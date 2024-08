Deadpool i Wolverine od pewnego czasu byli ulubionymi superbohaterami widzów, których fani chcieli zobaczyć w uniwersum Marvela. Dzisiaj już obie postaci są częścią jednej z najpopularniejszych franczyz na świecie.

Wulgarny, arogancki i dowcipkujący Ryan Reynolds wraca jako Deadpool po raz trzeci na duży ekran. Tym razem łączy siły ze swoim przyjacielem Hugh Jackmanem w „Deadpool & Wolverine”. Warto przypomnieć, że australijski aktor w 2017 roku pożegnał się ze swoją postacią w filmie „Logan”, w którym oglądamy śmierć członka X-Men.

Jak dotąd obie postaci funkcjonowały w osobnych światach. Do niedawna jeszcze Kevin Feige miał problem z włączeniem ich do uniwersum ze względu na problemy z prawem autorskim.

Zestawienie tych dwóch bohaterów okazało się strzałem w dziesiątkę. „Deadpool & Wolverine” ma za sobą świetny weekend otwarcia, podczas którego zarobił ponad 400 milionów dolarów. Niewykluczone, że dołączy do elitarnego grona filmów superbohaterskich, które przekroczyły imponującą barierę miliarda dolarów wpływu na świecie.

Postać grana przez Reynoldsa oficjalnie dołączyła do uniwersum Marvela. Co to oznacza dla dalszego ciągu jego historii filmowych? Czy twórcy już myślą o „Deadpool 4”? Oto wszystko, co wiemy jak na razie.

Będzie „Deadpool 4”?

Na razie nic nie zostało potwierdzone, więc jest za wcześnie, by mówić o strategii dotyczącej kolejnych filmów poświęconych Deadpoolowi.

Oczywiście Marvel planuje swoje produkcje z dużym wyprzedzeniem i już znamy potwierdzone plany na sześć nadchodzących filmów, więc jeśli kolejna część „Deadpool” miałaby już zielone światło, prawdopodobnie dowiedzielibyśmy się o tym podczas panelu w San Diego, 27 lipca.

Wydaje się niemal pewne, że po tak długim oczekiwaniu na dołączenie tej postaci do uniwersum Marvela, Deadpool zostanie włączony do zbliżających się filmów, a także dostanie kolejne części własnych przygód.

Reżyser „Deadpool & Wolverine” Shawn Levy niedawno powiedział na łamach RadioTimes.com, że „zawsze ma pomysły dotyczące kolejnych filmów” i z optymizmem patrzy na szanse poprowadzenia dalszej historii tego superbohatera.

„W tej chwili mam nadzieję, że widzowie poczują, że daliśmy im prawdziwy film o Deadpoolu, który różni się tym, że naprawdę mocno definiuje ten duet”, wyjaśnił.

„I że ten zespół, na który wszyscy czekaliśmy tak długo, spełnił wszystkie nasze oczekiwania i marzenia o tym, jak wspaniały, radosny i bojowy może być ten duet”, dodał.

„Poza tym, jeśli wykonaliśmy swoją pracę, to myślę, że wszystko jest możliwe w przyszłości i jestem podekscytowany tym, co to może być – zarówno jako filmowiec, jak i widz”, stwierdził.

Czy „Deadpool & Wolverine” to powrót studia Marvel na właściwy tor? W ciągu ostatnich lat twórcy zaliczyli sporo wpadek i częściej rozczarowywali swoich fanów.

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek.