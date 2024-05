Trzy lata po zakończeniu kochanej przez widzów serii „Gra o tron” HBO wróciło z prequelem, na który czekali fani. „Ród smoka” okazał się bardzo udanym serialem, choć fani początkowo mieli pewne obawy. W sierpniu 2022 roku na platformie streamingowej pojawił się pierwszy sezon. Premiera kontynuacji odbędzie się już w 16 czerwca 2024 roku.

Królowa wdowa Alicent Hightower ( Olivia Cooke ) zdecydowała się zignorować oficjalne życzenia nieżyjącego już króla Viserysa I Targaryena (Paddy Considine) po koronacji ich syna na króla Aegona II Targaryena (Tom Glynn-Carney), przekonana, że tego właśnie chciał jej mąż jej zrobić.

Nowa produkcja HBO opowiada historię rodu Targaryenów. Twórcy zabierają nas do wydarzeń, które dzieją się 200 lat przed akcją „Gry o tron”. W centrum fabuły znajduje się księżniczka Rhaenyra Targaryen oraz jej wuj książę Daemon Targaryen. Po śmierci króla Viserysa Targaryena rozpoczyna się pełna intryg walka o Żelazny tron.

Nie trzeba być specjalistą od „Gry o tron”, żeby przeczuwać, że krwawa wojna zbliża się wielkimi krokami. Kto gra w „Rodzie smoka”? Obsada – choć bez gwiazd największego formatu – okazała się bardzo mocnym elementem serii.

„Ród smoka”: obsada. Tych aktorów zobaczymy w prequelu "Gry o tron"

W obsadzie „Rodu smoka” znaleźli się aktorki i aktorzy wymienieni poniżej:

Matt Smith w roli księcia Daemona Targaryena

Olivia Cooke jako królowa wdowa Alicent Hightower

Emma D'Arcy jako królowa Rhaenyra I Targaryen

Rhys Ifans jako sir Otto Hightower

Steve Toussaint jako Lord Corlys Velaryon

Eve Best jako księżniczka Rhaenys Targaryen

Sonoya Mizuno jako Mysaria

Fabien Frankel jakoser Criston Cole

Matthew Needham jako Lord Larys Strong

Jefferson Hall jako Lord Jason Lannister i sir Tyland Lannister

Harry Collett w roli księcia Jacaerysa Velaryona

Tom Glynn-Carney jako król Aegon II Targaryen

Ewan Mitchell w roli księcia Aemonda Targaryena

Bethany Antonia jako Lady Baela Targaryen

Phoebe Campbell jako Lady Rhaena Targaryen

Phia Saban jako królowa Helaena Targaryen

Matt Smith gra księcia Daemona Targaryena

Kim jest książę Daemon Targaryen? Książę Daemon jest młodszym bratem króla Viserysa, który jest potężnym wojownikiem, ale szkodzi mu jego impulsywne, a czasami lekkomyślne zachowanie. Dlatego też, choć technicznie rzecz biorąc, jest on następcą Żelaznego Tronu – ponieważ Viserys nie ma prawowitego syna – wśród wielu lordów w Westeros panuje silne przekonanie, że nie należy pozwolić mu rządzić. Często nazywany jest „Złotym Księciem”. Na początku serii Daemon jest w pozbawionym miłości małżeństwie z Lady Rheą Royce z Runestone i ma kochankę w postaci prostytutki i tancerki Mysarii. Po śmierci Lady Rhei Daemon poślubia Lady Laenę Velaryon i ma dwie córki: Lady Baelę i Lady Rhaenę.

Gdzie grał Matt Smith? Smith jest jedną z największych gwiazd „Rodu smoka”. Aktor jest znany przede wszystkim z głośnych produkcji jak „The Crown”, „Doktor Who”, „Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj”, „Morbius”, „Ostatniej nocy w Soho”, „Terminator: Genisys”, „Duma i uprzedzenie, i zombie”, „Brudna gra”, „Charlie mówi” czy „Łono”.

Olivia Cooke gra królową Alicent Hightower

Kim jest Alicent Hightower? Lady Alicent jest córką sir Otto Hightowera. Ponieważ jej ojciec służył jako namiestnik króla, większość swojego życia spędziła w domu królewskim i w tym czasie nawiązała silną przyjaźń z księżniczką Rhaenyrą. Jednak ta więź zostanie wystawiona na próbę w nadchodzących latach, a gdy gra o tron staje się coraz brutalniejsza, być może Alicent zrobi wszystko, aby ją wygrać. Jako Królowa Małżonka Siedmiu Królestw Alicent jest matką księcia Aegona, księżniczki Helaeny i księcia Aemonda.

W czym jeszcze zagrała Olivia Cooke? Aktorka jest znana z takich produkcji jak „Katie się żegna”, „Earl i ja, umierająca dziewczyna”, „Targowisko próżności”, „Panny z dobrych domów”, „Gilem z Limehouse”, „Chora pamięć”, „Bates Motel”, „Sound of Metal”, „Uśpieni”, „Player One”, „To właśnie życie”, „Diabelska plansza Ouija” czy „Nowoczesna miłość”.

Emma D'Arcy gra królową Rhaenyrę I Targaryen

Kim jest księżniczka Rhaenyra Targaryen? Księżniczka Rhaenyra jest córką króla Viserysa, który ma nadzieję zostać pierwszą królową Siedmiu Królestw, gdy panowanie jej ojca dobiegnie końca. Jednakże tradycja nakazuje, aby rządzić mógł wyłącznie mężczyzna, więc nakłonienie Władców Westeros do poparcia tego pomysłu może okazać się trudne. Rhaenyra rozpoczyna serial jako bliska przyjaciółka Lady Alicent Hightower, ale dzisiejsza polityka wystawi ich przyjaźń na próbę.

W czym jeszcze wystąpiła Emma D'Arcy? Gwiazda jest znana z takich produkcji jak „Wanderlust”, „Niepokorna miss”, „Wolne”, „Poszukiwacze prawdy”, „The Talent” czy „O Holy Ghost”.

Rhys Ifans gra Ser Otto Hightowera

Kim jest sir Otto Hightower? Sir Otto pełni potężną, wyznaczoną rolę Namiestnika Króla, będącego najbliższym doradcą Viserysa i mającym władzę podejmowania decyzji w jego imieniu. Żywi silną niechęć do brata króla, Daemona i za wszelką cenę stara się trzymać go z dala od władzy. Ser Otto jest również skłonny wykorzystywać w swoich grach swoją córkę Alicent.

W czym jeszcze zagrał Rhys Ifans? Aktor jest znany z takich produkcji jak „Notting Hill”, „Anonimus”, „Radio na fali”, „King’s Man: Pierwsza misja”, „Stacja Berlin”, „Nyad”, „Mr. Nobody”, „Serena”, „Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część I”, „Hannibal. Po drugiej stronie maski”, „Brudna gra”, „Dziewczyna warta grzechu”, „Snowden” czy „Niania i wielkie bum”.

Steve Toussaint gra Lorda Corlysa Velaryona

Kim jest Lord Corlys Velaryon? Lord Corlys jest przywódcą potężnego i bogatego rodu Velaryonów, którego legendarne żeglarstwo sprawiło, że jest znany w całym Westeros jako „Wąż Morski”. Ród Velaryonów jest tak stary jak ród Targaryenów, a ich małżeństwo zostało połączone poprzez związek Corlysa z księżniczką Rhaenys Targaryen. Lord Corlys jest władcą Driftmarku i kapitanem statków w Małej Radzie króla Viserysa. Obrońca praw księcia Daemona jako spadkobiercy i ktoś gotowy na wojnę w imię swojego rodu, czy lord Corlys mógł okazać się problematyczny dla króla?

W czym jeszcze grał Steve Toussaint? Aktor zagrał w takich produkcjach jak „Książę Persji: Piaski czasu”, „Sędzia Dredd”, „Point Break – na fali”, „Zjadacze grzechów”, „Kroniki mutantów”, „Shooting Dogs”, a także serialach jak „Zmokłe psy”, „Mały topór”, „Stacja Berlin”, „Pine Gap” oraz „Scott i Bailey”.

Eve Best gra księżniczkę Rhaenys Targaryen

Kim jest księżniczka Rhaenys Targaryen? Księżniczka Rhaenys jest kuzynką Viserysa i Daemona, która poślubił bogatego poszukiwacza przygód, Lorda Corlysa Velaryona. Dwukrotnie stawała w kolejce do tronu, ale w obu przypadkach została pominięta na rzecz mężczyzny, przez co zyskała przydomek „Królowa, której nigdy nie było”. Jednakże księżniczka Rhaenys ma pewne spostrzeżenia dotyczące młodej księżniczki Rhaenyry. Rhaenys jest także matką sir Laenora Velaryona i lady Laeny Velaryon, których oboje jest skłonna wykorzystać do zawierania nowych sojuszy poprzez małżeństwa.

W czym jeszcze zagrała Eve Best? Aktorka wystąpiła w takich produkcjach jak „Przeznaczenie: Saga Winx”, „Siostra Jackie”, „Jak zostać królem”, „Uczciwa kobieta”, „Maryland”, „Ktoś, kogo kochasz”, „Nowy świat” czy „Na granicy cienia”.

Fabien Frankel gra lorda dowódcę sir Cristona Cole'a

Kim jest sir Criston Cole? Sir Criston to utalentowany szermierz z Dornijskich Marchii i bękart syn zarządcy władcy Blackhaven. Umiejętność Cristona w posługiwaniu się mieczem zapewniła mu wielką sławę i awans w Królewskiej Przystani, a także sprawiła, że przyciągnął wzrok młodej księżniczki Rhaenyry. Jednakże w miarę jak sir Criston zostaje wybrany na członka Kingsuardu, należy zauważyć, że taka rola wymaga czystości, lojalności i honoru. Czy sir Criston dotrzyma słowa?

W czym jeszcze grał Fabien Frankel? Aktor zagrał w takich produkcjach jak „Wąż”, „Venice at Dawn”, „Last Christmas”. Jest to jeden z mniej doświadczonych członków obsady.

Sonoya Mizuno gra Mysarię

Kim jest Mysaria? Mysaria to była tancerka i prostytutka, która od swoich początków jako ofiara niewolnictwa i handlu ludźmi stała się najbardziej zaufanym sojusznikiem i kochanką księcia Daemona Targaryena. Na zakończenie pierwszego odcinka Książę Daemon opuszcza Królewską Przystań na grzbiecie swojego smoka Caraxesa wraz z Mysarią. Po zakończeniu ich romansu Mysaria podejmuje nową pracę jako mistrz szpiegów w Królewskiej Przystani i zostaje nazwana „Białym Robakiem”.

W czym jeszcze brała udział Sonoya Mizuno? Aktorka zagrała w kliku głośnych i cenionych produkcjach jak „La La Land”, „Ex Machina”, „Piękna i Bestia”, „Anihilacja”, „Maniac”, „Bajecznie bohaci Azjaci”, „Civil War”, „Miłość zaklęta w muzyce”, „Zwykli obywatele” czy „Devs”.

Graham McTavish gra lorda dowódcę sir Harrolda Westerlinga

Kim jest sir Harrold Westerling? Sir Harrold jest lojalnym i długoletnim członkiem Gwardii Królewskiej i służy rodowi Targaryenów od czasów panowania ojca króla Visery'ego, króla Jaehaerysa. Harrold ma za zadanie czuwać i chronić księżniczkę Rhaenyrę. Sir Harrold służył później jako Lord Dowódca Gwardii Królewskiej, aż do swojej rezygnacji po śmierci króla Viserysa I Targaryena.

W czym jeszcze grał Graham McTavish? Jeden z największych gwiazdorów serialu grał w takich produkcjach jak „Outlander”, filmach z serii „Hobbit”, „Wiedźmin”, „Czas próby”, „Hooligans 2: Do ostatniej krwi”, „Creed: Narodziny legendy”, „Lucyfer”, „Król Artur”, John Rambo” czy „Kaznodzieja”.

Matthew Needham gra Lorda Larysa Stronga

Kim jest Larys Strong? Larys jest drugim synem lorda Lyonela Stronga i młodszym bratem sir Harwina Stronga. Będąc bystrym obserwatorem, Larys wkrada się w krąg królowej Alicent i wkrótce okazuje swoje ambicje, wykazując się pewnymi działaniami. Później Larys zostaje lordem Harrenhal i mistrzem szeptów w Małej Radzie.

W czym jeszcze grał Matthew Needham? Aktor pojawił się w kilku bardzo głośnych produkcjach jak „Czarnobyl”, „Rytuał”, „Napoleon”, „Jąkała”, „The Hollow Crown”, „Na sygnale” czy „Sanditon”.

Jefferson Hall gra Lorda Jasona Lannistera i sir Tylanda Lannistera

Kim jest Lord Jason Lannister? Władca Casterly Rock i Strażnik Zachodu; bogaty arystokrata.

Kim jest sir Tyland Lannister? Brat bliźniak Lorda Jasona i przebiegły polityk z Małej Rady, który później służył jako Kapitan Statków dla króla Viserysa, a następnie jako Mistrz Monet dla Króla Aegona II.

W czym jeszcze grał Jefferson Hall? Aktor wystąpił w serii znanych produkcji jak „Sherlock Holmes”, „Hooligans”, „Gwiezdne wojny: Przebudzenie mocy”, „Wikingowie”, „Oppenheimer”, „Tabu”, „Halloween” czy „Devs”.

Harry Collet i Leo Hart wcielają się w księcia Jacaerysa Velaryona

Kim jest książę Jacaerys Velaryon? Najstarszy syn i dziedzic księżniczki Rhaenyry Targaryen oraz oficjalnie sir Laenora Velaryona. Podejrzewa się, że jest bękartem sir Harwina Stronga. Jacaerys jest nazywany „Jace”. Wierzchowcem Jacaerysa jest smok Vermax. Po wstąpieniu swojej matki na tron, Jacaerys zostaje księciem Smoczej Skały.

W czym jeszcze grał Harry Collet? Ten bardzo młody, urodzony w 2004 roku aktor pojawił się w takich produkcjach jak „Dunkierka”, „Doktor Dolittle” czy „Śmierć gwarantowana”.

Leo Hart wciela się w młodego księcia Jacaerysa Velaryona.

Tom Glynn-Carney wciela się w króla Aegona II Targaryena

Kim jest książę Aegon Targaryen? Najstarszy syn króla Viserysa I Targaryena z małżeństwa z królową Alicent Hightower. Książę Aegon akceptuje moc, której pragnie dla niego jego matka. Aegon jest jeźdźcem smoków, a jego wierzchowcem jest smok Sunfyre. Jako dorosły Aegon poślubił swoją siostrę Helaenę i mają razem dzieci. Po śmierci ojca Aegon zostaje koronowany na króla na Żelaznym Tronie.

Ty Tennant wciela się w młodszego Aegona.

W czym jeszcze grał Ty Tennant? Młody, urodzony w 2022 roku aktor pojawił się w takich produkcjach jak „Dobry omen”, „Doom Patrol”, „Wystawieni” czy „W 80 dni dookoła świata”.

W czym jeszcze brał udział Tom Glynn-Carney? Aktor pojawił się w takich produkcjach jak „Dunkierka”, „Król”, „Tolkien”, „Oddział dla zuchwałych”, „Rialto”, „Ostatni posterunek”, „Extinction” czy „Stilts”.

Ewan Mitchell wcieli się w księcia Aemonda Targaryena

Kim jest książę Aemond Targaryen? Drugi syn króla Viserysa I Targaryena i królowej Alicent Hightower. Aemond pragnie własnego smoka i ma obsesję na punkcie jego zdobycia, ostatecznie zdobywając dużego smoka Vhagara, ale traci oko w starciu z księciem Lucerysem Velaryonem. Aemond wyrasta na zdolnego wojownika i polityka.

W czym jeszcze brał udział Ewan Mitchell? Aktor zdążył już zagrać w kilku głośnych produkcjach jak „Saltburn”, „Upadek królestwa”, „High Life”, „Świat w ogniu: Początki”, „The Halcyon” oraz „Po prostu Charlie”.

Leo Ashton wcieli się w młodego księcia Aemonda Targaryena.

Bethany Antonia gra Lady Baelę Targaryen

Kim jest Lady Baela Targaryen? Córka księcia Daemona Targaryena i Lady Laeny Velaryon. Baela jest jeźdźcem smoków, a jej wierzchowcem jest Księżycowy Tancerz. Jako dorosła Baela zostaje zaręczona ze swoim przyrodnim bratem, księciem Jacaerysem Velaryonem.

W czym jeszcze grała Bethany Antonia? Aktorka pojawiła się w takich tytułach jak „Zostań przy mnie”, „Igielnik”, „Odwet” czy „Nolly”.

Shani Smethurst wciela się w młodą Lady Baelę Targaryen.

Phoebe Campbell gra Lady Rhaenę Targaryen

Kim jest Lady Rhaena Targaryen? Córka księcia Daemona Targaryena i Lady Laeny Velaryon. Rhaena pragnie własnego smoka. Jako dorosła Rhaena zostaje zaręczona ze swoim przyrodnim bratem, księciem Lucerysem Velaryonem.

W czym jeszcze wystąpiła Phoebe Campbell? Jak dotąd młoda aktorka wystąpiła w takich produkcjach jak „Twofold” oraz „Heart’s Ease”. Gościnnie wystąpiła w serialu „Morderstwa w Midsomer”.

Eva Ossei-Gerning wciela się w młodą Lady Baelę Targaryen.

Phia Saban wcieli się w królową Helaenę Targaryen

Kim jest księżniczka Helaena Targaryen? Księżniczka Helaena, córka króla Viserysa I Targaryena i królowej Alicent Hightower, jest troskliwą i łagodną postacią w Królewskiej Przystani. Helaena jest jeźdźcem smoków, a jej wierzchowcem jest Dreamfyre. Jako dorosła Helaena nadal wypowiada się w proroctwach i poślubia swojego brata Aegona, mając jego dzieci, a później jego Królową Małżonkę.

W czym jeszcze grała Phia Saban? Ta jak na razie nieznana aktorka pojawiła się w serialu „Upadek królestwa”.

Evie Allen wciela się w młodą księżniczkę Helaenę Targaryen.

Paddy Considine wcieli się w króla Viserysa I Targaryena

Kim jest król Viserys I Targaryen? Król Viserys jest królem Siedmiu Królestw i odziedziczył Żelazny Tron po swoim dziadku, królu Jaehaerysie, którego 50-letnie panowanie upłynęło pod znakiem pokoju i dobrobytu. Jednakże wokół wstąpienia Viserysa na tron i tego, kto może być jego następcą, narasta napięcie, co powoduje powstawanie frakcji i może prowadzić do poważnego konfliktu. Pod koniec pierwszego sezonu Viserys nie żyje i rozpoczęła się wojna domowa.

W czym jeszcze brał udział Paddy Considine? Wpisujący się w grono największych gwiazd „Rodu smoka” aktor wystąpił w takich produkcjach jak „Buty nieboszczyka”, „Niech będzie teraz”, „Dumni i wściekli”, „Makbet”, „Blitz”, „Człowiek ringu”, „Już za tobą tęsknię”, „Peaky Blinders”, „Hot Fuzz – Ostre psy”, „Śmierć Stalina”, „Dzień trzeci”, „Lato miłości”, „Ultimatum Bourne’a” oraz „To już jest koniec”.

Sian Brooke gra królową Aemmę Arryn

Kim jest królowa Aemma Arryn? Królowa Aemma jest małżonką króla Viserysa I Targaryena i matką księżniczki Rhaenyry Targaryen. Na początku serii królowa Aemma jest w zaawansowanej ciąży, ma nadzieję, że zostanie męskim spadkobiercą króla Viserysa. Królowa Aemma pochodzi z rodu Arryn z Doliny, ale jest także potomką samego rodu Targaryenów. Pod koniec pierwszego odcinka królowa Aemma zmarła po brutalnym porodzie.

W czym jeszcze grała Sian Brooke? Angielska aktorka wystąpiła w takich produkcjach jak „Sherlock”, „Terror”, „Dobry omen”, „Skłodowska”, „Doktor Foster”, „Warto się starać”, „Pod drzewem, pod zielonym”, „Na niebieskich światłach”.

Gavin Spokes gra Lorda Lyonela Stronga

Kim jest lord Lyonel Strong? Uczciwy i praktyczny władca Harrenhal oraz mistrz praw w Małej Radzie króla Viserysa I Targaryena. Lord Lyonel jest ojcem dwóch synów, sir Harwina i Larysa. Lord Lyonel służył później jako Namiestnik Króla aż do swojej śmierci w pożarze w Harrenhal.

W czym jeszcze grał Gavin Spokes? Aktor pojawił się w takich produkcjach jak „Napoleon”, „Kurier”, „Gwiezdne wojny: Andor”, „Magic Mike: Ostatni taniec”, „Brexit”, „Daliland” czy „Harry Palmer: Teczka Ipcress”.

John Macmillan, Theo Nate i Matthew Carver wcielają się w sir Laenora Velaryona

Kim jest sir Laenor Velaryon? Sir Laenor jest synem i spadkobiercą lorda Corlysa Velaryona i księżniczki Rhaenys Targaryen. Sir Laenor odziedziczy Znak Driftu i tytuł Władcy Przypływów. Ze względu na swoje silne więzy krwi i przyszłe dziedzictwo, sir Laenor jest idealnym mężem dla księżniczki Rhaenyry, ale jego seksualność oznacza, że mogą kochać się tylko platonicznie.

W czym jeszcze brał udział John Macmillan? Aktor ma na koncie role w głośnych produkcjach jak „Król Lear”, „Mroczny Rycerz powstaje, „Czarownica”, „World War Z”, „Furia”, „Hanna” czy „Wykopaliska”.

Bill Paterson gra Lorda Lymana Beesbury’ego

Kim jest Lord Lyman Beesbury? Doświadczony władca Honeyholt i mistrz monet w małej radzie króla Viserysa. Lord Beesbury zostaje jednym z najdłużej działających doradców króla.

W czym jeszcze brał udział Bill Paterson? Ten aktor należy do weteranów brytyjskiej sceny, a widzowie mogli go zobaczyć w takich produkcjach jak „Fleabag”, „Królestwo niebieskie”, „Jak stracić przyjaciół i zrazić do siebie ludzi”, „Rebeka”, „Pola śmierci”, „Charlie” czy „Przygody barona Munchausena”.

David Horovitch gra Wielkiego Maestera Mellosa

Kim jest Wielki Maester Mellos? Członek Małej Rady i wieloletni doradca rodu Targaryenów o umiarkowanych skłonnościach politycznych.

W czym jeszcze grał David Horovitch?

To kolejna doświadczona gwiazda, którą mogliśmy oglądać w takich produkcjach jak „Zakonnica”, „Sen Kassandry”, „Boss”, „102 Dalmatyńczyki”, „Rebeka”, „Młoda Wiktoria”, „Kryptonim HHhH”.

Julian Lewis Jones wciela się w Lorda Boremunda Baratheona

Kim jest Lord Boremund Baratheon? Lord Końca Burzy, Najwyższy Lord Krain Burzy i szlachcic, który przysiągł chronić księżniczkę Rhaenyrę. Kuzyn księżniczki Rhaenys Targaryen.

W czym jeszcze brał udział Julian Lewis Jones? Brytyjski aktor pojawił się w takich produkcjach jak „Angielska robota”, „Liga Sprawiedliwości”, „Wróg numer jeden”, „Invictus – Niepokonany”, „Dziewiąty legion”, „Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera”, „Biblia” czy też „Solomon i Gaenor”.

Steffan Rhodri wciela się w Lorda Hoberta Hightowera

Kim jest lord Hobert Hightower? Starszy brat sir Otto Hightower, wujek Alicent Hightower i władca Starego Miasta.

W czym jeszcze grał Steffan Rhodri? Doświadczony brytyjski aktor mógł zapisać się w pamięci widzów w takich produkcjach jak „Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część I”, „Wonder Woman”, „Ali G”, „Moja łódź podwodna”, „Żelazny rycerz”, „Nie oddychaj 2”, „The Hollow Crown”, „Siedmiu królów musi umrzeć”, „Uniesieni”, „Mordercze głowy” czy też „Fifteen-Love”.

Wil Johnson gra sir Vaemonda Velaryona

Kim jest sir Vaemond Velaryon? Młodszy brat lorda Corlysa Velaryona i dowódca marynarki wojennej Velaryona dołącza do swojego brata w jego wojnie na Stepstones. Sir Vaemond jest zaciekłym orędownikiem znaczenia krwi Velaryona, co doprowadza go do konfliktu z księżniczką Rhaenyrą Targaryen.

W czym jeszcze brał udział Wil Johnson?

Aktor wystąpił w takich produkcjach jak „W lepszym świecie”, „Adulthood”, „Budząc zmarłych”, „Anuvahood”, „Tak”, „Dr Fitz”, „Life Outside”, „Larkinowie”, „Macbeth”, „Pimp” czy „Fedz”.

Daniel Scott-Smith gra Craghasa Drahara w „The Crabfeeder”

Kim jest Craghas Drahar? Nazywany „ Pokarmem Krabów ” ze względu na swoje techniki tortur, Drahar jest księciem-admirałem z Myr, który reprezentuje Triarchat i pragnie podbić wyspy znane jako Stopnie, po czym wchodzi w konflikt z księciem Daemonem i rodem Velaryon. Podżegacz wojenny cierpi na skalę szarości.

W czym jeszcze brał udział Daniel Scott-Smith? Oprócz „Rodu smoka” ma na koncie występ w serialu „Dżungla”.

Ryan Corr gra sir Harwina Stronga

Kim jest sir Harwin Strong? Znany jako „Breakbones”, sir Harwin Strong jest uznawany za najsilniejszego rycerza w Siedmiu Królestwach i jest spadkobiercą Harrenhal. Sir Harwin lubi księżniczkę Rhaenyrę i służy także w Straży Miejskiej Królewskiej Przystani. Krążą pogłoski, że sir Harwin jest biologicznym ojcem dzieci księżniczki Rhaenyry.

W czym jeszcze grał Ryan Corr? Aktor pojawił się w takich produkcjach jak „Holding the Man”, „Not Suitable for Children”, „Outlaws”, „Przełęcz ocalonych”, „Gdzie mieszkają dzikie stwory”, „Źródło nadziei”, „Maria Magdalena”, „Wolf Creek 2”, „Jej tajemnice” czy „Gniazdo pająka”.

Nanna Blondell, Savannah Steyn i Nova Fouellis-Mose grają Lady Laenę Velaryon

Kim jest Lady Laena Velaryon? Córka lorda Corlysa Velaryona i księżniczki Rhaenys Targaryen, siostra sir Laenora Velaryona, a później druga żona księcia Daemona Targaryena i matka jego dwóch córek, Lady Baeli i Lady Rhaeny Targaryen. Laena to jeźdźca smoków, którego wierzchowcem jest największy żyjący smok na świecie, Vhagar.

W czym jeszcze brała udział Savannah Steyn? Steyn zagrała w filmach Sky's Intergalactic i A Discovery of Witches.

W czym jeszcze brała udział Nanna Blondell? Szwedzka aktorka pojawiła się w takich produkcjach jak „Czarna Wdowa”, „Na celowniku”, „Prawdziwi”, „Bliźniak”, „Hassel”, „Operacja Omerta”, „Inspektor Irene Huss: Pod osłoną cieni”.

Nova Fouellis-Mose wciela się w Lady Laenę Velaryon jako dziecko.

Solly McLeod gra sir Joffreya Lonmoutha

Kim jest sir Joffrey Lonmouth? Rycerz nazywany „Rycerzem Pocałunków”, który służy rodowi Velaryonów i jest kochankiem sir Laenora Velaryona aż do jego śmierci z rąk sir Cristona Cole’a.

W czym jeszcze brał udział Solly McLeod? Aktor jak dotąd wystąpił w serialu „Outlander”.

Rachel Redford gra Lady Rheę Royce

Kim jest Lady Rhea Royce? Pierwsza żona księcia Daemona Targaryena, będąca w separacji, i dziedziczka Kamienia Runicznego w Dolinie Arryn. Daemon nazywa ją swoją „brązową suką”.

W czym jeszcze zagrała Rachel Redford? Aktorka jak na razie zagrała jedynie w „Klubu dla wybrańców”, „Gap Year” oraz „Testamencie młodości”.

Owen Oakeshott gra sir Gerolda Royce’a

Kim jest sir Gerold Royce? Kuzynka Lady Rhei Royce, która po jej śmierci ma do czynienia z księciem Daemonem.

W czym jeszcze grał Owen Oakeshott? Aktor zagrał w takich produkcjach jak „Outlander”, „Tajniacy” oraz „Birds of a Feather”.

Elliot Grihault i Harvey Salder wcielają się w księcia Lucerysa Velaryona

Kim jest książę Lucerys Velaryon? Drugi syn księżniczki Rhaenyry Targaryen i oficjalnie sir Laenora Velaryona. Podejrzewa się, że jest bękartem sir Harwina Stronga. Lucerys jest nazywany „Luke”. Jeźdźcem smoków, wierzchowcem Lucerys jest smok Arrax.

Harvey Sadler wciela się w księcia Lucerysa Velaryona jako dziecko, a Elliot Grihault w postać młodego dorosłego.

Arty Froushan gra sir Qarla Correya

Kim jest sir Qarl Correy? Sir Qarl, rycerz, który sam się stworzył, zasłynął walką na Stopniach, jest towarzyszem i kochankiem sir Laenora Velaryona.

W czym jeszcze grał Arty Froushan? Aktor zagrał w takich produkcjach jak „Carnival Row” oraz „Perska wersja”.

Dean Nolan wciela się w księcia Reggio Haratisa

Kim jest książę Reggio Haratis? Książę Pentos, który szuka sojuszu z księciem Daemonem Targaryenem przeciwko Triarchii.

W czym jeszcze brał udział Dean Nolan? Aktor pojawił się w takich produkcjach jak „Wielka” czy „Powstać z popiołów”.

Kurt Egyiawan gra Wielkiego Maestera Orwyle'a

Kim jest Wielki Maester Orwyle? Wielki Maester, który służył pod przewodnictwem Wielkiego Maestera Mellosa i go zastąpił, Orwyle, zasiada w Małej Radzie.

W czym jeszcze grał Kurt Egyiawan? Aktor ma już na koncie kilka ról w takich produkcjach jak „Kiedyś byłem sławny”, „Egzorcysta”, „Piotruś. Wyprawa do Nibylandii”, „Beasts of No Nation”, a nawet „Skyfall”.

Paul Kennedy gra Lorda Jaspera Wylde’a w „Ironrod”

Kim jest Lord Jasper Wylde? Władca Domu Deszczu i głowa rodu Wylde, znany jako „Żelazny Pręt”. Członek Małej Rady pełniący funkcję magistra prawa i lojalny wobec Zielonych.

W czym jeszcze brał udział Paul Kennedy? Aktor wystąpił w takich produkcjach jak „Renegaci”, „Mandrake”, „Invicible”, „Sins of a Werewolf”, „Śmierć i słowiki”, „Mamo, wróć”, „Upadek”, „Cień mgły”, „Gol dla Sokratesa”, „Wybuchowy weekend”, „50 ocalonych”, „Pięć minut nieba”, „Wczorajsze dzieci” czy „W potrzasku. Belfast ‘71”.

Phil Daniels gra Maestera Gerardysa

Kim jest maester Gerardys? Jeden z mistrzów Cytadeli w Starym Mieście, który obecnie służy królowej Rhaenyrze I Targaryen.

W czym jeszcze grał Phil Daniels? Aktor ma na koncie role w takich produkcjach jak „Kwadrofonia”, „Pod numerem 9”, „Szalona kapela”, „Hołota”, „Bugdy Malone”, „Meantime”, „Skok na Hatton Garden”, „Świt Zulu”, „Wolny jak ptak”, „Vinyl”, „Seks, frytki i rock n’roll”.

Luke Tittensor gra sir Aryka Cargilla

Kim jest sir Arryk Cargyll? Rycerz Gwardii Królewskiej, który służy w Królewskiej Przystani wraz ze swoim identycznym bratem bliźniakiem, sir Errykiem. Sir Arryk staje po stronie Zielonych w wojnie domowej.

W czym jeszcze grał Luke Tittensor? Aktor jak dotąd zagrał w takich produkcjach jak „Nasza wojna światowa”, „Oskarżeni”, „Trupia farma”, „Shameless”, „Emmerdale”.

Elliott Tittensor gra sir Erryka Cargylla

Kim jest sir Eryk Cargyll? Rycerz Gwardii Królewskiej, który służy w Królewskiej Przystani wraz ze swoim identycznym bratem bliźniakiem, sir Arrykiem. Sir Erryk później przyłącza się do sprawy księżniczki Rhaenyry Targaryen i Czarnych.

W czym jeszcze brał udział Elliott Tittensor? Aktor zagrał w takich produkcjach jak „Dunkierka”, „Edith”, „Slap”, „Olbrzym – samolub”, „North v South”, „Chasing Shadows”, „Spike Island”, „Moving On”, „Protect Me from What I Want” oraz „Shameless”.

Paul Hickey gra Lorda Alluna Caswella

Kim jest lord Allun Caswell? Lord Bitterbridge i głowa rodu Caswell, lord Allun Caswell, jest lojalny wobec księżniczki Rhaenyry Targaryen – aż do swojej klęski.

W czym jeszcze grał Paul Hickey? Aktor ma na koncie role w głośnych produkcjach jak „Szeregowiec Ryan”, „Machina wojenna”, „Michael Collins”, „Przyzwoity przestępca”, „W powietrzu”, „Morderca z Whitechapel”, „Generał”, „Nad przepaścią”, „Gorzkie żniwa”, „100 ulic”, „Mama Tina”, „Three Girls”, „Bunt”, „Proces norymberski” czy też „Sprawy inspektora Lynleya”.

Alexis Raben gra Talyę

Kim jest Talia? Dama dworu królowej Alicent Hightower i szpieg Mysarii, Białego Robaka.

W czym jeszcze grał Alexis Raben? Aktorka wystąpiła w takich produkcjach jak „Inwazja”, „Miss marca”, „Londyńczyk” oraz „Jeffie Was Here”.

Nicholas Jones gra Lorda Bartimosa Celtigara

Kim jest lord Bartimos Celtigar? Lord Claw Isle i głowa rodu Celtigar, Lord Bartimos, jest sojusznikiem Smoczej Skały i księżniczki Rhaenyry Targaryen. Ród Celtigar również pochodzi z krwi Starej Valyrii, ale nie posiada smoków.

W czym jeszcze grał Nicholas Jones? Aktor pojawił się w takich produkcjach jak „Czas mroku”, „Fatalna czarownica”, „The Woman in White”, „W imię dziecka”, „Tajemnica Filomeny”, „The Moorside”, „Machina wojenna”, „Najlepsi z najlepszych”, „Żelazna Dama”, „Na granicy cienia”, „Lady”, „Plan bez skazy” czy „Margaret”.

Max Wrottesley gra sir Lorenta Marbranda

Kim jest sir Lorent Marbrand? Sir Lorent, zaprzysiężony rycerz Gwardii Królewskiej pod dowództwem króla Viserysa I Targaryena, jest lojalny wobec królowej Rhaenyry I Targaryen i zostaje członkiem jej Gwardii Królowej.

W czym jeszcze brał udział Max Wrottesley? Aktor ma na koncie głośne produkcje jak „Strażnicy Galaktyki”, „Kapitan Phillips”, „Hugo i jego wynalazek”, „Diana”, „Nad grobem”, „The Hollow Crown”, „Maigret: Noc na rozdrożu”, „The Cosmonaut”, „Code of Silence” czy „Love Me Do”.

Roger Evans wciela się w Lorda Borrosa Baratheona

Kim jest Lord Borros Baratheon? Syn lorda Boremunda Baratheona, Pana Końca Burzy i Najwyższego Lorda Krain Burzy. Lord Borros jest pożądanym sojusznikiem w każdej wojnie o Żelazny Tron. Warto zauważyć, że Borros nie przysięgał wierności Rhaenyrze, tak jak zrobił to jego ojciec.

W czym jeszcze grał Roger Evans? Aktor pojawił się w takich produkcjach jak „The Crown”, „Demony da Vinci”, „Morderstwa w Midsomer”, „Angela Black”, „Nowe triki”, „Prawo Murphy’ego”, „Lekarze” czy „Crime Traveller”.

Drugoplanowi członkowie obsady House of the Dragon

Inni członkowie obsady "Rodu smoka:

Michael Carter jako król Jaehaerys I Targaryen - Nieżyjący już dziadek króla Viserysa I Targaryena, nazywany Starym Królem, panował w spokojnym królestwie przez ponad pół wieku.

- Nieżyjący już dziadek króla Viserysa I Targaryena, nazywany Starym Królem, panował w spokojnym królestwie przez ponad pół wieku. Garry Cooper jako Lord Dowódca Sir Ryam Redwyne – Lord Dowódca Gwardii Królewskiej pod dowództwem Jaehaerysa I Targaryena.

– Lord Dowódca Gwardii Królewskiej pod dowództwem Jaehaerysa I Targaryena. Anthony Flanagan jako sir Steffon Darklyn – członek Gwardii Królewskiej króla Viserysa I Targaryena.

Ten rok to powrót uwielbianych seriali. Niedawno na Netfliksie pojawili się "Bridgertonowie": sezon 3.

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek