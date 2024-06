Fani „Yellowstone” musieli wykazać się naprawdę dużą cierpliwością. Twórcy postanowili podzielić piąty sezon serialu Paramoun Plus na dwie części. Wiele mówi się o tym, że będzie to ostatnia odsłona całej serii, ponieważ Kevin Costner zamierza pożegnać się z produkcją. Pierwsza część pojawiła się w streamingu w 2022 roku.

Jak dotąd druga część piątego sezonu wciąż nie doczekała się premiery. Paramount Plus potwierdził jednak, że powinniśmy zobaczyć zakończenie serii jeszcze w 2024 roku. Czy są szanse na powrót Kevina Costnera w przyszłości? Sam aktor wypowiada się na ten temat bardzo enigmatycznie. Jego odejście podobno wynika z przeładowanego harmonogramu.

„Cóż, Taylor (przyp. red. - Sheridan, twórca serialu) i ja wiemy, jakie są warunki powrotu i po prostu zatrzymam to między sobą. To całkiem proste. To tylko sprawa pomiędzy Taylorem a mną. Czy kiedykolwiek uda nam się to osiągnąć? Nie wiem”, powiedział na łamach „GQ” .

Fani będą zadowoleni, wiedząc, że istnieje nadzieja na powrót, choćby niewielka. Kelly Reilly, partnerka Costnera, powiedziała wcześniej RadioTimes.com, że zakończenie drugiej części będzie takie, jakie było przewidywane dla serialu od samego początku.

„Nie mogę się doczekać, aż pokażę im zakończenie »Yellowstone«, które zawsze było zakończeniem »Yellowstone«, kiedy podpisywałam kontrakt w 2018 roku – więc to jest... to będzie szalone”, zdradziła.

Nawet jeśli „Yellowstone” nie wróci, fani nie powinni rozpaczać. Widzowie mogą śledzić spin-offy „1923” oraz „1883” – również z gwiazdorską obsadą (Harrison Ford, Helen Mirren). Powstaje już kolejna produkcja w świecie z „Yellowstone”. W „2024” wrócą Luke Grimes, Cole Hauser oraz Kelly Reilly. W dodatku trwają rozmowy, by przekonać do wystąpienia Matthewa McConaugheya oraz Michelle Pfeiffer.

Co wiemy o premierze 5. sezonu „Yellowstone”?

Rozpoczęła się produkcja części 2. sezonu 5., która ma pojawić się w listopadzie 2024 roku.

Oznacza to, że ostatnie odcinki ukażą się aż dwa lata po rozpoczęciu serii, rok później niż planowano.

Emisja pierwszego zestawu odcinków rozpoczęła się w The Paramount Network w niedzielę 13 listopada 2022 r. w USA, natomiast w Wielkiej Brytanii nowe odcinki serialu rozpoczęły się w poniedziałek 14 listopada 2022 r. w Paramount Plus.

Kto zagrał w 5. sezonie „Yellowstone”?

Ci, którzy widzieli kilka ostatnich odcinków 4. sezonu „Yellowstone”, będą świadomi, że nie wszyscy członkowie obsady powrócą w sezonie 5.

Chociaż jest to zła wiadomość dla szeryfa Donniego Haskella (Hugh Dillon) i Garretta Randalla (Will Patton), na szczęście jest to dobra wiadomość dla prawie całej reszty gwiazd.

W sezonie 5. oczywiście nie zabraknie Kevina Costnera, który powraca jako John Dutton, głowa rodziny i cierpliwy obrońca rancza, podczas gdy inni członkowie również wcielają się w swoje kluczowe role, w tym Kelly Reilly (Britannia) jako córka Johna, Beth, bezwzględna finansistka, która zmaga się z problemami związanymi z nadużywaniem substancji psychoaktywnych.

Luke Grimes powrócił także jako najmłodszy syn Johna, Kayce, a obsadę uzupełniają Wes Bentley jako Jamie Dutton, Cole Hauser jako Rip Wheeler, Kelsey Asbille jako Monica Long Dutton, Brecken Merrill jako Tate Dutton i Gil Birmingham jako wódz Thomas Rainwater .

Forrie J. Smith powraca także jako Lloyd Pierce, podobnie jak Denim Richards jako Colby Mayfield, Ian Bohen jako Ryan, Ryan Bingham jako Walker, Finn Little jako Carter i Jacki Weaver jako Caroline Warner.

Oczekujemy również, że Piper Perabo powróci jako Summer Higgins, mimo że nie pojawiła się w pierwszych dwóch odcinkach.

Tymczasem Jefferson White opuścił serial jako Jimmy Hurdstrom, ponieważ jego postać ma poprowadzić nowy spin-off.

Kogo Lainey Wilson gra w „Yellowstone”?

Mamy ekscytującą wiadomość: piosenkarka country Lainey Wilson dołączyła do obsady 5. sezonu, a fani mogli zobaczyć jej nową postać w trakcie premiery sezonu.

Wilson gra Abby, piosenkarkę i performerkę, taką jak sama Wilson, która nie wyraziła zainteresowania randkowaniem z kowbojem, ale wydaje się zmierzać w stronę romansu z Ryanem Iana Bohena.

Kiedy Wilson ujawniła swoją nową rolę w serialu na festiwalu Under the Big Sky w Montanie, powiedziała: „Chciałam podzielić się z wami kilkoma wiadomościami – wystąpię w następnym sezonie „Yellowstone” i jestem podekscytowana. Będę muzykiem w programie o nazwie Abby i będę mógł dzielić się swoją muzyką z dużą częścią świata, która ogląda ten program”.

O czym jest 5. sezon „Yellowstone”?

Podczas gdy zakończenie 3. sezonu „Yellowstone” pozostawiło nas w zawieszeniu z mnóstwem twistów, sezon 4. zakończył się zaskakująco optymistycznie.

W pierwszych dwóch odcinkach sezonu 5. John Dutton został zaprzysiężony na gubernatora Montany i przejął władzę w swoim nowym biurze, podejmując śmiałe posunięcia, aby chronić ranczo przed przeciwnikami.

Następnie wygłosił pełne pasji przemówienie do stanu Montana, podczas gdy kowboje na ranczu musieli uporać się z nowym problemem.

Zwiastun 5. sezonu „Yellowstone”

Poniżej możesz obejrzeć pełny zwiastun sezonu 5 Yellowstone, część 1. Zaktualizujemy tę stronę, gdy pojawi się zwiastun części 2.