Fani czekają na kolejne wieści w sprawie „Wiedźmina”. Obsada nowego sezonu z pewnością ulegnie zmianie po tym, jak Henry Cavill potwierdził, że żegna się z serialem Netfliksa. Wiemy już, że w rolę Geralta z Rivii w kolejnych częściach serii wcieli się australijski gwiazdor Liam Hemsworth. Aktor jest znany z głośnych filmów jak „Igrzyska śmierci” oraz „Niezniszczalni 2”.

Reklama

Odejście Henry’ego Cavilla dolało oliwy do ognia. Choć serialowy Geralt nie podał przyczyny rozstania z produkcją, widzowie zaczęli się obawiać, że jest to związane z poziomem „Wiedźmina”. Fani uważają, że serial zmierza w niezbyt dobrym kierunku. Mówiono też, że projekt przestał podobać się Cavillowi i aktor postanowił skupić się na innych wyzwaniach. Plotkowano, że zobaczymy go jako nowego Supermana oraz Jamesa Bonda. Jednak wiemy już, że na wcielenie się w postać agenta 007 raczej nie ma szans.

W wywiadzie dla RadioTimes.com członkowie obsady „Wiedźmina” powiedzieli, że byli zaskoczeni nagłym odejściem Cavilla.

Kolejnym zmartwieniem jest przesuwająca się data premiery 4. sezonu. Zakładano, że zdjęcia do nowej części rozpoczną się we wrześniu 2023 roku. Doszło jednak do poważnego opóźnienia, które może mieć związek ze strajkami aktorów oraz scenarzystów. Prace na planie do „Wiedźmina” ruszą dopiero w 2024 roku, a to oznacza, że produkcja pojawi się na Netfliksie najwcześniej w 2025 roku.

Mimo zamieszania twórcy podkreślają, że skupiają się na ciężkiej pracy całej obsady „Wiedźmina” i są zadowoleni z efektów. Przypominamy, kto pracował na planie 3. sezonu.

Zobacz także

„Wiedźmin”. Obsada 3. sezonu

Poniżej prezentujemy listę aktorek i aktorów, których zobaczycie w 3. sezonie „Wiedźmina”. Obsada po raz ostatni prezentuje się w takim składzie:

Henry Cavill jako Geralt z Rivii

Anya Chalotra jako Yennefer z Vengerbergu

Freya Allan jako księżniczka Cirilla z Cintry

Joey Batey jako Jaskier

MyAnna Buring jako Tissaia

Tom Canton jako Filavandrel

Jeremy Crawford jako Yarpen Zigrin

Eamon Farren jako Cahir

Mahesh Jadu jako Vilgefortz

Terence Maynard jako Artorius

Lars Mikkelsen jako Stregobor

Mimî M Khayisa jako Fringilla

Royce Pierreson jako Istredd

Wilson Mbomio jako Dara

Anna Shaffer jako Triss Merigold

Therica Wilson jako Sabrina

Cassie Clare jako Philippa Eilhart

Mecia Simson jako Francesca

Graham McTavish jako Sigismund Dijkstra

Simon Callow jako Codringher

Liz Carr jako Fenn

Ed Birch jako król Vizimir z Redanii

Kaine Zajaz jako Gage

Robbie Amell jako Gallatin

Meng’er Zhang jako Milva

Hugh Skinner jako książę Radowid

Christelle Elwin jako Mistle

Henry Cavill po raz ostatni jako wiedźmin. Obsada 3. sezonu

Kim jest Geralt z Rivii? Geralt to doświadczony zabójca potworów do wynajęcia, który od najmłodszych lat trenował w Kaer Morhen pod okiem Vesemira i został poddany mutacji specjalnym eliksirem, aby stać się wiedźminem. To zaciekły wojownik, który jest związany z księżniczką Cirillą przez Prawo Niespodzianki po tym, jak uratował jej ojca.

Gdzie grał Henry Cavill? Cavill to oczywiście największa gwiazda „Wiedźmina”. Znany jest z roli Supermana, zagrał też w takich produkcjach jak "Enola Holmes", "Mission: Impossible – Fallout", "Kryptonim U.N.C.L.E." oraz "Stardust".

Anya Chalotra gra Yennefer z Vengerbergu

Kim jest Yennefer z Vengerbergu? Yennefer rozpoczęła życie jako uciskana dziewczyna z krzywym kręgosłupem i częściowym paraliżem twarzy, ale po tym, jak przypadkowo teleportowała się do akademii magów w Aretuzie, pod okiem Tissai została czarodziejką. Obecnie jest jednym z najpotężniejszych magów na kontynencie.

Gdzie grała Anya Chalotra? Chalotra pojawił się w serialach, w tym "Szyfr", "A.B.C.", "Wanderlust" oraz "Sherwood".

Joey Batey gra Jaskra

Kim jest Jaskier? Jaskier to sympatyczny bard, który spotyka Geralta w tawernie po tym, jak został wygwizdany przez publiczność. Udaje się w podróż z wiedźminem i towarzyszy mu podczas walk z potworami, choć nie umie walczyć. W wolnych chwilach układa pieśni wychwalające swojego przyjaciela.

Gdzie grał Joey Batey? Batey pojawił się w serialach takich jak "Morderca z Whitechapel", "Cormoran Strike", "Wojna światów". Jako Jaskier pojawił się też w w spin-offowej serii "Wiedźmin: Rodowód krwi".

Freya Allan gra księżniczkę Cirillę z Cintry

Kim jest księżniczka Cirilla z Cintry? Ciri jest wnuczką królowej Calanthe i jedyną księżniczką Cintry. Jest poszukiwana przez wszystkich ze względu na swój królewski status, a także mistyczne zdolności, nad którymi nie potrafi panować.

Gdzie grała Freya Allan? Allan pojawiła się w "Wojnie światów", "Dniu trzecim" i "Zabójczym koktajlu".

MyAnna Buring gra Tissaię

Kim jest Tissaia? Tissaia jest jednym z magów w akademii Aretuza. Nauczyła Yennefer, jak korzystać ze swoich zdolności.

Gdzie grała MyAnna Buring? Buring pojawiła się w takich serialach jak "Doctor Who", "Downton Abbey", "Ripper Street: Tajemnica Kuby Rozpruwacza", "In the Dark", "One Night", "Truciciele z Salisbury" i "Policjant" . Jest także znana z występu w sadze "Zmierzch".

Tom Canton gra Filavandrela

Kim jest Filavandrel? Filavandrel był królem elfów, który poprowadził swój lud do jaskiń, gdy zostali wypędzeni z domów.

Gdzie grał Tom Canton? Canton pojawił się w serialach takich jak "Śmierć w Pemberley", "The Good Karma Hospital", "Endeavour", "Poszukiwacze prawdy" i "Bloods". Oprócz tego podkładał głos Filavandrelowi w animacji "Wiedźmin: Zmora wilka".

Eamon Farren gra Cahira

Kim jest Cahir? Cahir jest przywódcą armii Nilfgaardu. Jest niezwykle lojalny wobec Nilfgaardu i jest zdeterminowany, aby schwytać Ciri.

Gdzie grał Eamon Farren? Farren jest znany z występów w filmach takich jak "Winchester. Dom duchów" i "Wykopaliska" oraz w serialach, w tym "A.B.C." i "Twin Peaks".

Mahesh Jadu gra Vilgefortza

Kim jest Vilgefortz? To jeden z czarowników należących do specjalnego bractwa magów.

Gdzie grał Mahesh Jadu? Jadu jest najbardziej znany z roli Douga w serialu "Sąsiedzi", a także pojawił się w filmach "Marco Polo" i "Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara".

Terence Maynard gra Artoriusa

Kim jest Artorius? Artorius to mag Bractwa Czarodziejów, który jest także wujem Fringilli.

Gdzie grał Terence Maynard? Jest znany z roli Tony'ego na "Coronation Street" oraz z występów w serialach takich jak "Drużyna marzeń", "Milczący świadek", "Young Dracula", "Szpital Holby City", "Przygody Sary Jane" , "Przygody Merlina", "The Spy", "Grantchester", "Death in Paradise" , "Czas", "Sherwood" i "Ridley".

Jeremy Crawford gra Yarpena Zigrina

Kim jest Yarpen Zigrin? Yarpen to krasnoludzki wojownik, poszukiwacz przygód i łowca smoków.

Gdzie grał Jeremy Crawford? Crawford pojawił się w takich serialach jak "Ania, nie Anna", "Titans" i "Man Seeking Woman".

Lars Mikkelsen gra Stregobora

Kim jest Stregobor? Stregobor jest członkiem Bractwa Czarodziejów.

Gdzie grał Lars Mikkelsen? Brat słynnego Madsa ("Polowanie", "Na rauszu"), Lars Mikkelsen pojawił się w takich serialach jak "Rząd", "Sherlock", "House of Cards" i "Diabelska gra". Podłożył także głos Wielkiemu Admirałowi Thrawnowi w "Star Wars: Rebelianci" i dołączył do obsady serialu "Ahsoka".

Mimî M Khayisa gra Fringillę

Kim jest Fringilla? Fringilla to potężna nilfgaardzka czarodziejka, która studiowała w Aretuzie u boku Yennefer.

Gdzie grała Mimî M Khayisa? Khayisa pojawiła się w takich serialach jak "Doctor Who", "Yonderland", "In the Long Run" i "Pan Selfridge". Zagrała także role w takich filmach jak "Kopciuszek", "Tarzan: Legenda", "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie" i "Catherine zwana Birdy".

Royce Pierreson gra Istredda

Kim jest Istredd? Istredd to czarodziej z Bractwa Czarodziejów, który miał romantyczny związek z Yennefer.

Gdzie grał Royce Pierreson? Pierreson pojawił się w serialach takich jak "Śmierć pod palmami", "Dziewczyna z jednostki", "Line of Duty", "Wanderlust" i "Ferajna z Baker Street".

Wilson Mbomio gra Darę

Kim jest Dara? Dara to nastoletni elf, który w pierwszym sezonie ucieka przed żołnierzami Nilfgaardu. Babcia Ciri skazała jego rodzinę na śmierć.

Gdzie grał Wilson Mbomio? Mbomio pojawił się w filmach "Piotruś. Wyprawa do Nibylandii" i "Faworyta" oraz w serialach, w tym "Dickensiada", "Zagadki rodziny Hunterów".

Anna Shaffer gra Triss Merigold

Kim jest Triss Merigold? Triss to czarodziejka, która zwróciła się do Geralta z prośbą o pomoc w ocaleniu księżniczki Temerii.

Gdzie grała Anna Shaffer? Shaffer jest najbardziej znana z roli Ruby w "Życie w Hollyoaks" i Romildy Vane w serii filmów o Harrym Potterze. Wystąpiła także w "Bez lęku" oraz "Class".

Therica Wilson-Read gra Sabrinę

Kim jest Sabrina Glevissig ? Sabrina jest czarodziejką i członkinią Bractwa Czarodziejów.

Gdzie grała Therica Wilson-Read? Wilson-Read pojawił się w filmach "Drzwi do przyszłości", "Suicide Club" oraz serialu "Młody Wallander".

Cassie Clare gra Filippę Eilhart

Kim jest Filippa Eilhart? Filippa jest czarodziejką i doradczynią Dijkstry. Ma zdolność przemiany w sowę.

Gdzie grała Cassie Clare? Clare pojawiła się w serialach "Endeavour", 'Delicious', "Grace" i "Sandman" oraz w filmach "Piękna i Bestia" i "Mamma Mia: Here We Go Again!".

Mecia Simson gra Francescę Findabair

Kim jest Francesca Findabair? Francesca to elfia czarodziejka, która zostaje Królową Wolnych Elfów i zawiera niełatwy sojusz z Fringillą.

Gdzie grała Mecia Simson? Simson pojawił się wcześniej w serialu "Nowy wspaniały świat".

Graham McTavish wciela się w Dijkstrę

Kim jest Dijkstra? Jest szefem Redańskiego Wywiadu i zawodowym mistrzem szpiegów.

Gdzie grał Graham McTavish? McTavish jest znany ze swoich rolach dubbingowych. Wcielił się w postać Dwalina w trylogii "Hobbit", Dougala i Bucka McKenziech w "Outlander", Franka Fauteuxa w "Czasie próby" oraz Świętego od Morderców w "Kaznodziei".

Simon Callow gra Codringhera

Kim jest Codringher? Codringher jest twarzą agencji detektywistycznej Codringher i Fenn. Ma szczególną umiejętność zdobywania informacji i posiada rozwiniętą sieć kontaktów.

Gdzie grał Simon Callow? Callow znany jest z ról w takich filmach "Cztery wesela i pogrzeb", "Pokój z widokiem", "Amadeusz", "Zakochany Szekspir", "Templariusze. Miłość i krew" oraz "Upiór w operze".

Liz Carr gra Fenna

Kim jest Fenn? Fenn to druga połowa agencji detektywistycznej Codringher i Fenn. Kieruje głównie naukową częścią pracy duetu.

Gdzie grała Liz Carr? Carr jest najbardziej znana z takich produkcji jak "W nieskończoność", "Nędznicy", "Dobry omen" czy "Milczący świadek". Należy do jednych z najbardziej rozpoznawalnych aktorów z niepełnosprawnością. Artystka porusza się na wózku inwalidzkim.

Ed Birch gra króla Redanii Vizimira

Kim jest Vizimir z Redanii? Vizimir jest królem Redanii.

Gdzie grał Ed Birch? Birch pojawił się w takich produkcjach jak "Fundacja", "Dziewczyna z doświadczeniem", "Sherlock", "Upadek królestwa" czy "Alienista".

Kaine Zajaz gra Gage'a

Kim jest Gage? Gage jest bratem Franceski.

Gdzie grał Kaine Zajaz? Zajaz jest znany z ról w takich produkcjach jak "Cherry: Niewinność utracona", "Bękart z piekła rodem", "Kindling", "Naznaczona" czy "Hang Ups".

Robbie Amell gra Gallatina

Kim jest Gallatin? Gallatin dowodzi armią partyzancką Scoia'tael, walczącą z Nilfgaardem. Nie boi się mówić, co myśli, a lojalność wobec swego ludu ostatecznie prowadzi go do konfliktu z Francescą.

Gdzie grał Robbie Amell? Aktor wystąpił w takich produkcjach jak "Upload", "Symulacja", "Flash", "Wakacyjna miłość", "Zacznij od śniadania", "Opiekunka: Demoniczna królowa", "Gdy spotkaliśmy się pierwszy raz" czy też "Kod 8" oraz "Kod 8: Część 2".

Meng'er Zhang gra Milvę

Kim jest Milva? Milva to człowiek adoptowany przez driady z Lasu Brokilon oraz zaciekła i utalentowana łowczyni.

Gdzie widziałem Meng'er Zhang? Zhang wcześniej pojawiła się w filmie Disneya "Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni".

Hugh Skinner wcieli się w księcia Radowida

Kim jest książę Radowid? Radowid to królewski playboy i młodszy brat króla Vizimira, który nagle okazuje się człowiekiem zwerbowanym przez redański wywiad.

Gdzie grał Hugh Skinner? Skinner zagrał w wielu głośnych produkcjach jak "Fleabag", "Les Miserables: Nędznicy", "Zaproszenie" oraz "Mamma Mia! Here We Go Again!".

Christelle Elwin gra Mistle

Kim jest Mistle? Mistle jest członkinią The Rats, gangu odmieńców, którzy okradają bogatych i czasem wspierają też najbiedniejszych.

Gdzie grała Christelle Elwin? Wcześniej widzowie mogli zobaczyć aktorkę w jednym odcinku serialu "Bękart z piekła rodem".

Jeśli jesteście fanami sagi o Geralcie z Rivii, przypominamy wam również zwiastun 3. sezonu "Wiedźmina". To ostatni trailer, w którym pojawił się Henry Cavil. Będziecie tęsknili za tym aktorem?

© Immediate Media Company London Limited, 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opublikowano po raz pierwszy na RadioTimes.com i republikowano za zgodą Immediate Media Company London Limited. Powielanie w jakikolwiek sposób w jakimkolwiek języku, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione. Radio Times i logo Radio Times są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Immediate Media Company London Limited i są używane na podstawie licencji.

Reklama

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek