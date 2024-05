Za nami pierwszy sezon „Gen V’. Spin-off cieszącego się ogromną popularnością „The Boys” spotkał się z bardzo ciepłą reakcją widzów. Opowieść o grupie studentów z Uniwersytetu Godolkin dla uczniów obdarzonych nadprzyrodzonymi zdolnościami została przedłużona przez Amazon Prime Video o kolejny sezon.

Bohaterami produkcji są m.in. Marie Moreau, Emma Meyer, Andre Anderson, Cate Dunlap oraz Jordan Li. Koniec pierwszego sezonu „Gen V” zostawił widzów w bardzo dramatycznym momencie, co jeszcze bardziej podgrzało atmosferę.

Czego możemy spodziewać się po 2. sezonie „Gen V”? Co już wiemy o spin-offie „The Boys”?

„Gen V”: sezon 2.

O przedłużeniu „Gen V” dowiedzieliśmy się jeszcze przed zakończeniem pierwszego sezonu. Warto przypomnieć, że produkcja pojawiła się w streamingu pod koniec września 2023. Ostatni odcinek spin-offu „The Boys” miał premierę 3 listopada. Wówczas już fani wiedzieli, że czeka ich kontynuacja.

W filmie opublikowanym na platformie X obsada krzyczała z podpisem: „Uwaga wszyscy studenci God U, Gen V oficjalnie powraca z drugim sezonem”.

Kiedy premiera 2. sezonu „Gen V”?

Jak na razie nie znamy konkretnej daty premiery 2. sezonu „Gen V”. Na szczęście prace nad serialem przebiegają bardzo sprawnie. Początkowo lekkie opóźnienia spowodowały strajki aktorów i scenarzystów w Hollywood. Fani, którzy mieli nadzieję, że zobaczą nowe odcinki serialu w 2024 roku, muszą niestety poczekać trochę dłużej.

Wszystko wskazuje na to, że 2. sezon „Gen V” pojawi się na platformie Amazon Prime Video w 2025 roku. Pierwszy dzień zdjęć zaplanowano na 8 kwietnia br. Niestety po drodze pojawił się pewien problem z obsadą, który wynikł z tragicznego zdarzenia.

Jak będzie obsada 2. sezonu „Gen V”?

Oto aktorzy, których możemy się spodziewać w obsadzie 2. sezonu „Gen V”:

Jaz Sinclair jako Marie Moreau

Lizze Broadway jako Emma Shaw

Maddie Phillips jako Cate Dunlap

Derek Luh i London Thor jako Jordan Li

Asa Germann jako Sam Riordan

Jedną z gwiazd, której możemy nie zobaczyć ponownie, jest Patrick Schwarzenegger, który grał Golden Boya. Biorąc pod uwagę jego makabryczny, jego powrót wydaje się to mało prawdopodobny. Tymczasem Shelley Conn również prawdopodobnie nie powróci, po tym jak jej bohaterka, Indira Shetty, zginęła pod koniec pierwszego sezonu.

Największe spekulacje co do obsady dotyczą jednak Chance’a Perdomo. Wcielający się w role Andrego Andersona aktor zginął w tragicznym wypadku motocyklowym pod koniec marca 2024 roku. Do dramatycznego zdarzenia doszło tuż przed rozpoczęciem zdjęć w Toronto.

Twórcy poinformowali, że nie zamierzają zmieniać obsady w związku z tragedią i nie będą szukali zastępstwa dla zmarłego Chance’a Pedromo. Przekazano, że fabuła drugiego sezonu zostanie przekształcona tak, by nie organizować kolejnego castingu. Dodano, że produkcja ruszy w maju.

O czym będzie 2. sezon „Gen V”?

Tragiczna śmierć gwiazdy „Gen V” najprawdopodobniej sprawi, że linia fabularna zmieni się dość nieoczekiwanie. Wcześniej mogliśmy podejrzewać, że twórcy pokażą nam wydarzenia dziejące się tuż po ostatnich scenach pierwszego sezonu spin-offu „The Boys”.

Teraz sytuacja wydaje się znacznie bardziej skomplikowana. Warto przypomnieć, że wielkimi krokami zbliża się 2. sezon „The Boys”. Być może tam widzowie dostaną jakieś podpowiedzi fabularne.

