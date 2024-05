Uwaga: ten artykuł zawiera spoilery dotyczące pierwszego i drugiego sezonu „Bridgertonów”.

Fani wreszcie mogą obejrzeć nowe odcinki „Bridgertonów”. 3. sezon melodramatu kostiumowego Netfliksa pojawił się na platformie 16 maja 2024 roku. Twórcy serii przez ostatnie tygodnie mocno rozpalali oczekiwania widzów. W sieci pojawiły się nowe zdjęcia obsady produkcji. W ramach marketingu ekipa ruszyła w podróż po całym świecie, odwiedzając m.in. Włochy, Kanadę, Australię, Holandię, Irlandię, Stany Zjednoczone, Brazylię, a także… Polskę!

Oczywiście w mediach pojawił się również zwiastun „Bridgertonów”. 3 część serialu Netfliksa zapowiada bardzo emocjonująco i z pewnością nie zabraknie w niej wciągających intryg. Wideo sugeruje, że tym razem to Penelope Featherington będzie odrywała pierwsze skrzypce w historii.

Wygląda na to, że w produkcji pojawi się też nowy bohater, Lord Debling (Sam Phillips). Wiele wskazuje też na to, że mężczyzna i Penelope zbliżą się do siebie. Jak to wpłynie na relację dziewczyny z Colinem? Co ciekawe, ta postać nie pojawia się w książkach Quinn, dlatego jej rola w całej historii pozostanie niejasna dla widzów, którzy nie zaczęli jeszcze oglądać 3. sezonu „Bridgertonów”.

Wszystko, co wiemy o 3. sezonie „Bridgertonów”, znajdziecie poniżej.

„Bridgertonowie”: sezon 3. Premiera

Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami 3. sezon „Bridgertonów” pojawił się na Netfliksie 16 maja 2024 roku. Warto jednak przypomnieć, że to nie wszystko, co w tym roku mają do zaoferowania twórcy kostiumowego serialu, ponieważ Seria została podzielona na dwie części. Uspokajamy – nie będziecie musieli długo czekać na kontynuację.

To nic nowego – podobny model, polegający na dzieleniu na części kolejnych sezonów przyjęli również twórcy „Wiedźmina” oraz „Stranger Things”. Druga część 3. sezonu „Bridgertonów” wejdzie do streamingu już 13 czerwca 2024 roku. Oznacza to, że fani będą musieli czekać przez niespełna miesiąc.

Jest jeszcze jedna ważna wiadomość dla fanów „Bridgertonów”. Twórcy potwierdzili już, że powstanie także 4. sezon kostiumowego serialu Netfliksa. Choć widzowie mogli mieć wątpliwości po tym, jak Chris Van Dusen przestał być showrunnerem produkcji. Jego rolę już w sezonie 3. objęła Jess Brownell, scenarzystka takich tytułów jak „Kim jest Anna?” czy „Skandal”.

W rozmowie z RadioTimes.com i innymi redakcjami o rezygnacji ze stanowiska showrunnera Van Dusen powiedział tak: „»Bridgertonowie« zawsze będą mieli szczególne miejsce w moim sercu i myślę, że zrobiłem to, co planowałem".

„Ale ostatecznie nadszedł czas, abym poszedł dalej i, mam nadzieję, ponownie stworzył coś magicznego najbliższej przyszłości”, dodał Van Dusen

Aktorka wcielająca się w postać lady Danbury, Adjoa Andoh, w rozmowie z RadioTimes.com pochwaliła obu pisarzy, mówiąc: „Więc Jess, która zastąpi Chrisa, jest niesamowita. Ona, podobnie jak Chris, pracowała dla Shondaland przez większą część swojej kariery pisarskiej, więc doskonale wie, jak ułożyć historię; wie, jak stworzyć fantastyczną konstrukcję w stylu Shondalandu, więc nie mam się o to martwić”.

To nie koniec zmian. W obsadzie 3. sezonu „Bridgertonów” nie zobaczymy też Phoebe Dynevor, która wcielała się w rolę Daphne Bridgerton. Jej miłosne perypetie były głównym wątkiem pierwszego sezonu. Nic dziwnego, że wiadomość o odejściu z produkcji, wywołała niepokój fanów. Sama aktorka przyznała, że wycisnęła ze swojej kreacji wszystko i nie umie wyobrazić sobie kontynuacji jej historii.

Mimo obaw może się okazać, że zmiany ostatecznie wyjdą „Bridgertonom” na dobre. Pojawiły się głosy, że 3. sezon zaskakuje – w pozytywnym sensie. Nowe koncepcje okazały się odświeżające?

„Bridgertonowie”: sezon 3. Obsada

Poniżej prezentujemy całą obsadę 3. sezonu „Bridgertonów”:

Jonathan Bailey jako Anthony, wicehrabia Bridgerton

Simone Ashley jako Kathani „Kate” (z domu Sharma), wicehrabina Bridgerton

Nicola Coughlan jako Penelope Featherington

Luke Newton w roli Colina Bridgertona

Hannah Dodd jako Francesca Bridgerton

Martins Imhangbe jako Will Mondrich

Sam Phillips jako Lord Debling

Claudia Jessie jako Eloise Bridgerton

Luke Thompson w roli Benedicta Bridgertona

Golda Rosheuvel jako królowa Charlotte

Jessica Madsen jako Cressida Cowper

Emma Naomi jako Alice Mondrich

Bessie Carter jako Prudence Featherington

Harriet Cains jako Philipa Featherington

James Bryan jako Nicky Mondrich

Ariella Warburton jako Daisy Mondrich

Elias Amos jako John Mondrich

Sezon 3. skupia się głównie na historii miłosnej pomiędzy Penelope Featherington (Nicola Coughlan) a Colinem Bridgertonem (Luke Newton). Na horyzoncie pojawi się też „nowy, ambitny zalotnik”, który będzie próbował zdobyć serce Penelopy. Możemy się domyślać, że chodzi o lorda Deblinga (Sam Phillips), który jest nową twarzą w obsadzie „Bridgertonów”.

Wiadomość o skupieniu się na trzeciej serii „Bridgertonów” ogłosiła wcześniej na swoim Instagramie, gdzie napisała: „Podobnie jak Lady Whistledown trzymałam w tajemnicy dość długi czas… ale w końcu mogę wam powiedzieć, że 3. sezon „Bridgertonów” to historia Colina i Penelopy.”

Jeśli chodzi o resztę obsady, Hannah Dodd („Enola Holmes”, „Anatomia skandalu”) przejmie rolę Franceski Bridgerton. Dodd powiedziała TVLine w wywiadzie, że była „bardzo podekscytowana” przyjęciem tej postaci i że w ramach przygotowań przeczytała sześć powieści Quinn.

Powiedziała: „Nie wiedziałam, w co się wpakowałam, ale musiałam to przeczytać jak najszybciej. To taka piękna książka, a ona (przyp. red. - Franceska Bridgerton) ma taką piękną postać. Naprawdę nie mogę uwierzyć, że to zrozumiałam. żeby ją zagrać.”

W obsadzie 3. sezonu „Bridgertonów” wracają też pozostali ulubieńcy widzów:

Lorraine Ashbourne jako pani Varley

Ruth Gemmell jako Violet, wicehrabina wdowa Bridgerton

Florence Hunt jako Hiacynt Bridgerton

Will Tilston jako Gregory Bridgerton

Polly Walker jako Portia, baronowa Featherington

Calam Lynch jako Theo Sharpe

Julie Andrews jako głos Lady Whistledown

Jeśli następny sezon będzie adaptacją trzeciej książki z serii Julii Quinn, powinniśmy spodziewać się, że Luke Thompson zajmie centralne miejsce w historii w roli Benedicta Bridgertona w sezonie 4. Jednak wiemy, że twórcy mogą mieć własną wizję serialu, która może odbiegać treści powieści, więc niewykluczone, że czekają nas niespodzianki.

Choć spora część fanów nadal nie może tego przeżyć, nic nie wskazuje na to, by do „Bridgertonów” wróciła Phoebe Dynevor. W rozmowie z mediami aktorka już kilka razy dała do zrozumienia, że - według niej - jej rola już się wyczerpała. Serialowa Daphne czuła, że wątek jej postaci dobiegł końca i nie wyobrażała sobie kontynuacji jej historii.

Zapytana, czy pojawi się w trzecim sezonie Bridgerton, Dynevor wyjaśniła podczas styczniowego festiwalu filmowego w Sundance: „Niestety nie w sezonie 3. Potencjalnie w przyszłości”. Dodała, że będzie oglądała nowe odcinki "Bridgertonów" jako widzka.

Postać Dynevor, Daphne, była główną gwiazdą pierwszego sezonu „Bridgertonów”. Istotnym wątkiem serii był jej romans z Simonem Bassetem, księciem Hastings (w tej roli Regé-Jean Page), ale jej rola zeszła na drugi plan w kolejnej odsłonie. Uwaga przeniosła na jej rodzeństwo: najstarszego brata, przystojnego kawalera Anthony'ego (Jonathan Bailey) i jego nową ukochaną Kate Sharmę (Simone Ashley).

O czym jest 3. sezon „Bridgertonów”?

Nowy sezon „Bridgertonów” skupia się na relacji między Colinem Bridgertonem i Penelopą Featherington. Widzowie śledzą losy przede wszystkim tej pary. Trzeci sezon nieznacznie odbiega od fabuły powieści Quinn. Romans osadzony w epoce regencji przenosi nas do czwartej części sagi pisarki, która rozwija tę historię miłosną.

Ale skoro Penelope prowadzi także podwójne życie jako Lady Whistledown, czy uda jej się utrzymać swoje alter ego w tajemnicy, czy też jej nowy romans doprowadzi do ujawnienia jej tożsamości?

Ujawniono oficjalne streszczenie trzeciego sezonu, które brzmi: „»Bridgertonowie« powracają z trzecim sezonem i odkrywa, że Penelope Featherington (Nicola Coughlan) w końcu porzuciła swoje długoletnie zauroczenie Colinem Bridgertonem (Luke Newton) po tym, jak usłyszała przykre słowa na swój temat. Zdecydowała jednak, że czas znaleźć męża, najlepiej takiego, który zapewni jej wystarczającą niezależność, aby mogła kontynuować podwójne życie jako Lady Whistledown, z dala od matki i sióstr”.

„Ale pozbawiona pewności siebie Penelope nie radzi sobie na rynku matrymonialnym. Tymczasem Colin wraca z letnich podróży odświeżony. W pewnym momencie zdaje sobie sprawę, że Penelope jako jedyna osoba zawsze go doceniała, mimo że był wobec niej chłodny. Chcąc odzyskać jej przyjaźń, Colin oferuje Penelope pomoc, dzięki której ma zwiększyć swoje szanse na znalezienie męża”.

„Kiedy jego lekcje zaczynają działać trochę za dobrze, Colin musi się zastanowić, co naprawdę czuje do Penelopy. Do tego dochodzi konflikt z Eloise (Claudia Jessie), która znalazła nowego przyjaciela. Penelope staje się coraz bardziej rozpoznawalna w środowisku, a to sprawia, że coraz trudniej jest utrzymać w tajemnicy jej alter ego Lady Whistledown”.

Podobno klimat 3. sezonu „Bridgertonów” ma nieco odbiegać od tego z poprzednich części. Zapowiedziano, że nowa odsłona serialu Netfliksa będzie intymniejsza, bardziej duszna, a nawet nieco... erotyczna.

Ponadto w następnym sezonie prawdopodobnie poznamy konsekwencje odkrycia przez Eloise tajemnicy Penelopy, a także dowiemy się, czy Featheringtonowie odzyskali stabilność finansową po tym, jak kuzyn Jack okazał się oszustem.

Tytuły odcinków trzeciego sezonu Bridgerton

Ujawniono także tytuły odcinków trzeciego sezonu „Bridgertonów”! Znamy całą listę:

Odcinek 1 – „Wyjść z cienia”

Odcinek 2 – „W świetle księżyca”

Odcinek 3 – „Siły natury”

Odcinek 4 – „Dawni znajomi”

Odcinek 5 – „Tick Tock”

Odcinek 6 – „Romancig Mister Bridgerton”

Odcinek 7 – „Joining of Hands”

Odcinek 8 – „Into the Light”

4. sezonu „Bridgertonów” możemy spodziewać się nie wcześniej niż w 2025 roku. Dla fanów serii mamy dodatkowo jeszcze trochę ciekawostek. Jeśli zastanawiacie się, gdzie kręcono „Bridgertonów”, zebraliśmy wszystkie te piękne wnętrza pałaców i ogrody w jednym miejscu.

© Immediate Media Company London Limited, 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opublikowano po raz pierwszy na RadioTimes.com i republikowano za zgodą Immediate Media Company London Limited. Powielanie w jakikolwiek sposób w jakimkolwiek języku, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione. Radio Times i logo Radio Times są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Immediate Media Company London Limited i są używane na podstawie licencji.

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek