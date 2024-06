Choć fani „Gry o tron” początkowo mieli pewne wątpliwości, „Ród smoka” osiągnął sukces jako prequel hitu HBO. 17 czerwca w sieci pojawił się 2. sezon, który od pierwszego odcinka wywołuje gorące reakcje widzów.

Co ciekawe, „Ród smoka” może nie być jedynym spin-offem „Gry o tron”. Zwłaszcza że udało mu się pobić serca widzów, którzy wciąż są głodni kolejnych historii osadzonych w tym świecie.

Autor George R. R. Martin tu i ówdzie wspominał o różnych rozwiązaniach, a jedna z serii jest już w fazie produkcji. W mediach pojawia się sporo spekulacji na temat tego, jaka może być kolejna seria, której akcja będzie się rozgrywała na kontynencie Westeros.

Nie ma wątpliwości co do tego, że nie wszystkie pomysły uda się zrealizować. Niektóre ponoć już zostały przekreślone. Poniżej znajdziecie wszystko, co wiemy o spin-offach „Gry o tron”.

Wszystkie spin-offy „Gry o tron”

Poniżej znajduje się lista wszystkich prac nad spin-offami „Gry o tron” oraz ich status:

„Dom Smoka”, sezon 3: odnowiony

„Rycerz Siedmiu Królestw”: Filmowanie

„Podbój Aegona”: w fazie rozwoju

„Dziewięć podróży”: w fazie rozwoju

„Dziesięć tysięcy okrętów”: w fazie rozwoju

„Ród smoka” sezon 3.

Co: Seria prequeli „Rodu Targaryenów”.

Status: Sezon 2. jest obecnie emitowany, a serial został przedłużony na sezon 3.

Ponieważ sezon 2. od 17 czerwca gości już na naszych ekranach, HBO nie traciło czasu i potwierdziło, że powstanie 3. sezon „Rodu smoka”. W niezwykle popularnym spin-offie, który obecnie śledzi ród Targaryenów podczas brutalnego Tańca smoków, występują Emma D'Arcy jako Rhaenyra Targaryen, Matt Smith jako Daemon Targaryen i Olivia Cooke jako Alicent Hightower.

Showrunner Ryan Condal opowiedział niedawno RadioTimes.com, dokąd zmierza serial, mówiąc, że scenariusz 2. sezonu zapewnił mu „większą przejrzystość”.

Powiedział: „Myślę, że pisanie i tworzenie 2. sezonu pomogło nam osiągnąć pewien poziom jasności co do tego, dokąd zmierzamy z tą konkretną serią i gdzie chcemy zakończyć. Jak zawsze powtarzam, jest to historia, która toczy się dalej przez dziesięciolecia”.

„Więc nie chodzi o zakończenie historii Targaryenów. Chodzi po prostu o znalezienie miejsca, w którym można opuścić kurtynę w tym konkretnym czasie… Staramy się znaleźć satysfakcjonujące zakończenie telewizyjne lub zakończenie, w którym wszyscy będziemy wiedzieli, że czas płynie dalej, ale zakończyliśmy tę dramatyczną historię”.

„Rycerz Siedmiu Królestw”

Co: Seria prequeli oparta na powieści George'a R. R. Martina „Opowieści z Siedmiu Królestw”.

Status: Obecnie w produkcji.

Kontynuacją prequeli „Gry o Tron” będzie „Rycerz Siedmiu Królestw”, historia, która będzie opowiadać o ser Duncanie Wysokim i młodym Aegonie V Targaryenie, nazywanym Jajkiem. Akcja rozgrywa się 90 lat przed „Pieśnią lodu i ognia”. W serialu wystąpią Peter Claffey w roli ser Duncana Wysokiego i Dexter Sol Ansell w roli Jajka.

Zdjęcia trwają obecnie w Belfaście.

Streszczenie brzmi: „Seria przedstawia młodego, naiwnego, ale odważnego rycerza, ser Duncana Wysokiego i jego drobnego giermka, Jajka”.

„Osadzona w czasach, gdy ród Targaryenów nadal sprawuje władzę na Żelaznym Tronie, a pamięć o ostatnim żywym smoku jeszcze nie odeszła. Wielkie losy, potężni wrogowie i niebezpieczne wyczyny czekają na tych nieprawdopodobnych i niezrównanych przyjaciół”.

„Podbój Aegona”

Co: Seria prequeli o Aegonie I Targaryenie, znanym również jako Aegon Zdobywca.

Status: W fazie rozwoju.

Serial, o którym po raz pierwszy poinformowało „Variety” w 2023 roku, skupi się na podboju Aegona I i jego drodze do zostania pierwszym królem Westeros po kampanii mającej na celu zjednoczenie Siedmiu Królestw.

Chociaż Aegon I został wspomniany w „Grze o tron”, „Ród Smoka” podał więcej szczegółów na temat legendarnego króla, a niektórzy nawet zasugerowali, że pierwszy odcinek zawierał dużą wskazówkę na temat tej bardzo spin-offowej serii.

Podczas wizyty Jacaerysa Velaryona (Harry Collett) w Winterfell Cregan Stark (Tom Taylor) opowiada o swoim przodku, Torrhenie Starku, kluczowej postaci w Podboju Aegona, ponieważ był on ostatnim królem Północy, zanim Aegon zjednoczył Siedmiu Królestw. Z tego powodu zaczęto go nazywać Królem Zdobywcą.

„Dziewięć podróży”

Co: Serial animowany o życiu Węża Morskiego/Corlysa Velaryona przed „Rodem Smoka”.

Status: W fazie rozwoju.

„Dziewięć podróży” będzie serią, która nawiązuje do postaci, którą już znamy – Corlysa Velaryona, granego przez Steve’a Toussainta w „Rodzie smoka”. Nadal będzie oparty na „Ogniu i krwi”, ale na wcześniejszym etapie niż obecnie i skupi się na morskich przygodach Velaryona.

Autor Martin powiedział na swoim blogu: „Przenieśliśmy „Dziewięć podróży”, naszą seria o legendarnych podróżach Węża Morskiego na animację. Posunięcie, które w pełni popieram”.

„Ograniczenia budżetowe prawdopodobnie spowodowałyby, że wersja tradycyjna byłaby zbyt droga, biorąc pod uwagę fakt, że połowa serialu rozgrywa się na morzu i konieczność tworzenia co tydzień innego portu, od Driftmark do Lys, przez Wyspy Bazyliszkowe, Volantis, Qarth do… cóż, dalej i dalej”.

„Gdzieś tam jest cały świat. Mamy znacznie większą szansę na pokazanie go za pomocą animacji. Dlatego obecnie realizujemy trzy animowane projekty”.

Chociaż szczegóły, w tym casting, są jeszcze nierozstrzygnięte, Toussaint powiedział, że bardzo chciałby wziąć w nim udział.

„Dziesięć tysięcy okrętów”

Co: Prequel opowiadający historię księżniczki Nymerii, przodkini rodu Martell, która założyła Dorne.

Status: W fazie rozwoju

„Dziesięć tysięcy okrętów” miało już za sobą trudną podróż, nawet na etapie tworzenia, ale choć podobno zostało odsunięte na początku tego roku, znów wróciło do gry.

Autor Martin napisał na swoim blogu, że za projekt odpowiada Eboni Booth. Napisał: „To niezwykle utalentowana, młoda dramatopisarka, z którą praca to czysta przyjemność. Kiedy nie pisze i nie produkuje swoich nagradzanych sztuk na Broadwayu i poza nim, pracuje ze mną i HBO nad pilotem „Dziesięciu tysięcy okrętów”. Spin-off „Gry o tron” ma opowiadać o Nymerii i Rhoynarze.

„Wszyscy jesteśmy tym bardzo podekscytowani… choć wciąż zastanawiamy się, jak zapłacimy za 10 000 statków, 300 smoków i te gigantyczne żółwie”.

Projekty animowane bez tytułu

Co: Dwa kolejne animowane projekty po „Dziewięciu podróżach”

Status nieznany.

Jak opisano powyżej, autor Martin powiedział, że trwają prace nad dwoma kolejnymi projektami animowanymi, ale szczegóły nie są jeszcze znane.

W pewnym momencie jeden z nich nosił roboczy tytuł „The Golden Empire”, ale nie wiadomo, czy pomysł ten jest nadal rozwijany.

Odwołane spin-offy „Gry o tron”

Poniższe serie albo nie powstaną, albo zostały odłożone na czas nieokreślony:

„Śnieg”

„Krwawy Księżyc”

„Bunt Roberta”

„Dno pcheł”

„Śnieg”

Co: Kontynuacja serii skupiona wokół historii Jona Snowa, postaci granej przez Kita Haringtona w „Grze o tron”.

Status: Odłożone na czas nieokreślony.

Ponieważ Jon Snow stał się jedną z najpopularniejszych postaci w historii „Gry o tron”, z pewnością pojawiła się pokusa, by stworzyć spin-off, który skupił by się na tym bohaterze.

Jednak aktor powiedział, że serial został odłożony na półkę, ponieważ nie pojawiła się wystarczająco dobra historia. Powiedział EW: „Przeanalizowaliśmy kilka pomysłów i nic nas tak naprawdę nie oświeciło. Po prostu nie. Myślę, że nie chcemy robić czegoś, co nie jest tego warte. Więc na razie po prostu to odkładamy na półkę”.

„Krwawy Księżyc”

Co: Seria prequeli osadzona w „Epoce Bohaterów”, tysiące lat przed „Pieśnią Lodu i Ognia”.

Status: odrzucony.

Na pierwszy rzut oka „Krwawy Księżyc”, niesławny spin-off „Gry o tron”, wydawał się genialnym pomysłem, a streszczenie zapowiadało kronikę „zejścia świata ze złotej Ery Bohaterów w jego najciemniejszą godzinę” i zmierzenia się z „przerażającymi sekretami historii Westeros aż do prawdziwego pochodzenia białych wędrowców”.

Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna i serial został niestety wycofany. HBO nakręciło nawet odcinek pilotażowy w Irlandii Północnej z Naomi Watts w roli głównej, ale zamiast tego HBO zdecydowało się skupić na „Rodzie Smoka”.

Casey Bloys, dyrektor generalny HBO, powiedział THR: „To wymagało znacznie więcej inwencji, wiązało się z większym ryzykiem i wyższą nagrodą”.

„Dno pcheł”

Co: Seria o slumsach „Flea Bottom” w Królewskiej Przystani

Status: odrzucony.

„Flea Bottom” nie był nigdy szeroko omawiany. HBO nigdy nie potwierdziło rozpoczęcia prac nad serią.

„Bunt Roberta”

Co: Doniesienia o wojnie prowadzonej przez Roberta Baratheona, Eddarda Starka i Jona Arryna w celu obalenia Aerysa II Targaryena.

Status: prawdopodobnie odrzucony.

Chociaż wczesne doniesienia sugerowały, że w 2021 roku powstawał prequel otaczający wojnę, która zakończyła panowanie Targaryenów w Westeros, od tego czasu niewiele słyszano.

Można bezpiecznie założyć, że Rebelia Roberta została przynajmniej odłożona na półkę, jeśli nie trwale zezłomowana.

