „Gry o tron” w najbliższym czasie, po tym jak potwierdził, że jego spin-off skoncentrowany na Jonie Snowie został „odłożony na półkę”.

W wywiadzie dla Screen Rant na początku tego roku, gwiazdor wyjaśnił, że projekt był w fazie rozwoju, ale „obecnie nie jest”.

Podzielił się: „Nigdy tak naprawdę o tym nie mówiłem, ponieważ był w fazie rozwoju. Nie chciałem, żeby wyciekło, że jest rozwijany, i nie chciałem, żeby ludzie zaczęli teoretyzować, ekscytować się tym lub nienawidzić tego pomysłu, który może nigdy się nie wydarzyć. Ponieważ w fazie rozwoju patrzysz na każdy kąt i sprawdzasz, czy warto”.

„A obecnie nie jest. Obecnie jest odłożony na półkę, ponieważ nie mogliśmy znaleźć odpowiedniej historii, którą wszyscy bylibyśmy wystarczająco podekscytowani. Więc postanowiliśmy na razie to odsunąć. Może w przyszłości wrócimy do tego, ale na razie nie. Jest zdecydowanie na półce”, dodał.

Harington nie jest jedyną gwiazdą „Gry o tron”, która jeszcze nie obejrzała prequelu, ponieważ Emilia Clarke wcześniej powiedziała „Variety”, że po prostu „nie może tego zrobić”.

„To takie dziwne, to takie dziwne”, powiedziała. „To trochę jakby ktoś powiedział: Chcesz iść na zjazd szkolny, który nie jest twoim rokiem? Chcesz wrócić na ten zjazd szkolny?' Tak to właśnie się czuje. Unikam tego”, wyjaśniła.

Drugi sezon „Rodu smoka” zakończył się w sierpniu, a finałowy odcinek osiągnął najwyższą oglądalność sezonu w USA, chociaż była ona nieco niższa niż finał pierwszego sezonu. Całość jest dostępna na platformie Max.

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek.