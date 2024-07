Nowe twarze dołączają do szeregów Czarnych i Zielonych w 2. sezonie „Rodu smoka”.

Podczas gdy wojna domowa znana jako Taniec smoków trwa na dobre między członkami rodu Targaryenów, król Aegon II Targaryen (Tom Glynn-Carney) potrzebuje wszelkiej pomocy, aby stawić czoła swojej przerażającej przyrodniej siostrze, królowej Rhaenyrze I Targaryen (Emma D. „Arcy”).

Jedna osoba zwerbowana dla sprawy Zielonych jest członkiem samej Izby Hightower.

Kim więc jest ser Gwayne Hightower w 2. sezonie „Rodu smoka” kto go gra? Oto wszystko, co musisz wiedzieć.

Kim jest ser Gwayne Hightower z 2. sezonu „Rodu smoka”?

Ser Gwayne Hightower jest bratem królowej wdowy Alicent Hightower (Olivia Cooke) i synem ser Otto Hightower (Rhys Ifans).

Arogancki rycerz ze Starego Miasta w Reach, ser Gwayne przyłącza się do militarnych wysiłków Zielonych podczas wojny domowej.

Wprowadzony w sezonie 2., odcinku 3., ser Gwayne zostaje powołany przez Hightowers, aby dołączyć do ser Cristona Cole'a i wspierać go podczas bitwy w Crownlands i Riverlands przeciwko Czarnym. To natomiast nieco rozczarowuje ser Cristona.

Ser Gwayne wydaje się być blisko swojej siostry Alicent, co komplikuje sytuację, ponieważ ser Criston jest teraz kochankiem Alicent, a także jej obrońcą.

Kto gra ser Gwayne’a Hightowera w 2. sezonie „Rodu smoka”?

Brytyjski aktor Freddie Fox gra ser Gwayne’a Hightowera w 2. sezonie „Rodu smoka”.

Gwiazdor jest znany z kilku głośnych produkcji jak „Klub dla wybrańców”, „Trzej muszkieterowie”, „Dumni i wściekli”, „Kulawe konie”, „Król Artur: Legenda miecza”, „Victor Frankestein”, „Wielka”, „Ministerstwo Niebezpiecznych Drani”, „Pogoń za miłością”, „Ziemia kobiet” czy też „Black 47”.

Gościnnie Fox pojawił się w serialach „Dżentelmeni”, „The Crown” oraz „Toast of Tinseltown”.

Co dzieje się z ser Gwayne’em Hightowerem w książce „Ogień i krew”?

W książce „Ogień i krew” ser Gwayne Hightower spędził większość swojego życia w Czerwonej Twierdzy ze swoim ojcem, ser Otto Hightowerem, siostrą Alicent i matką.

Podczas turnieju z okazji piątej rocznicy ślubu króla Viserysa I Targaryena i Alicenta ser Gwayne został zrzucony z konia przez ser Cristona Cole’a .

W chwili wybuchu Tańca smoków ser Gwayne zostaje mianowany zastępcą dowódcy Straży Miejskiej, aby nadzorować jej lojalność wobec króla Aegona II Targaryena.

W książce był obecny na początku kryzysu sukcesyjnego, kiedy wielki mistrz Orwyle odwiedził Smoczą Skałę, aby przedstawić warunki Rhaenyrze Targaryen. W serialu zostało to przedstawione w finale pierwszego sezonu, kiedy zamiast niego jednak to Ser Otto odwiedził Smoczą Skałę.

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek.