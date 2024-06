2. sezon „Rodu smoka” przyniósł nam kilka nowych twarzy. Widzowie już od 17 czerwca mogą śledzić kolejne odcinki serialu HBO, by dowiedzieć się, kto odegra istotną rolę w krwawy konflikcie.

Dramat fantasy HBO stanowi kontynuację kroniki wojny domowej w dynastii Targaryenów, znanej jako Taniec Smoków, która została po raz pierwszy opisana w książce George’a R. R. Martina „Ogień i krew”.

W pierwszym sezonie wytyczyły się linie bitwy pomiędzy Zielonymi – zwolennikami króla Aegona II Targaryena (Tom Glynn-Carney) – a Czarnymi – zwolennikami królowej Rhaenyry Targaryen (Emma D'Arcy).

Po czyjej stronie opowie się nowy bohater 2. sezonu „Rodu smoka” Addam z Hull?

Kim jest Addam z Hull 2. sezonu „Rodu smoka”?

Addam z Hull jest marynarzem mieszkającym w Driftmark i bratem Alyna z Hull (Abubakar Salim) .

Dzięki temu, że jego brat Alyn uratował życie lorda Corlysa Velaryona (Steve Toussaint) podczas konfliktu na Stopniach, Addam może potencjalnie skorzystać na tym powiązaniu i wygląda na to, że dołączy do konfliktu po stronie rodu Velaryonów, walcząc o królową Rhaenyrę.

Kto gra Addama z Hull z 2. sezonu „Rodu smoka”?

Aktor Clinton Liberty wciela się w Addama z Hull w 2. sezonie „Rodu smoka”.

26-letni irlandzki aktor jest znany z występu w takich produkcjach jak „Normalni ludzie”, „Red Election”, „Oto święta”, „Na zawsze w moim sercu” oraz „Stłamszeni”.

Co dzieje się z Addamem z Hull w książce „Ogień i krew”?

W książce Addam z Hull jest starszym bratem Alyna i obaj są powszechnie uważani za bękartów lorda Corlysa Velaryona z jego romansu z ich matką Marildą z Hull, ale zamiast tego uważa się ich za synów Corly'ego, zmarłego syna ser Laenor Velaryon.

Ponieważ obaj chłopcy są uważani za bękartów valyriańskiego pochodzenia, dlatego są postrzegani jako „smocze nasiona”.

W książce, po zwerbowaniu do walki po stronie Czarnych w wojnie domowej, Addam zostaje jeźdźcem smoków i dosiada Morskiego Dymu, byłego smoka prawowitego syna lorda Corlysa, ser Laenora Velaryona.

Lord Corlys prosi Rhaenyrę o uznanie obu braci Hull, a starszy zostaje Addamem Velaryonem, spadkobiercą Driftmarku i przyszłym Władcą Przypływów.

Biorąc pod uwagę, że Addam wydaje się być młodszym bratem w serialu, być może szykują się pewne zmiany…

Kim jest księżniczka Rhaenys Targaryen z 2. sezonu „Rodu smoka"? Zagrała ją Eve Best

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek.