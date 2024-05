Pod koniec 2023 roku wreszcie pojawił się długo wyczekiwany, 7. sezon "Ricka i Morty'ego". Pierwszy odcinek najnowszej serii popularnej animacji dla dorosłych miał premierę na HBO Max 15 października, natomiast ostatni widzowie mogli zobaczyć tuż przed Bożym Narodzeniem - 17 grudnia. Fanom towarzyszyły duże emocje ze względu na zapowiedzianą wcześniej zmianę w obsadzie.

Warto przypomnieć, że w poprzednich sezonach "Ricka i Morty'ego" głos tytułowym bohaterom podkładał Justin Roiland, który jest też współtwórcą kultowej animacji. Pod adresem aktora dubbingowego pojawiły się bardzo poważne zarzuty. Roiland całą aferę przypłacił pracą.

Po tym, jak Justin Roiland został oskarżony o przemoc domową, stacja Adult Swim, dla której powstaje "Rick i Morty", zwolniła współtwórcę animacji. Z czasem zarzuty zostały oddalone, a gwiazdor stwierdził, że „zawsze wiedział, że te twierdzenia są fałszywe i nigdy nie miał wątpliwości, że ten moment nadejdzie”. Jednak Rouland przestał być głosem swoich tytułowych bohaterów. To jeszcze nie wszystko. Kontrakt zerwała z nim też platforma Hulu, dla której współtworzył serial "Spoza układu". Odszedł również z produkującej gry firmy Squanch Games, której jest współzałożycielem.

W odpowiedzi na aferę stacja Adult Swim ogłosiła, że "Rick i Morty" otrzymają nowe głos. Fani zaczęli się zastanawiać, kto dołączy do obsady uwielbianej animacji. Długo trzymano to w tajemnicy.

Showrunner Scott Marder wiedział, że nowe głosy bohaterów "Ricka i Morty'ego" nie mogą się za bardzo różnić od poprzednich, żeby nie stracić widzów. Dzisiaj wiemy, kto dołączył do obsady animacji Adult Swim.

„Rick i Morty”: sezon 7. Obsada kultowej animacji po aferze

Po premierze 7. sezonu "Ricka i Morty'ego" stało się jasne, kto dołączył do obsady kultowej animacji. Od teraz głosem Ricka Sancheza jest Ian Cardoni, natomiast w rolę Morty'ego wcielił się Harry Belden. Widzowie mogli usłyszeć aktorów już w zwiastunie najnowszej części serii, jednak wówczas jeszcze nie ujawniono ich tożsamości, co wywołało spekulacje fanów.

Showrunner serialu animowanego przyznał, że kompletowanie obsady po aferze związanej z Justinem Roilandem nie było łatwe. Początkowo zakładano, że Ian Cardoni oraz Harry Belden będą też podkładali głos pod inne, epizodyczne postaci. Ostatecznie jednak udało się znaleźć innych aktorów.

W wywiadzie dla "The Hollywood Reporter" Scott Marder powiedział: „W krytycznym momencie, w jakim się znaleźliśmy, wymaganie od któregokolwiek z nich, aby w pełni się zaangażował, było bardzo trudne także w (przyp. red. - postać) Pana Kupkęzpupki, ponieważ jest to najbardziej rozbudowana rola, jaką Pan Kupkazpupki odegrał".

„Ostatecznie znaleźliśmy innego faceta, Johna Allena, który pojawił się w późnej fazie. Odciążył Iana i Harry’ego, którzy pracowali nad Panem Kupkązpupki”, dodał.

„Rick i Morty”: sezon 7. Obsada najnowszej części

Większość głównej obsady wróciła w 7. sezonie "Ricka i Morty'ego":

Ian Cardoni w roli Ricka Sancheza

Harry Belden jako Morty Smith

Chris Parnell jako Jerry Smith

Spencer Grammer jako Summer Smith

Sarah Chalke jako Beth Smith i Kosmiczna Beth

Dan Harmon jako Ptak

Tom Kenny jako Squanchy i Gene

John Allen jako Pan Kupkazpupki

Ian Cardoni w roli Ricka Sancheza

Kim jest Rick Sanchez? Rick, tytułowy bohater serialu, jest zrzędliwym i chaotycznym naukowcem, który jest owdowiałym ojcem Beth oraz dziadkiem Morty'ego i Summer. Chociaż się starzeje, serial koncentruje się wokół przygód kosmicznych Ricka z jego młodym wnukiem.

W czym jeszcze brał udział Ian Cardoni? Rick and Morty to pierwsza duża rola aktorska Cardoni, a aktor pojawił się wcześniej w "Clear History", występował na WrestleManii 37. i zagrał w kilku filmach krótkometrażowych.

Harry Belden jako Morty Smith

Kim jest Morty Smith? Drugi tytułowy bohater serialu jest dobrodusznym dzieciakiem, który w miarę upływu czasu nabrał pewności siebie. Chociaż Rick zawsze wciąga go w szalone przygody kosmiczne, wnuk nie zawsze chętnie stawia czoła nieszczęściom dziadka.

W czym jeszcze grał Harry Belden? Podobnie jak w przypadku Cardoniego, "Rick i Morty" to pierwsza duża rola telewizyjna Beldena. Wcześniej pojawił się także w jednym z odcinków "Chicago Med", "Chicago Fire" oraz w "Joe Pera Talks with You".

Chris Parnell jako Jerry Smith

Kim jest Jerry Smith? Jerry jest ojcem Morty'ego i Summer. Jest dość niepewny siebie i nie aprobuje wpływu Ricka na jego małą rodzinę. Chociaż on i Beth przeszli przez wiele problemów, teraz znajduje się w nowym układzie małżeńskim z Beth i jej klonem, Kosmiczną Beth.

W czym jeszcze brał udział Chris Parnell? Aktor i komik znany jest z udziału w "Saturday Night Live" od 1998 do 2006 roku, "30 Rock", a także z podkładania głosu w filmach "Archer", "Family Guy" i "American Dad!".

Spencer Grammer jako Summer Smith

Kim jest Summer Smith? Summer jest starszą siostrą Morty'ego, nieco zazdrosną o bliską relację swojego brata z dziadkiem oraz ich kosmiczne przygody.

W czym jeszcze wystąpiła Spencer Grammer? Grammer należy do obsady "Ricka i Morty’ego" od 2013 roku, ale zagrała także w filmach "Grek", "Mr Robinson", "Graves" oraz "The Barbarian and the Troll".

Sarah Chalke jako Beth Smith i Space Beth

Kim są Beth Smith i Kosmiczna Beth? Beth jest matką Summer i Morty'ego, jest żoną Jerry'ego i córką Ricka. Jest najbardziej asertywna w swoim domu i często broni swojej kariery weterynarza, chociaż sama uważa, że jest to nieco poniżej jej ambicji. Zawsze marzyła o byciu „prawdziwym” chirurgiem. Kosmiczna Beth to jej klon, który tworzy trójkąt miłosny z prawdziwą Beth i Jerrym.

W czym jeszcze brała udział Sarah Chalke? Chalke jest najbardziej znana z ról w sitcomach "Hoży doktorzy" oraz "Roseanne", a ostatnio w jednej z głównych ról w serialu "Firefly Lane" na Netfliksie. Zagrała także w "Jak poznałem waszą matkę", "Cougar Town: Miasto kocic" i użyczyła swojego głosu w "Psach w kosmosie".

Choć zarzuty o przemoc domową zostały oddalone, Justin Roiland najprawdopodobniej nie wróci do obsady "Ricka i Morty'ego". To nie koniec problemów współtwórcy kultowej animacji. We wrześniu 2023 roku pod jego adresem pojawiły się kolejne oskarżenia - tym razem o seksualne nadużycia oraz nieodpowiednie kontakty z nieletnimi.

Jeśli lubicie śledzić ciekawostki związane z ulubionymi serialami, możecie sprawdzić obsadę "Stranger Things" w artykule, który dla was przygotowaliśmy, czekając na 5. sezon hitu Netfliksa o grupie przyjaciół z Hawkins.

