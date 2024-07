Drugi sezon „Rodu smoka” zbliża się dużymi krokami. Prequel „Gry o tron” spotkał się z raczej entuzjastycznymi reakcjami zarówno widzów, jak i krytyków. Co ważne – nie rozczarował największych fanów ekranizacji powieści George’a R.R. Martina. Znamy już sporo szczegółów dotyczących kontynuacji.

Warto przypomnieć, że pierwszy sezon „Rodu smoka” skończył się dramatycznie – śmiercią syna księżniczki Rhaenyrii Targaryen. Nic dziwnego, że widzowie spodziewają się zaciekłej wojny w nadchodzącej części. Wypowiedź, która pada w zwiastunie nowych odcinków, sugeruje, że oczekiwania fanów będą spełnione. Zarówno zrozpaczona, jak i rozwścieczona po stracie dziecka władczyni słyszy, że „nie ma wojny tak niemiłej bogom, jak ta między krewnymi; ani tak krwawej, jak ta między smokami”.

Wygląda na to, że drugi sezon „Rodu smoka” dostarczy nam wielu emocji. Kiedy nowe odcinki pojawią się na HBO Max?

„Ród smoka”. Premiera 2. sezonu

Wiemy, że drugi sezon „Rodu smoka” pojawi się w streamingu już latem 2024 roku. Warto pamiętać, że – podobnie jak w przypadku poprzedniej części serii – HBO nie opublikuje całości tego samego dnia. Odcinki będę wchodziły na platformę co tydzień.

Premierę pierwszego odcinka drugiego sezonu „Rodu smoka” zaplanowano na 16 czerwca. Natomiast ostatni z tej serii ma wejść na HBO Max dopiero 4 sierpnia. W sumie twórcy przewidzieli osiem odcinków.

„Ród smoka”. Obsada 2. sezonu

Widzowie mają już swoich ulubieńców w „Rodzie smoka”. Obsada prequelu „Gry o tron” okazała się bardzo mocnym punktem serialu, choć nie znajdziemy w niej gwiazd największego formatu. Jednak Matt Smith, Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy czy Milly Alcock sprawili, że fani pokochali tę serię.

Tak prezentuje się obsada „Rodu smoka” w 2. sezonie:

Matt Smith w roli księcia Daemona Targaryena

Olivia Cooke jako królowa wdowa Alicent Hightower

Emma D'Arcy jako królowa Rhaenyra Targaryen

Rhys Ifans jako ser Otto Hightower

Steve Toussaint jako Lord Corlys Velaryon

Eve Best jako księżniczka Rhaenys Targaryen

Sonoya Mizuno jako Mysaria

Fabien Frankel jako ser Criston Cole

Matthew Needham jako Lord Larys Strong

Jefferson Hall jako Lord Jason Lannister i ser Tyland Lannister

Harry Collett w roli księcia Jacaerysa Velaryona

Tom Glynn-Carney jako król Aegon II Targaryen

Ewan Mitchell w roli księcia Aemonda Targaryena

Bethany Antonia jako Lady Baela Targaryen

Phoebe Campbell jako Lady Rhaena Targaryen

Phia Saban jako królowa Helaena Targaryen

Możemy się także spodziewać, że do walki dołączą nowe twarze. W obsadzie mają się znaleźć:

Gayle Rankin jako Alys Rivers

Simon Russell Beale jako ser Simon Strong

Freddie Fox jako ser Gwayne Hightower

Abubakar Salim jako Alyn z Hull

Tom Taylor w roli Lorda Cregana

Stark Clinton Liberty jako Addam z Hull

Jamie Kenna jako ser Alfred Broome

Kieran Bew jako Hugh

Tom Bennett jako Ulf Vincent

Regan w roli sir Rickarda Thorne’a

Nie jest pewne, czy Graham McTavish wróci w roli sir Harrolda Westerlinga, ponieważ postać ta nie odgrywa żadnej roli w wojnie domowej znanej jako "Taniec ze smokami", jak wynika z książki George'a RR Martina "Ogień i krew". Najprawdopodobniej nie zobaczymy Paddy'ego Considine'a ponownie w roli zmarłego króla Viserysa I Targaryena, chyba że pojawi się w retrospekcjach. To samo dotyczy młodego Elliota Grihaulta w roli księcia Lucerysa Velaryona, który zginął w ostatnim odcinku.

Widzowie nie są pocieszeni, że najprawdopodobniej nie zobaczą Milly Alcock i Emily Carey, które wcieliły się w role młodszych Rhaenyry Targaryen i Alicent Hightower. Ten casting wyjątkowo spodobał się fanom "Rodu smoka". Jednak nie wykluczone, że kiedyś wrócą.

„(Przyp. red. - Oni) nie są jeszcze częścią historii, którą opowiadamy. To nie jest coś, czym teraz się zajmujemy”, powiedział showrunner Ryan Condal na łamach "Variety", później dodał: „Nie zamykamy przed nikim drzwi.”

Prawdopodobnie możemy spodziewać się powrotów od postaci drugoplanowych, w tym Kurta Egyiawana jako Wielkiego Mistrza Orwyle'a, Paula Kennedy'ego jako Lorda Jaspera Wylde, Phila Danielsa jako Wielkiego Mistrza Gerardysa, Luke'a Tittensora jako sir Arryka Cargylla, Elliotta Tittensora jako sir Erryka Cargylla i Rogera Evansa jako Lorda Borrosa Baratheona.

Ponadto w drugim sezonie nieuchronnie pojawi się mnóstwo nowych postaci.

Wśród nowych postaci, które można wprowadzić, są Lord Cregan Stark z Winterfell i Lady Jeyne Arryn z Orlego Gniazda, obie wspomniane w finale pierwszego sezonu i które byłyby silnymi potencjalnymi sojusznikami Rhaenryi. Kolejnym bohaterem, o którym warto przynajmniej wspomnieć, jest trzeci syn Alicenta i Viserysa,vksiążę Daeron Targaryen, nieobecny w pierwszym sezonie.

Condal powiedział "Variety": „On istnieje. Nie martwcie się wszyscy. To najmłodszy syn. W Oldtown został przekazany Hobertowi Hightowerowi, a wkrótce Ormondowi Hightowerowi, który jest siostrzeńcem Hoberta, który zostaje lordem Oldtown". „Kiedy będzie warto o nim wspomnieć – a tak się stanie – zostanie wspomniany”, dodał showrunner.

Co będzie się działo w 2. sezonie „Rodu smoka”?

Chyba wszyscy widzowie, którzy widzieli ostatni odcinek pierwszego sezonu "Rodu smoka", nie mają wątpliwości co do tego, że czeka nas wojna domowa. Znany z powieści George'a R.R. Martina "Taniec ze smokami" najprawdopodobniej będzie głównym wątkiem fabularnym 2. sezonu. Ten, kto wygra spór, ma usiąść na Żelaznym tronie.

Przy okazji istotnym elementem 2. sezonu "Rodu smoka" wydaje się zemsta Rhaenyrii I Targaryen, która straciła syna na koniec pierwszego sezonu prequelu "Gry o tron". Mina zrozpaczonej matki zdradzała wszystko - księżniczka żąda krwi. Jeśli ekranizacja będzie wierna powieści, widzowie mogą spodziewać się bardzo brutalnych rozwiązań.

Pisarka i producentka wykonawcza "Rodu smoka", Sara Hess, powiedziała także "The Hollywood Reporter", że w drugim sezonie przyjrzymy się niewygodnej relacji między Rhaenyrą a Daemonem. Finał sezonu z pewnością zarysował bardziej toksyczne elementy ich małżeństwa.

Showrunner Ryan Condal przekazał na łamach "Entertainment Weekly", że drugi sezon „śledzi wiele postaci". Scenariusz skupia się na historii rywalizacji rodów.

„Nie będziemy nagle odsuwać się od opowiadania ich historii. W sezonie 2. świat otwiera się w wielkim stylu i będzie to obszerna opowieść", przekazał.

Czy jest zwiastun drugiego sezonu Domu Smoka?

Na początku 2024 roku pojawił się pierwszy oficjalny zwiastun "Rodu smoka". Później mogliśmy zobaczyć jeszcze dwa dodatkowe materiały wideo, które są zapowiedzią tego, co zobaczymy już w połowie czerwca na HBO Max. Czekacie na drugi sezon prequelu "Gry o tron"?

