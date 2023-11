Elżbieta Romanowska zastąpiła Katarzynę Dowbor w roli prowadzącej hitowy program Polsatu "Nasz Nowy Dom". Nowa gwiazda programu początkowo musiała się zmierzyć z ogromną falą krytyki. Co zatem z drugim sezonem "Nasz Nowy Dom"? Kto poprowadzi program? Jest już ostateczna decyzja!

Reklama

Wiadomo, kto poprowadzi "Nasz Nowy Dom" w kolejnym sezonie

Emocje wokół programu "Nasz Nowy Dom" nie cichną. Choć Elżbieta Romanowska ma za sobą swój pierwszy sezon jako prowadząca program, który odmienia ludzkie życie, to co jakiś czas pojawiają się pytania, o powrót do programu Katarzyny Dowbor. Wszystko po tym, jak na nową prowadzącą spadła fala krytyki, kiedy przyjęła propozycję po zwolnieniu Katarzyny Dowbor z Polsatu. Już wiadomo, że powstanie kolejny sezon, a zdjęcia do programu już się rozpoczęły. Ekipa "Nasz Nowy Dom" remontuje kolejne domy, a pierwsze odcinki zobaczymy już wiosną 2024 roku. Co więcej, prowadzącą "Nasz Nowy Dom" zostaje Elżbieta Romanowska.

Gałązka/AKPA

Zobacz także: Rodzina uczestniczki "Nasz Nowy Dom" mieszka w rozpadającym się budynku. Z pomocą zjawi się Ela Romanowska

Jak informuje "Super Express" w nowym sezonie programu "Nasz Nowy Dom" szykują się pewne zmiany. Okazuje się, że do programu mają wrócić wizualizacje nowych wnętrz, jakie dla mieszkańców przygotują architekci programu. Jesteście zaskoczeni?

Mat. prasowe

Reklama

Zobacz także: "Nasz Nowy Dom": Najtrudniejszy remont w historii. Budynek nie przetrwa kolejnej zimy. Co z rodziną?