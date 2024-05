Odkąd ujawniono, że HBO pracuje nad „Rodem smoka”, widzowie czekali na zwiastun nowego serialu. Choć finał „Gry o tron” wywołał spore kontrowersje, a nawet oburzenie części fanów, to większość z nich żałowała, że ukochana seria dobiegła końca. Nic dziwnego, że wiadomość o powstaniu prequelu spotkała się z dużym entuzjazmem.

„Ród smoka” pojawił się na HBO pod koniec sierpnia 2022 roku. Seria szybko została pozytywnie przyjęta zarówno przez widzów, jak i krytyków, choć początkowo fani mieli pewne obawy, czy twórcom uda się oddać wyjątkowy klimat „Gry o tron”, ekranizacji powieści George’a R.R. Martina.

„Ród smoka”. Zwiastun serialu HBO

Zanim na platformie pojawił się „Ród smoka", zwiastun rozbudził oczekiwania fanów serii. Warto przypomnieć, że nowa oryginalna produkcja HBO opowiada historię rodu Targaryenów 200 lat przed wydarzeniami z „Gry o tron”. Emocje wzbudziła także obsada serialu, w której znalazł się m.in. Matt Smith znany z „Doktor Who”.

„Oczekiwania, kiedy grasz w „Doktor Who", są dość onieśmielające”, przyznał aktor.

Warto przypomnieć, że wielkimi krokami zbliża się kontynuacja dobrze przyjętej serii HBO. Niedawno ujawniliśmy obsadę oraz datę premiery 2. sezonu „Rodu smoka”. Poniżej możecie obejrzeć zwiastun pierwszej części serialu.

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek