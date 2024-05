W 2022 roku do seriali składających się na popularne uniwersum o superbohaterach dołączył serial „Ms. Marvel”, który pojawił się na platformie Disney+. To historia Kamali Khan - młodej fanki Avengersów, która pewnego dnia zyskuje nadprzyrodzone moce dzięki energii kosmicznej. Khan jest jednocześnie pierwszą superbohaterką muzułmańskiego pochodzenia.

Reklama

Wygląda na to, że „Ms. Marvel” może być dopiero początkiem przygody z serii Iman Vellani, wcielającej się w rolę amerykańsko-pakistańskiej nastolatki.

Należący do obsady „Ms. Marvel”, Rish Shah, który gra Kamrana w serialu, powiedział RadioTimes.com , że jego zdaniem ludzie „będą chcieli zobaczyć więcej”.

„Myślę, że (przyp. red. - po obejrzeniu) po obejrzeniu ludzie będą chcieli zobaczyć więcej”, powiedział.

„(Przyp. red. - Serial) Jest ekscytującym dodatkiem do MCU", dodał.

Zobacz także

Kogo jeszcze zobaczymy w obsadzie „Ms. Marvel”? Prezentujemy całą listę aktorek i aktorów występujących w serialu.

Kto jest w obsadzie Pani Marvel?

Iman Vellani jako Kamala Khan

Matt Lintz jako Bruno Carrelli

Yasmeen Fletcher jako Nakia Bahadir

Mohan Kapur jako Yusuf Khan

Zenobia Shroff jako Muneeba Khan

Saagar Shaikh jako Aamir Khan

Rish Shah jako Kamran

Fawad Khan jako Hasan

Arian Moayed jako funkcjonariusz P. Cleary

Laurel Marsden jako Zoe Zimmer

Iman Vellani gra Kamalę Khan / Ms. Marvel

Kim jest Kamala Khan? Kamala jest amerykańską nastolatką, muzułmanką dorastającą w Jersey City. Jest zapaloną graczką, pisze fan fiction i jest wielką fanką superbohaterów. Szczególnie kocha Kapitan Marvel i pragnie być taka jak ona. Następnie, zdobywając magiczne bransoletki, odkrywa, że jest w stanie ujarzmić energię kosmiczną.

Gdzie grała Imana Vellaniego? „Ms. Marvel” to pierwsza rola Iman Vellani. Po debiucie w uniwersum aktorka zagrała także w pełnometrażowym filmie o superbohaterach, czyli „Marvels”.

Yasmeen Fletcher gra Nakię Bahadir

Kim jest Nakia Bahadir? Nakia jest uczennicą liceum i jedną z najlepszych przyjaciółek Kamali.

Gdzie grała Yasmeen Fletcher? Fletcher jest znana z takich produkcji jak „Magia na pak”, „Andi Mack”, „Ham on Rye” oraz „Let Us In”.

Rish Shah gra Kamrana

Kim jest Kamran ? Kamran to nowy chłopak w mieście, w którym Kamala się podkochuje.

Gdzie grał Rish Shah? Shah jest znany z takich produkcji jak „Rok za rokiem”, „Do wszystkich chłopców: Zawsze i na zawsze”, „Zróbmy zemstę”, „Obsesja”, „Długie pożegnanie” oraz „Przesiadując przy cieście w barach”.

Matt Lintz gra Bruno Carrelliego

Kim jest Bruno Carrelli? Bruno jest uczniem liceum i jednym z najlepszych przyjaciół Kamali.

Gdzie grał Matt Lintz? Lintz jest znany z głośnych produkcji jak „The Walking Dead”, „Alienista”, „Piksele”, „Rebeliant”, „Jak urodzić i nie zwariować”, „Pirania 3DD”, a także „Wyrok za prawdę”.

Laurel Marsden gra Zoe Zimmer

Kim jest Zoe Zimmer? Zoe jest uczennicą tego samego liceum co Kamala.

Gdzie grała Laurel Marsden? Mardsen znana jest z ról w takich produkcjach jak „Egzorcysta papieża”, „Raz, dwa, trzy… wchodzisz do gry!”, „Survive”.

Saagar Shaikh gra Aamira Khana

Kim jest Aamir Khan? Aamir jest starszym bratem Kamali.

Gdzie grał Saagar Shaikh? Shaikh jest kojarzony z takich produkcji jak „Marvels”, „American Snapper” czy „Chavez Cage of Glory”.

Travina Springer gra Tyeshy Hillman

Kim jest Tyesha Hillman? Tyesha jest żoną Aamira i szwagierką Kamali.

Gdzie grała Travin Springer? Springer zagrała w takich produkcjach jak „Sposób na śledztwo”, „Przemytnik”, „American Sharia”, „Walentynki”, „Secs & Execs” czy „NBA”.

Mohan Kapur gra Yusufa Khana

Kim jest Yusuf Khan? Yusuf jest opiekuńczym ojcem Kamali.

Gdzie grał Mohan Kapur? Kapur jest znany widzom przede wszystkim z takich produkcji jak „Marvels”, „Bodyguard”, „Hate Story”, „Wersy ulicy”, „Inkaar” oraz „Game”.

Aramis Knight gra Kareema/Red Dagger

Kim jest Kareem? Kareem to mściciel i doświadczony strzelec wyborowy. Nosi czerwoną bandanę i używa noży do rzucania do walki z przestępczością.

Gdzie grał Aramis Knight? Knight pojawił się w kilku znanych produkcjach jak „Mroczny Rycerz powstaje”, „Gra Endera”, „Transfer”, „Ścigani” oraz „Into The Badlands: Kraina bezprawia”.

Laith Nakli gra szejka Abdullaha

Kim jest szejk Abdullah? Abdullah jest szejkiem meczetu w Jersey City.

Gdzie grał Laith Nakli? Nakli wystąpił w kilku znanych produkcjach jak „Spider-Man 3”, „Spotkanie”, „Dwunastu odważnych”, „Niedosyt”, „Długa droga do domu”, „Ramy” oraz „Problemista”.

Zenobia Shroff gra Muneebę Khana

Kim jest Muneeba Khan? Muneeba jest kochającą matką Kamali.

Gdzie grała Zenobia Shroff? Shroff wystąpiła w takich produkcjach jak „I tak cię kocham”, „Marvels” czy też „E.M.A.E.T.”. Gościnnie pojawiła się też w „Romansie”, „Rezydentach” i „Madam Secretary”.

Nimra Bucha gra Najmę

Kim jest Najma? To przywódczyni tajnej organizacji oraz matka Kamrana. Została zesłana na Ziemię razem z Aadamem, Aishą, Farihą i Saleemem.

Gdzie grał Nimra Bucha? Buchę mogliśmy zobaczyć w takich produkcjach jak „Miłe towarzystwo”, „Altered Skin” czy też „The Queen of My Dreams”.

Arian Moayed jako P. Cleary

Kim jest P. Cleary? Agent amerykańskiego Departamentu Kontroli Szkód (DODC), który został wprowadzony w "Spider-Man: Homecoming" i pojawił się w jego kontynuacji "Spider-Man: Bez drogi do domu".

Gdzie grał Arian Moayed? Moayed ma na koncie kilka ról w bardzo głośnych produkcjach, do których z pewnością zalicza się „Sukcesja”. Oprócz tego zagrał w takich filmach jak „Spider-Man: Bez drogi do domu”, „Brutalna szczerość”, „Ultimatum”, „Abe gotuje” czy miniserialu „Kim jest Anna?”.

Jeśli lubicie ciekawostki dotyczące filmów i seriali o superbohaterach, kochacie klimat produkcji z tego uniwersum, mamy dla was piosenki z "Marvels", które zebraliśmy w jednym artykule.

© Immediate Media Company London Limited, 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opublikowano po raz pierwszy na RadioTimes.com i republikowano za zgodą Immediate Media Company London Limited. Powielanie w jakikolwiek sposób w jakimkolwiek języku, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione. Radio Times i logo Radio Times są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Immediate Media Company London Limited i są używane na podstawie licencji.

Reklama

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek