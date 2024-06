„Ród smoka” wrócił na ekrany 17 czerwca. W 2. sezonie prequelu „Gry o tron” pojawia się mnóstwo nowych postaci, które mocno namieszają w historii zdrady w Westeros.

Vincent Regan to tylko jedna z twarzy, która dołączyła do obsady kontynuacji dramatu fantasy. Znany m.in. z serialu „One piece” aktor wciela się w rolę sir Rickarda Thorne'a z bogato rozwiniętej opowieści George'a R.R. Martina.

Oczekuje się, że spór między przyjaciółmi z dzieciństwa, którzy stali się zaciekłymi wrogami, Rhaenyrą Targaryen i Alicent Hightower w tym sezonie jeszcze się pogłębi, wraz z wybuchem krwawej wojny domowej.

Gdzie w tym wszystkim znajdzie się Rickard Thorne? Sprawdźcie, co wiemy.

Kim jest sir Rickard Thorne z „Rodu smoka”?

Sir Rickard Thorne to postać z bogatego uniwersum postaci z Westeros stworzonego przez George'a R.R. Martina, która zadebiutuje w drugim sezonie „Rodu smoka”.

Jest członkiem Gwardii Królewskiej za panowania króla Aegona II Targaryena, który zdecydował się sprzymierzyć z Zielonymi z Alicent Hightower w wojnie domowej powszechnie zwanej Tańcem Smoków.

Miłośnicy świata Westeros mogą być świadomi, że Rickard ma do odegrania znaczącą rolę podczas ataku na Królewską Przystań, który naraża spadkobierców Aegona II na śmiertelne niebezpieczeństwo.

Kim jest nowa gwiazda „Rodu smoka”, Vincent Regan?

Regan to walijski aktor, któremu nie są obce epickie historie z udziałem mieczy i magii. Wcześniej grał w takich filmach jak „300”, „Troja”, „Anno Domini – Biblii ciąg dalszy”, „Czarny rycerz”, „Biała księżniczka”, „Królewna Śnieżka i Łowca”, „Starcie tytanów” czy „Aquaman i Zaginione Królestwo”. Gościnie wystąpił też w serialu kostiumowym „Wiktoria”, a także „Poldark – Wichry losu” oraz „Vera”.

Jednak jedną z jego najgłośniejszych ról jest ta z serialu „One piece” dla Netfliksa. W opartej na mandze produkcji Regan wcielił się w Garpa. W 2024 roku na platformie streamingowej ma pojawić się 2. sezon serii, która zdążyła zgromadzić wielu fanów.

Na jak długo Regan związał się z „Rodem smoka”? Czy zobaczymy go także w 3. sezonie hitu HBO? Tego jeszcze nie wiemy.

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek.