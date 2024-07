3 z 10

Anna Mucha Młode Wilki 1/2

Chociaż od czasów "Młodych Wilków 1/2", Anna Mucha zagrała w wielu filmach i serialach, to nadal czeka na swoją życiową rolę. Na razie jednak doskonale łączy role: mamy dwójki dzieci, celebrytki i bizneswoman. Kocha fotoreporterów, mniej paparazzi, choć nauczyła się z nimi żyć. Słynie z miłości do butów, czerwonej szminki i słabości do naturalnych futer.