Drugi sezon serialu Strażacy zbliża się wielkimi krokami, a razem z nim nowi bohaterowie! W drugim sezonie „Strażaków” warszawską jednostkę PSP zasilą Mateusz Banasiuk i Redbad Klynstra. Kogo zagrają?

Staszek (Mateusz Banasiuk) to "Młody". Jest najmłodszym strażakiem w zastępie, ale nikt nie daje mu z tego powodu taryfy ulgowej. Wręcz przeciwnie, Staszek bierze udział w prawie każdej akcji.

Jest wychowankiem domu dziecka. Od najmłodszych lat wiedział, że zostanie albo żołnierzem, albo strażakiem. Służba oraz przynależność do grupy dają mu poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa, których tak bardzo w życiu mu brakuje… Imponuje mu Borycki (Kuba Wesołowski), który jest dla niego wzorem.

Olek (Redbad Klynstra) pojawi się w jednostce na miejsce Wojtka (Maciej Mikołajczyk), który musi się leczyć w wyniku stresu pourazowego. Ma 15-letnie doświadczenie w straży. Nie interesuje go kariera, dobrze czuje się w akcji. Dziwią go relacje i układy, które zastał w jednostce. Jest człowiekiem sprawiedliwym, z zasadami. Z pozoru szorstki, z czasem jednak okaże się, że to maska, za którą kryje się wrażliwy mężczyzna, który w ten właśnie sposób radzi sobie z okrucieństwami swojej pracy.

W serialu gra też Weronika Rosati, ale - jak się dowiedzieliśmy - żeńska część obsady też została powiększona. O kogo? Tego dowiemy się niebawem. Kiedy pierwszy odcinek serialu "Strażacy"?

Oglądajcie od 5 marca w TVP 1, o 20.25.

Mateusz Banasiuk w roli dzielnego strażaka w serialu "Strażacy".

Grzegorz Gołębiowski i Anna Gostkowska

Redbad Klynstra w serialu "Strażacy".

Cała ekipa Strażaków w drugim sezonie serialu!